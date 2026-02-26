চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ 16, প্লে-অফ খেলে পরবর্তী রাউন্ডে কোন আট দল ?

চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ 16, প্লে-অফ খেলে পরবর্তী রাউন্ডে কোন আট দল ?
শুক্রবার বিকেল 4টে 30 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে রাউন্ড অব-16'র ড্র ৷
Published : February 26, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 ফেব্রুয়ারি: ইন্টার মিলানকে ধরাশায়ী করে মঙ্গলবার রাতে নকআউট নিশ্চিত হয়েছিল বোডো/গ্লিমটের ৷ আবির্ভাবে গতবারের রানার্সদের হারিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছে ফুটবল বিশ্বকে অবাক করেছে নরওয়ের ক্লাবটি ৷ এছাড়া মঙ্গলবার রাতে নকআউটে পৌঁছে গিয়েছিল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ, নিউক্যাসল ইউনাইটেড ও বায়ার লেভারকুসেন ৷ বুধবার রাতে পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছে গেল আরও চার ক্লাব- আটালান্টা, গ্যালাতাসারে, গতবারের চ্য়াম্পিয়ন পিএসজি ও রিয়াল মাদ্রিদ ৷ সেইসঙ্গে 2025-26 চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 16টি দল চূড়ান্ত হয়ে গেল ৷
গ্রুপ পর্বে প্রথম আটে শেষ করে সরাসরি রাউন্ড অব-16'তে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল আর্সেনাল, বায়ার্ন মিউনিখ, লিভারপুল, টটেনহ্যাম, বার্সেলোনা, চেলসি, স্পোর্টিং লিসবন এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৷ উল্লেখ্য গ্রুপ পর্বের পর পয়েন্ট তালিকার 9 থেকে 24 তম স্থানে থাকা দলগুলি দু'টি লেগের নকআউটে মুখোমুখি হয়েছিল পরের পর্বে যাওয়ার লক্ষ্যে ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন দল কাদের হারাল-
রিয়াল হারাল বেনফিকাকে: প্রথম লেগে লিসবনে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের করা একমাত্র গোলে লিড পেয়েছিল রিয়াল ৷ বুধবার ঘরের মাঠে 15 বারের চ্যাম্পিয়নরা জিতল 2-1 গোলে ৷ ফের গোল করলেন ভিনিসিয়াস এবং অরেলিয়েন চুয়ামেনি ৷ এগ্রিগেটে 3-1 ব্যবধানে জিতে পরের পর্বে 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷
🏁 FP: @RealMadrid 2-1 @SLBenfica— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026
⚽ 14' Rafa Silva
⚽ 16' @ATchouameni
⚽ 80' @ViniJr pic.twitter.com/s0pdnpzs1G
অবাক হার ইন্টার মিলানের: প্রথম লেগে ঘরের মাঠে 3-1 গোলে এগিয়ে যাওয়া বোডো/গ্লিমট মিলানকে তাদের ঘরের মাঠে এসেও হারাল দ্বিতীয় পর্বে ৷ খেলার ফল 2-1 ৷ অর্থাৎ, এগ্রিগেটে 5-2 ব্যবধানে জিতে আবির্ভাবে শেষ ষোলোয় পৌঁছল নরওয়ের ক্লাবটি ৷
পরের পর্বে অ্য়াতলেতিকো: বেলজিয়ামের ক্লাব ব্রুগকে এগ্রিগেটে 7-4 ব্যবধানে হারাল স্প্যানিশ জায়ান্ট অ্যাতলেতিকো ৷ প্রথম পর্ব 3-3 শেষ হওয়ার পর মঙ্গলবার ঘরের মাঠে 4-1 ব্যবধানে জিতল অ্যাতলেতিকো ৷
INTO THE ROUND OF 16 💫 pic.twitter.com/c9EnyzZMZu— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 24, 2026
অলিম্পিয়াকোসকে হারাল লেভারকুসেন: প্রথম লেগে গ্রিসের অলিম্পিয়াকোসকে তাদের মাঠে 2-0 গোলে হারিয়েছিল জার্মান ক্লাব লেভারকুসেন ৷ মঙ্গলবার ঘরের মাঠে ম্য়াচ গোলশূন্য ড্র করলেও প্রথম লেগের জয় লেভারকুসেনকে শেষ ষোলোয় নিয়ে গেল ৷
THE JOURNEY CONTINUES! 🎶🖤❤️ pic.twitter.com/kO2D69CkxQ— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 24, 2026
কারাবাগকে চূর্ণ করল নিউক্যাসল: প্রথম লেগে কারাবাগকে তাদের ডেরায় গিয়ে 6-1 গোলে হারিয়ে রাউন্ড অব-16 কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেছিল নিউক্য়াসল ৷ দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে আজারবাইজানের ক্লাবকে 3-2 গোলে হারাল প্রিমিয়র লিগের ক্লাবটি ৷ এগ্রিগেটে নিউক্যাসল জিতল 9-3 ব্যবধানে ৷
ছিটকে গেল জুভেন্তাস: তুরস্কের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব গ্যালাতাসারের কাছে হেরে বিদায় নিল ইতালি জায়ান্ট জুভেন্তাস ৷ প্রথম লেগে গ্যালাতাসারের ঘরের মাঠে 5-2 গোলে বিধ্বস্ত জুভেন্তাস ঘরের মাঠে বুধবার 3-0 গোলে জেতে ৷ ম্য়াচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে ৷ সেখানে জোড়া গোল করে জুভেন্তাসকে ছিটকে দেয় তুরস্কের ক্লাবটি ৷
Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükseliyoruz! 🙌#JUVEvGS #UCL pic.twitter.com/NhJjoJccys— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 25, 2026
জিতল আটালান্টা: প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে 2-0 এগিয়ে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বুধবার ফিরতি লেগে হারল 4-1 গোলে ৷ এগ্রিগেটে ইতালির আটালান্টা জিতল 4-3 গোলে ৷ সংযুক্তি সময়ে গোল করে আটালান্টার জয়ের নায়ক ব়্যামি বেনসেবাইনি ৷
মোনাকোকে হারাল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা: প্রথম লেগে মোনাকোর ঘরের মাঠে 3-2 গোলে জয় পেয়েছিল পিএসজি ৷ বুধবার প্যারিসে 2-2 ম্য়াচ ড্র করল তারা ৷ সেইসঙ্গে এগ্রিগেটে 5-4 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে রাউন্ড অব 16-য় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Next opponent: Chelsea or Barcelona! 👊— Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 26, 2026
The draw takes place tomorrow at 12 noon CET 🔮#UCL pic.twitter.com/4xuZXyWqK7
আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে 4টেয় অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ড্র ৷ তারপরই জানা যাবে কোন দল পরবর্তী পর্বে কাদের মুখোমুখি হবে ৷
