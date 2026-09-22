ASIAN GAMES 2026: শেষ আটে দেশের মহিলা টিটি দল, স্বর্ণপদক ম্য়াচে টস জিতে ব্য়াটিং ভারতের

ASIAN GAMES 2026: শেষ আটে দেশের মহিলা টিটি দল, স্বর্ণপদক ম্য়াচে টস জিতে ব্য়াটিং ভারতের
Published : September 22, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 10:28 AM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 22 সেপ্টেম্বর: প্রথমদিন জোড়া পদক এসেছিল শুটিংয়ে ৷ এরপর দ্বিতীয়দিন চারটি পদকের তিনটি ছিল শুটিং থেকেই ৷ একটি ঐতিহাসিক পদক এসেছিল মিক্সড মার্শাল আর্টস (MMA) থেকে ৷ সবমিলিয়ে 20তম এশিয়ান গেমসে ভারতের ঝুলিতে চারটি রুপো ও জোড়া ব্রোঞ্জ-সহ আপাতত ছ'টি পদক ৷ মঙ্গলবার অর্থাৎ, তৃতীয়দিন বেশ কিছু ইভেন্ট পদক জয়ের কিংবা পদক নিশ্চিতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যার মধ্যে সবার আগে রয়েছে মহিলা ক্রিকেট দলের স্বর্ণপদক ম্য়াচ ৷ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ফাইনাল জিতে সোনা ধরে রাখার লক্ষ্যে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ রয়েছে মহিলা টেবল টেনিস দলের নকআউট পর্বের ম্য়াচ ৷ ব্যাডমিন্টনে মহিলা দল শেষ আটে মুখোমুখি আয়োজক জাপানের ৷ পুরুষ হকি দল পুল ম্য়াচে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার ৷
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পদকের আশা শেষ মহিলা ব্য়াডমিন্টন দলের
তৃষা-গায়ত্রী জুটি ডাবলসে জিতে ভারতকে ম্য়াচে রাখলেও চতুর্থ টাইয়ে সিঙ্গলসে হেরে গেলেন তন্বী শর্মা ৷ ফলত এশিয়াডে কোয়ার্টার ফাইনালেই থামল ভারতীয় মহিলা দলের দৌড় ৷ জাপানের কাছে 1-3 ব্যবধানে হারল ভারত ৷
গোল্ড মেডেল ম্য়াচে টস জিতল ভারত
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে স্বর্ণপদক ম্য়াচে টস জিতল ভারত ৷ খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন হরমনপ্রীত অ্যান্ড কৌর ৷
কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের মহিলা টেবল টেনিস দল
পাকিস্তানকে গ্রুপের শেষ ম্য়াচে হারিয়ে সোমবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল ভারতের মহিলা টিটি দল ৷ আর মঙ্গলবার নকআউটের প্রথম ম্য়াচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে দেশের মেয়েরা ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে 3-2 ব্য়াবধানে জিতল ভারত ৷
ক্য়ারাটেতে ব্রোঞ্জ হাতছাড়া
ক্যারাটেতে ব্রোঞ্জ জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তা হাতছাড়া হল চেতন ভাটের ৷ পুরুষদের 84 কেজি কুমিটে ক্য়াটেগরিতে চিনা-তাইপেই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হারলেন তিনি ৷ ফলাফল 1-1 হলেও চিনা-তাইপেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় 'সেনশু' নিয়মের ভিত্তিতে (প্রথম পয়েন্ট অর্জন) ৷
ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন তৃষা-গায়ত্রী
জাপানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে শুরুটা ভালো হয়নি ভারতীয় মহিলা দলের ৷ প্রবলতর প্রতিদ্বন্দ্বী আকানে ইয়ামাগুচি'র বিরুদ্ধে প্রথম গেম জিতলেও পরের দু'টি গেমে হেরে যান পিভি সিন্ধু ৷ ভারত পিছিয়ে পড়ে 0-1 ব্যবধানে ৷ এরপর স্ট্রেট গেমে তোমোকা মিয়াজাকি'র কাছে হার মানেন উন্নতি হুডা ৷ 0-2 পিছিয়ে পড়া ভারতকে এরপর ম্য়াচে রাখে তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদের ডাবলস জুটি ৷ বিশ্বের তিন নম্বর জাপানের প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট গেমে হারান সম্প্রতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পদকজয়ী জুটি ৷
চতুর্থস্থানে থামলেন এলাভেনিল-পার্থ
মেয়েদের দলগত ইভেন্ট ও ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো জয়ের পর মঙ্গলবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের মিক্সড টিম ইভেন্টে পদকের হাতছানি ছিল এলাভেনিল ভালারিভানের ৷ কিন্তু পার্থ মানের সঙ্গে জুটি বেঁধে মিক্সড ইভেন্টে পদক আনতে ব্যর্থ হলেন তিনি ৷ ফাইনালে চতুর্থস্থানে শেষ করলেন এলাভেনিল-পার্থ ৷ চলতি এশিয়ান গেমসে প্রথম কোনও শুটিং ইভেন্টে পদক হাতছাড়া হল ভারতের ৷