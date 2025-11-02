WWC FINAL: বল হাতেও দুরন্ত শেফালি, দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 114/3

তৃতীয় উইকেটে মাত্র 49 বলে 50 রানের পার্টনারশিপ উলভার্ট ও লুসের ৷ এই দু'জনের ব্যাটে ম্যাচে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
WWC FINAL: বল হাতেও দুরন্ত শেফালি, দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 114/3
Published : November 2, 2025 at 9:04 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 10:21 PM IST
20 ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা 113/2
একশো রানের গণ্ডি টপকাল দক্ষিণ আফ্রিকা
18 ওভারে সেঞ্চুরি দক্ষিণ আফ্রিকার ৷ ভারতীয় বোলারদের নিয়ে রীতমতো খেলা করছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷
17 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 95/2
ব্যাট হাতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷ উলভার্ট (56) ও সুনে লুস (11) রানে ক্রিজে রয়েছেন ৷
উলভার্টের হাফ-সেঞ্চুরি
45 বলে হাফ-সেঞ্চুরি উলভার্টের ৷ রাধা যাদবকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে অর্ধ-শতরান করেন প্রোটিয়া ক্যাপ্টেন ৷
15 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 78/2
15 ওভারে 2 উইকেট হারিয়ে 78 রান তুলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ রানরেট 5.2 ৷ ক্রিজে উলভার্ট (43) ও লুস (8) ৷ স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷
লরা উলভার্টের মাইলস্টোন
মাইলস্টোন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়র লরা উলভার্টের ৷ কোনও এক বিশ্বকাপে বক্তিগ্ত সর্বোচ্চ রানের নজির গড়লেন তিনি ৷ চলতি বিশ্বকাপ 510 রান উলভার্টের ঝুলিতে ৷ এর আগে সর্বোচ্চ রান ছিল অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি হিলি'র (509) ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় উইকেটের পতন
12 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রান দুই উইকেটে 62 ৷ অ্যানেকে বোচকে ড্রেসিংরুমে ফেরান শ্রী চরণি ৷ খাতা খুলতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রোটিয়া ব্যাটার ৷
ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক
চলতি বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট ৷ ব্রিটসের উইকেট হারালেও আক্রমণাত্মক লরা ৷
10 ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 52/1
বল হতে শুরুটা মন্দ হয়নি ভারতের ৷ প্রথম ওভারে প্রোটিয়াদের 52 রানে বেঁধে রাখতে সক্ষম ভারতীয় বোলররা ৷ তুলে নিলেন এক উইকেট ৷
দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম উইকেটের পতন
ব্রিটস রান-আউট ৷ প্রথম উইকেট পড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার ৷ 9.1 ওভারে প্রোটিয়াদের স্কোর এক উইকেটে 51 ৷
5 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 18 /0
ক্রিজে উলভার্ট ও ব্রিটস ৷ টাইট বোলিং রেনুকা ও ক্রান্তির ৷ 3 ওভারে 10 রান দেন রেনুক ৷ 2 ওভারে ক্রান্তি খরচ করেন 8 রান ৷
3 ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 18/0
নিয়ন্ত্রিত বোলিং ভারতের ৷ দারুণ শুরু ভারতীয় বোলারদের ৷
প্রথম ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা 1/0
ক্রিজে দুই প্রোটিয়া ওপেনার লরা উলভার্ট ও তাজমিন ব্রিটস ৷ বল হাতে দারুণ শুরু ভারতের ৷ প্রথম ওভারে মাত্র 1 রান দিলেন রেনুকা সিং ৷
299 রান তাড়া করতে নামল দক্ষিণ আফ্রিকা
রবিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে 7 উইকেটে 298 রান তুলেছে ভারত ৷