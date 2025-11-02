ETV Bharat / sports

WWC FINAL: বল হাতেও দুরন্ত শেফালি, দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 114/3

South Africa captain
দক্ষিণ আফ্রিকা ক্যাপ্টেন লরা উলভার্ট (ছবি-এপি)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 9:04 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 10:21 PM IST

মায়নগরীতে বাইশ গজে মহিলাদের বিশ্বযুদ্ধ ! মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ প্রথমে ব্যাটিং প্রোটিয়াদের 299 রানের টার্গেট দিল হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং ৷ কিন্তু এই রানে দক্ষিণ আফ্রিককে বেঁধে রাখতে পারলে ইতিহাস গড়বে হরমনপ্রীত-মন্ধনারা ৷ 1983 সালে লর্ডসে বিশ্বকাপ জিতে ভারতীয় ক্রিকেটে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন কপিল দেব ৷ আর আজ হরমনপ্রীতরা বিশ্বকাপ জিতলে ভারতে মেয়েদের ক্রিকটে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে ৷ এর আগে দু'বার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠলেও বিশ্বজয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ভারত 2025 ও 2017 সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল ৷ দু'বারই ক্যাপ্টেন ছিলেন মিতালি রাজ ৷ 2025 বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে 98 রানে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিলল মিতালি-ঝুলনদের ৷ আর 2017 বিশ্বকাপ ফাইনালে তীরে এসে তরী ডুবেছিল ৷ লর্ডসে ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে মাত্র 9 রানে হেরে কপিল দেব হয়ে উঠতে পারেননি মিতালি ৷ এবার পঞ্জাব তনয়া হরমনপ্রীতের সামনে কপিলকে ছোঁয়ার হাতছানি ৷ তবে যেই জিতুক, 25 বছর পর প্রথম মহিলা ক্রিকেট পাবে নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ৷

LIVE FEED

10:17 PM, 2 Nov 2025 (IST)

20 ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা 113/2

তৃতীয় উইকেটে মাত্র 49 বলে 50 রানের পার্টনারশিপ উলভার্ট ও লুসের ৷ এই দু'জনের ব্যাটে ম্যাচে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷

10:12 PM, 2 Nov 2025 (IST)

একশো রানের গণ্ডি টপকাল দক্ষিণ আফ্রিকা

18 ওভারে সেঞ্চুরি দক্ষিণ আফ্রিকার ৷ ভারতীয় বোলারদের নিয়ে রীতমতো খেলা করছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷

10:09 PM, 2 Nov 2025 (IST)

17 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 95/2

ব্যাট হাতে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷ উলভার্ট (56) ও সুনে লুস (11) রানে ক্রিজে রয়েছেন ৷

10:06 PM, 2 Nov 2025 (IST)

উলভার্টের হাফ-সেঞ্চুরি

45 বলে হাফ-সেঞ্চুরি উলভার্টের ৷ রাধা যাদবকে বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে অর্ধ-শতরান করেন প্রোটিয়া ক্যাপ্টেন ৷

10:00 PM, 2 Nov 2025 (IST)

15 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 78/2

15 ওভারে 2 উইকেট হারিয়ে 78 রান তুলল দক্ষিণ আফ্রিকা ৷ রানরেট 5.2 ৷ ক্রিজে উলভার্ট (43) ও লুস (8) ৷ স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ৷

9:56 PM, 2 Nov 2025 (IST)

লরা উলভার্টের মাইলস্টোন

মাইলস্টোন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়র লরা উলভার্টের ৷ কোনও এক বিশ্বকাপে বক্তিগ্ত সর্বোচ্চ রানের নজির গড়লেন তিনি ৷ চলতি বিশ্বকাপ 510 রান উলভার্টের ঝুলিতে ৷ এর আগে সর্বোচ্চ রান ছিল অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি হিলি'র (509) ৷

9:47 PM, 2 Nov 2025 (IST)

দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় উইকেটের পতন

12 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রান দুই উইকেটে 62 ৷ অ্যানেকে বোচকে ড্রেসিংরুমে ফেরান শ্রী চরণি ৷ খাতা খুলতে পারেননি দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রোটিয়া ব্যাটার ৷

9:42 PM, 2 Nov 2025 (IST)

ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক

চলতি বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক লরা উলভার্ট ৷ ব্রিটসের উইকেট হারালেও আক্রমণাত্মক লরা ৷

9:39 PM, 2 Nov 2025 (IST)

10 ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 52/1

বল হতে শুরুটা মন্দ হয়নি ভারতের ৷ প্রথম ওভারে প্রোটিয়াদের 52 রানে বেঁধে রাখতে সক্ষম ভারতীয় বোলররা ৷ তুলে নিলেন এক উইকেট ৷

9:36 PM, 2 Nov 2025 (IST)

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম উইকেটের পতন

ব্রিটস রান-আউট ৷ প্রথম উইকেট পড়ল দক্ষিণ আফ্রিকার ৷ 9.1 ওভারে প্রোটিয়াদের স্কোর এক উইকেটে 51 ৷

9:18 PM, 2 Nov 2025 (IST)

5 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 18 /0

ক্রিজে উলভার্ট ও ব্রিটস ৷ টাইট বোলিং রেনুকা ও ক্রান্তির ৷ 3 ওভারে 10 রান দেন রেনুক ৷ 2 ওভারে ক্রান্তি খরচ করেন 8 রান ৷

9:16 PM, 2 Nov 2025 (IST)

3 ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর 18/0

নিয়ন্ত্রিত বোলিং ভারতের ৷ দারুণ শুরু ভারতীয় বোলারদের ৷

9:10 PM, 2 Nov 2025 (IST)

প্রথম ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা 1/0

ক্রিজে দুই প্রোটিয়া ওপেনার লরা উলভার্ট ও তাজমিন ব্রিটস ৷ বল হাতে দারুণ শুরু ভারতের ৷ প্রথম ওভারে মাত্র 1 রান দিলেন রেনুকা সিং ৷

9:08 PM, 2 Nov 2025 (IST)

299 রান তাড়া করতে নামল দক্ষিণ আফ্রিকা

রবিবার নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে 7 উইকেটে 298 রান তুলেছে ভারত ৷

Last Updated : November 2, 2025 at 10:21 PM IST

