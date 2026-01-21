'আমার মতোই আঁধারে পুরো বাংলাদেশ', বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জানালেন অধিনায়ক লিটন

'আমার মতোই আঁধারে পুরো বাংলাদেশ', বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জানালেন অধিনায়ক লিটন
মঙ্গলবার ভারতে খেলতে না-যাওয়ার বিষয়ে অনড় থেকেছেন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুল ৷
Published : January 21, 2026 at 12:55 PM IST
ঢাকা, 21 জানুয়ারি: যুক্তি-পাল্টা যুক্তি, তর্ক-বিতর্কে মোড়া বাংলাদেশের আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়টি ৷ এ ব্য়াপারে আইসিসি তাঁদের ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে বলে সম্প্রতি একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ৷ যে ডেডলাইন শেষ হচ্ছে আজই অর্থাৎ, 21 জানুয়ারি ৷ ভারতে গিয়েই বিশ্বকাপ খেলতে হবে নয়তো বিকল্প দল হিসেবে স্কটল্যান্ডকে ডেকে নেবে তাঁরা ৷ ইএসপিএন ক্রিকোইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে এই মর্মেই ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছে আইসিসি ৷ মঙ্গলবার তা অস্বীকার করে ভারতে খেলতে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুল ৷ এমন সময় বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস জানিয়ে দিলেন, তাঁর দল বিশ্বকাপে খেলবে কি না; সে ব্য়াপারে পুরো বাংলাদেশের মতোই ধোঁয়াশায় রয়েছেন তিনিও ৷
বাংলাদেশে সংখ্য়ালঘুদের উপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিসিআই'য়ের নির্দেশে আইপিএল থেকে বাদ পড়েছেন বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমান ৷ মুস্তাফিজুর-কাণ্ডের পাল্টা হিসেবে নিরাপত্তাজনিত কারণে এদেশে বিশ্বকাপ খেলবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ৷ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সেদেশে গিয়েছিল আইসিসি'র প্রতিনিধি দল ৷ দফায়-দফায় আলোচনার পরেও বেরোয়নি সমাধান ৷ বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কায় খেলার প্রস্তাব বা গ্রুপ বদলের প্রস্তাব, কোনওটাই মেনে নেয়নি বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ এমতাবস্থায় বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলবে কিনা, জানেন না স্বয়ং দলের অধিনায়কই ৷
মঙ্গলবার বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগের ম্য়াচের পর এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ইএসপিএন ক্রিকইনফো'কে লিটন বলেন, "আমাদের স্কোয়াড ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে আমরা খেলব সেটা দলের কোনও ক্রিকেটারের কাছেই স্পষ্ট নয় ৷ আমার মতোই পুরো বাংলাদেশ বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশায় ৷" আগামী 7 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু টি-20 বিশ্বকাপ ৷ তাই বাংলাদেশ অধিনায়কের সংযোজন, "কাদের বিরুদ্ধে আমরা খেলব আগেভাগে জানতে পারলে সুবিধা হত ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ বিশ্বকাপে তাঁরা আদৌ যাচ্ছেন কি না, সে বিষয়েও প্রশ্নচিহ্ন রেখেছেন লিটন দাস ৷ তবে বিসিবি'র সিদ্ধান্তই যে তাঁর দলের কাছে শিরোধার্য তাও স্পষ্ট করেছেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ উল্লেখ্য, লিটনের দল রংপুর রাইডার্স মঙ্গলবার বিপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছে ৷
বিন্য়াস অনুযায়ী বিশ্বকাপের গ্রুপ-বি'তে ইংল্য়ান্ড, ইতালি, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ ৷ গ্রুপ পর্বের চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটি তাঁদের খেলার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ৷ একটি ম্যাচ খেলার কথা মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে ৷
মঙ্গলবার বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুল অবশ্য জানান, বিকল্প দল হিসেবে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে আইসিসি'র যোগাযোগের কোনও আনুষ্ঠানিক খবর তাঁদের কাছে নেই ৷ তাঁর কথায়, "আইসিসি যদি ভারতীয় বোর্ডের কাছে মাথা নত করে আমাদের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে কিংবা অযৌক্তিক শর্ত চাপিয়ে দেয়, আমরা সেই শর্ত মানব না ৷" তিনি আরও বলেন, "পাকিস্তানে ভারত খেলতে যেতে না-চাওয়ায় আইসিসি ভেন্যুতে বদল এনেছে অতীতে ৷ আমরা অত্যন্ত যৌক্তিক কারণে ভেন্যু বদলের দাবি জানিয়েছি ৷ অযৌক্তিক চাপ তৈরি করে আমাদের ভারতে খেলতে বাধ্য করানো যাবে না ৷"