IFA SHIELD FINAL LIVE: প্রথমার্ধের অন্তিম মিনিটে এগিয়ে গেল মোহনবাগান, গোল করলেন জেলজকোভিচ

IFA SHIELD FINAL LIVE: প্রথমার্ধের অন্তিম মিনিটে এগিয়ে গেল মোহনবাগান, গোল করলেন জেলজকোভিচ
Published : October 8, 2026 at 5:37 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 7:02 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: 126তম আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মুখোমুখি মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ৷ গতবছর পেনাল্টি শুটআউটে লাল-হলুদকে হারিয়ে 21 বারের জন্য শিল্ড জিতে নিয়েছিল 'মেরিনার্স' ৷ এবার তাদের সামনে খেতাব ধরে রাখার হাতছানি ৷ সামনে 30 বারের জন্য শিল্ড জয়ের লক্ষ্যে থাকা ইস্টবেঙ্গল দুর্ধর্ষ ফর্মে ৷ ডুরান্ড কাপ জিতে মরশুমের প্রথম সর্বভারতীয় ট্রফি ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল ৷ ডুরান্ডের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে 4-1 গোলে উড়িয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা ৷ তাই শিল্ড ফাইনালে সেই হারের বদলা নিয়ে মোহনবাগানকে প্রথম ট্রফি দিতে মরিয়া প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷
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জেলজকোভিচের গোলে এগিয়ে গেল মোহনবাগান
শিল্ড ফাইনালে লিড নিল সবুজ-মেরুন ৷ সাহাল আব্দুল সামাদের ঠিকানা লেখা ক্রস থেকে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিলেন সমীর জেলজকোভিচ ৷
ছাংতের শট দুরন্ত সেভ লাচেনপার
ইস্টবেঙ্গলরে ডিফেন্সকে কঠিন পরীক্ষার সামনে ফেলছে মোহনবাগান ৷ 36 মিনিটে ছাংতের গোলার মত শট দুরন্ত সেভ করলেন ইস্টবেঙ্গল দুর্গের শেষ প্রহরী লাচেনপা ৷ জমে উঠেছে শিল্ডের ফাইনাল ৷
ফ্রি-হেডার গোলে রাখতে ব্যর্থ মেহতাব
বাঁ-দিক থেকে অভিষেক টেকচাম সিংয়ের ঠিকানা লেখা সেন্টার বক্সের মধ্যে অরক্ষিত পেয়ে গিয়েছিলেন মেহতাব সিং ৷ লাল-হলুদ গোলরক্ষক পূর্বা লাচেনপাকে একা পেয়েও ফ্রি-হেডার জালে রাখতে ব্যর্থ তিনি ৷
এবার সহজ সুযোগ হাতছাড়া ছাংতের
হার্দিক ভাটকে পরাস্ত করে সোলো রানে বক্সে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ৷ কিন্তু সন্দীপ মান্ডির তৎপরতায় রক্ষা পেল লাল-হলুদ ডিফেন্স ৷ সহজ একটি সুযোগ ছাংতে হাতছাড়া করলেন বলা যায় ৷
সুযোগ হাতছাড়া এডমুন্ডের
ষষ্ঠ মিনিটে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করলেন ডুরান্ড ফাইনালের নায়ক এডমুন্ড লালরিনডিকা ৷ বামপ্রান্তিক আক্রমণ থেকে বক্সের মধ্যে বিশাল কাইথকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ তিনি ৷ দারুণ সেভ বাগান গোলরক্ষকের ষ
শুরু হল খেলা
কিক-অফ করে শুরু হল 126তম আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল ৷ মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ৷
আগামী 12 অক্টোবর আইএসএলে নামছে মোহনবাগান
আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ঠিক চারদিনের মাথায় আইএসএল অভিযান শুরু করবে মোহনবাগান ৷ আগামী 12 অক্টোবর পাহাড়ে তাদের প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ অন্য়দিকে 13 অক্টোবর এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের দ্বিতীয় ম্য়াচে নামবে ইস্টবেঙ্গল ৷ যুবভারতীতে তাদের প্রতিপক্ষ ইরাকের আল-শোর্তা ৷
এডমুন্ডকে রেখে একাদশ ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের
- ইস্টবেঙ্গল একাদশ: লাচেনপা (গোলরক্ষক), লালচুংনুঙ্গা, জিভুলিচ, সন্দীপ, জয়, ভাট, জিকসন, রশিদ, রামিরেজ, বিপিন ও এডমুন্ড ৷
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Here's how our polas have lined up to take on the Mariners in today's #IFAShield final 🛡️🔴🟡 🏟️ VYBK, Kolkata ⏰ 6:15 PM 💻 Live on @FanCode #JoyEastBengal #KolkataDerby https://t.co/SiDD8qrkBQ— East Bengal FC (@eastbengal_fc) October 8, 2026
মুখোমুখি পরিসংখ্য়ানে পাল্লা ভারি লাল-হলুদের
শিল্ডে এখনও পর্যন্ত 42 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ৷ যেখানে লাল-হলুদ জিতেছে 21টি ম্য়াচ ও সবুজ-মেরুন জিতেছে আটটি ৷ বাকি 13টি ম্য়াচ ড্র ৷
একাদশ ঘোষণা মোহনবাগানের
তিনটি ফিফা ফ্রেন্ডলিতে দেশের হয়ে অংশ নেওয়া সাহাল আব্দুল সামাদ ও অভিষেক টেকচাম সিংকে প্রথম একাদশ ঘোষণা করল মোহনবাগান ৷ প্রথম একাদশে নেই মিগুয়েল
- একনজরে সবুজ-মেরুন একাদশ: কাইথ (গোলরক্ষক), ভেকে, মেহতাব, জেলজকোভিচ, ছাংতে, সাহাল, আরউইন, আলবার্তো, টাংরি, টেকচাম ও দ্র্যাজিচ