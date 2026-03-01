IND vs WI: ইডেনে টস জিতে বোলিং ভারতের, একাদশ অপরিবর্তিত
Published : March 1, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : March 1, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 1 মার্চ: ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে আজ মহারণ ৷ সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচে মুখোমুখি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ যাকে বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল ৷ ইংল্য়ান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্য়ান্ড- তিন দল ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে সেমিফাইনাল ৷ আজকের ম্য়াচ জিতে চতুর্থ দল হিসেবে সেমিতে যাবে যে কোনও একটি দল ৷ সুপার এইটের প্রথম ম্য়াচে প্রোটিয়াদের কাছে হারের পর গত ম্য়াচে জিম্বাবোয়েকে 72 রানে হারিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ অন্যদিকে জিম্বাবোয়েকে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে বড় ব্যবধানে হারানের পর গত ম্য়াচে দঃ আফ্রিকার কাছে হেরেছে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷
LIVE FEED
ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ওপেনিংয়ে কে ?
গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ওপেনার ব্র্য়ান্ডন কিং'কে একাদশে রাখল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ তাহলে ক্য়ারিবিয়ানদের ওপেনিংয়ে কে ?
দঃ আফ্রিকার একাদশ: শাই হোপ (অধিনায়ক), রস্টন চেজ, শিমরন হেটমেয়ার, রোভমান পাওয়েল, শেরফান রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, জেসন হোল্ডার, ম্যাথু ফোর্ড, আকিল হোসেন, গুডাকেশ মোতি, সামার জোসেফ ৷
একনজরে ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষাণ, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্য়াটেল, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ৷
অপরিবর্তিত একাদশ ভারতের
ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত সূর্যকুমার যাদবের ৷ কোনও পরিবর্তন ছাড়াই মাঠে নামল ভারত ৷ ক্য়ারিবিয়ান একাদশে একটি পরিবর্তন ৷ ব্র্য়ান্ডন কিং'য়ের পরিবর্তে একাদশে এলেন আকিল হোসেন ৷
জিম্বাবোয়েকে হারাল দঃ আফ্রিকা
দিনের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে পাঁচ উইকেটে হারাল দঃ আফ্রিকা ৷ গ্রুপ শীর্ষে শেষ করায় ইডেনে প্রথম সেমিফাইনাল খেলবে প্রোটিয়ারা ৷ প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ৷
ইডেনে আন্তর্জাতিক টি-20'তে সর্বাধিক স্কোর
ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে সর্বাধিক টি-20 (আন্তর্জাতিক) রানের দলগত ইনিংসটি এসেছে চলতি বিশ্বকাপেই ৷ ইতালির বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ড তুলেছিল চার উইকেটে 207 ৷ তবে অভিজাত স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক টি-20'তে প্রথম ইনিংস দলগত গড় রান 161 ৷ শিশির-ফ্যাক্টরের কারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে টস ৷ যা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে ৷
পরিসংখ্যানে স্বস্তি ভারতের
1983 সালের পর থেকে ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোনও ম্য়াচ হারেনি ভারত ৷ 11টি ম্য়াচের মধ্যে চারটি টি 20-সহ ন'টি ম্য়াচ জিতেছে তারা ৷ বাকি দু'টি ড্র ৷