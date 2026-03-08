IND vs NZ: দু'দলই পৌঁছে গেল স্টেডিয়ামে, উত্তেজনার গনগনে আঁচ আমেদাবাদে

IND vs NZ: দু'দলই পৌঁছে গেল স্টেডিয়ামে, উত্তেজনার গনগনে আঁচ আমেদাবাদে
Published : March 8, 2026 at 4:31 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 5:30 PM IST
আমেদাবাদ, 8 মার্চ: কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে আজ আমেদাবাদে নামছে ভারতীয় দল ৷ প্রতিপক্ষ প্রথমবার খেতাবের খোঁজে থাকা নিউজিল্যান্ড ৷ তিনবছর আগে এই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে 50 ওভারের বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে হৃদয়ভঙ্গ হয়েছিল ভারতীয় দলের ৷ এমনকী চলতি বিশ্বকাপেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে এই স্টেডিয়ামে হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে ৷ যা চলতি টুর্নামেন্টে ফাইনালের আগে পর্যন্ত একমাত্র পরাজয় ভারতীয় দলের ৷ এখন দেখার গতবছর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রথম দল হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে ভারত খেতাব ধরে রাখতে পারে কি না ৷
LIVE FEED
ধোনির পর শহরে রোহিত
মহেন্দ্র সিং ধোনির পর আমেদাবাদে টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে সস্ত্রীক চলে এলেন রোহিত শর্মা ৷ অর্থাৎ, আমেদাবাদে আজ ফাইনালের সাক্ষী থাকবেন গত দুই বিশ্বজয়ী দলের অধিনায়ক ৷
স্টেডিয়ামে পৌঁছে গেল দু'দল
কিছুক্ষণ আগেই নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পৌঁছে গিয়েছে নিউজিল্য়ান্ড দল ৷ ভারতীয় দলও এবার পৌঁছে গেল স্টেডিয়ামে ৷
দ্বিতীয়বার ফাইনালে নিউজিল্যান্ড
সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলছে কিউয়িরা ৷ এর আগে 2021 ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের ৷
দুপুর থেকেই স্টেডিয়াম চত্বরে অনুরাগীদের ভিড়
দু'ঘণ্টারও বেশি সময় আগে খুলে দেওয়া হয়েছে স্টেডিয়ামের প্রবেশদ্বার ৷ স্টেডিয়াম চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন অনুরাগীরা ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান ৷
রবিবারে কখনও বিশ্বকাপ ফাইনাল জেতেনি ভারত
এর আগে তিনটি ক্ষেত্রে রবিবার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ভারতীয় দল ৷ কিন্তু তিনবারই হেরেছে তারা ৷ যে তথ্য আজ ফাইনালের আগে উদ্বেগে রেখেছে অনুরাগীরা ৷
- একনজরে রবিবার ভারতের বিশ্বকাপ ফাইনালের ফলাফল:
2003 বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার ৷
2014 টি-20 বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার কাছে হার ৷
2023 বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার ৷
পৌঁছেছেন ধোনি
টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে থাকছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ সকালেই আমেদাবাদ পৌঁছে গিয়েছেন প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷
বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে গাইবেন ক্রিস মার্টিন
টি-20 বিশ্বকাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পারফর্ম করবেন পুয়ের্তো-রিকোর জনপ্রিয় গায়ক ক্রিস মার্টিন ৷ থাকছেন ফাল্গুনী পাঠকও ৷
অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই ফাইনালে ভারত !
সবকিছু ঠিক থাকলে গত দু'ম্যাচে যে একাদশ মাঠে নেমেছিল, সেই দল নিয়েই মাঠে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া ৷