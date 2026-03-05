IND vs ENG: ওয়াংখেড়েয় 'ক্ল্য়াশ অব টাইটান্স', সেমিতে টস হেরে ব্য়াটিং ভারতের

IND vs ENG: ওয়াংখেড়েয় 'ক্ল্য়াশ অব টাইটান্স', সেমিতে টস হেরে ব্য়াটিং ভারতের
Published : March 5, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 7:00 PM IST
মুম্বই, 5 মার্চ: দঃ আফ্রিকাকে প্রথম সেমিফাইনালে দুরমুশ করে প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে নিউজিল্য়ান্ড ৷ মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়া মুখোমুখি ইংল্য়ান্ডের ৷ যা গত দু'টি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পুনরাবৃত্তি ৷ ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় টি-20 বিশ্বকাপ খেলার হাতছানি 'মেন ইন ব্লু'র সামনে ৷ ভারত কি পারবে ? নজর রাখুন লাইভ আপডেটসে ...
LIVE FEED
ওপেনিংয়ে সঞ্জু-অভিষেক
টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামলেন সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা ৷ গত ম্য়াচ অপরাজিত 97 রান করে ভারতকে শেষ চারে তুলেছিলেন সঞ্জু ৷
অপরিবর্তিত একাদশ ভারতের
ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে যে দল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্য়াচ জিতিয়েছিল, সেই একাদশে কোনও পরিবর্তন না-করেই সেমিতে নামল ভারত ৷ ইংল্য়ান্ড একাদশে একটি পরিবর্তন ৷ এলেন জেমি ওভারটন ৷
ভারতের একাদশ: অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ঈশান কিষাণ, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্য়াটেল, বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, আর্শদীপ সিং ৷
টস জিতলেন হ্য়ারি ব্রুক
সেমিফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ টস হারলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ প্রথমে ব্য়াট করবে ভারত ৷
টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে
ওয়াংখেড়েতে রাতের দিকে শিশির সমস্য়ার কারণ হয়ে উঠতে পারে ৷ তাই টস জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ দু'দলের কাছেই ৷ টস জিতলে নিশ্চিতভাবে রান তাড়ার পথে হাঁটবেন যে কোনও অধিনায়ক ৷
ওয়াংখেড়ে যেন নীল-সমুদ্র
ভারতের জয় দেখতে আইকনিক ওয়াংখেড়েতে হাজির হাজার হাজার ক্রিকেট অনুরাগী ৷ সকলেই জাতীয় দলের জার্সিতে এসেছেন ৷ যা ওয়াংখেড়েকে কার্যত নীল-সমুদ্রে পরিণত করেছে ৷
ইংল্যান্ড ফেভারিট !
টস শুরু হতে হাতে আর কিছুক্ষণ ৷ এমন সময় ইংল্য়ান্ডকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের ফেভারিট বাছলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর ৷
তৃতীয়বার খেতাবে চোখ দু'দলেরই
দু'বার করে টি-20'তে বিশ্বজয়ের নজির রয়েছে ভারত, ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৷ তৃতীয় দল ছিটকে যাওয়ার প্রথম দল হিসেবে তৃতীয়বার বিশ্বজয়ের হাতছানি ভারত এবং ইংল্য়ান্ডের সামনে ৷