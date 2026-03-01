ETV Bharat / sports

IND vs WI: ইডেনে টস জিতে বোলিং ভারতের, একাদশ অপরিবর্তিত

IND vs WI
বিশ্বকাপে আজ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 6:08 PM IST

Updated : March 1, 2026 at 6:57 PM IST

কলকাতা, 1 মার্চ: ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে আজ মহারণ ৷ সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচে মুখোমুখি ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ যাকে বলা হচ্ছে ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল ৷ ইংল্য়ান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্য়ান্ড- তিন দল ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করেছে সেমিফাইনাল ৷ আজকের ম্য়াচ জিতে চতুর্থ দল হিসেবে সেমিতে যাবে যে কোনও একটি দল ৷ সুপার এইটের প্রথম ম্য়াচে প্রোটিয়াদের কাছে হারের পর গত ম্য়াচে জিম্বাবোয়েকে 72 রানে হারিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ অন্যদিকে জিম্বাবোয়েকে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে বড় ব্যবধানে হারানের পর গত ম্য়াচে দঃ আফ্রিকার কাছে হেরেছে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷

6:50 PM, 1 Mar 2026 (IST)

ক্যারিবিয়ানদের হয়ে ওপেনিংয়ে কে ?

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ওপেনার ব্র্য়ান্ডন কিং'কে একাদশে রাখল না ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ তাহলে ক্য়ারিবিয়ানদের ওপেনিংয়ে কে ?

দঃ আফ্রিকার একাদশ: শাই হোপ (অধিনায়ক), রস্টন চেজ, শিমরন হেটমেয়ার, রোভমান পাওয়েল, শেরফান রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, জেসন হোল্ডার, ম্যাথু ফোর্ড, আকিল হোসেন, গুডাকেশ মোতি, সামার জোসেফ ৷

6:39 PM, 1 Mar 2026 (IST)

একনজরে ভারতীয় একাদশ

অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষাণ, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্য়াটেল, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ৷

6:35 PM, 1 Mar 2026 (IST)

অপরিবর্তিত একাদশ ভারতের

ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনালে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত সূর্যকুমার যাদবের ৷ কোনও পরিবর্তন ছাড়াই মাঠে নামল ভারত ৷ ক্য়ারিবিয়ান একাদশে একটি পরিবর্তন ৷ ব্র্য়ান্ডন কিং'য়ের পরিবর্তে একাদশে এলেন আকিল হোসেন ৷

6:28 PM, 1 Mar 2026 (IST)

জিম্বাবোয়েকে হারাল দঃ আফ্রিকা

দিনের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়েকে পাঁচ উইকেটে হারাল দঃ আফ্রিকা ৷ গ্রুপ শীর্ষে শেষ করায় ইডেনে প্রথম সেমিফাইনাল খেলবে প্রোটিয়ারা ৷ প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড ৷

6:13 PM, 1 Mar 2026 (IST)

ইডেনে আন্তর্জাতিক টি-20'তে সর্বাধিক স্কোর

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে সর্বাধিক টি-20 (আন্তর্জাতিক) রানের দলগত ইনিংসটি এসেছে চলতি বিশ্বকাপেই ৷ ইতালির বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ড তুলেছিল চার উইকেটে 207 ৷ তবে অভিজাত স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক টি-20'তে প্রথম ইনিংস দলগত গড় রান 161 ৷ শিশির-ফ্যাক্টরের কারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে টস ৷ যা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে ৷

6:05 PM, 1 Mar 2026 (IST)

পরিসংখ্যানে স্বস্তি ভারতের

1983 সালের পর থেকে ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কোনও ম্য়াচ হারেনি ভারত ৷ 11টি ম্য়াচের মধ্যে চারটি টি 20-সহ ন'টি ম্য়াচ জিতেছে তারা ৷ বাকি দু'টি ড্র ৷

Last Updated : March 1, 2026 at 6:57 PM IST

TAGGED:

INDIA VS WEST INDIES
ICC T20 WORLD CUP 2026
EDEN GARDENS
ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
IND VS WI SUPER 8

