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গভীর শোক নেমে এল লিও মেসির জীবনে, শোকস্তব্ধ বিশ্ব ফুটবল

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর এক মাসও হয়নি। এরইমাঝে পিতৃবিয়োগ ঘটল ফুটবলসম্রাট মেসির ৷ দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াইয়ের পর অবশেষে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷

LIONEL MESSIS FATHER PASSED AWAY
বাঁ-দিকে হোর্হে মেসি ও লিওনেল মেসি (ডানদিকে) (হোর্হে মেসির ছবি (এএনআই) ও লিওনেল মেসির ছবি (এপি))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 9:14 PM IST

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রোজারিও (আর্জেন্তিনা) 8 অগস্ট: দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর আর্জেন্তিনার রোসারিয়োয় প্রয়াত হলেন ফুটবলসম্রাটের বাবা হোর্হে মেসি। বয়স হয়েছিল 68 বছর ৷ বাবার অসুস্থতার সময় মেসিকে একাধিকবার আবেগপ্রবণ হতে দেখা গিয়েছিল ৷ আজ LM-10 এর জীবনে নেমে এল সেই অন্ধকারময় দিন ৷

মেসির পরিবারের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না-দেওয়া হলেও, আর্জেন্তিনার সংবাদমাধ্যম 'লা নাসিওন'-এর তথ্য অনুযায়ী দুঃখজনক খবরটির সত্যতা মিলেছে ৷ বেশ কয়েক'টি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

খেলার মাঠে খুদে মেসির প্রাথমিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছনো...সব ধাপেই হোর্হে মেসির অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি শুধু লিওনেল মেসির পেশাদার জীবনের দেখভালই করতেন না, বরং মাঠের বাইরের বিভিন্ন চুক্তি, ক্লাব পরিচালনা এবং ব্যবসায়িক দিকগুলিও দক্ষ হাতে সামলাতেন। ছেলের সাফল্যের পথ সুগম করতে জীবনের বহু মূল্যবান সময় ও সুযোগ তিনি উৎসর্গ করেছেন।

চলতি বছরের ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার ম্যাচেও দর্শকাসনে দেখা গিয়েছিল মেসির বাবাকে ৷ এবার সেই পরিচিত দৃশ্য চিরতরে অতীত হয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পর তাই মেসির জীবনে শুধুই ট্রফি ও সাফল্যের ইতিহাস রইল না, রয়ে গেল গ্যালারির সেই শূন্য আসনটি ৷ যেখান থেকে আর কোনও দিন মেসিকে উৎসাহ দিতে গলা ফাটাবেন না তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভরসার মানুষটি।

জানা গিয়েছে, হোর্হে মেসি রোজারিও-র একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে ৷ 2026 ফিফা বিশ্বকাপ চলাকালীন মেসির পরিবার তাঁর অসুস্থতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। গত 18 জুন, আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের পর লিওনেল মেসির বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে কয়েক ঘণ্টা পরই মেসির পরিবার তাঁর মৃত্যুর খবর অস্বীকার করে এবং জানায় তিনি একটি শারীরিক সমস্যার কারণে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তারা জানিয়েছিল, "মেসি পরিবার জানাচ্ছে যে হোর্হে একটি শারীরিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আছেন এবং তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।" এদিকে, ম্যাচ শেষে আর্জেন্তিনার অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, তিনি বেশ কিছু কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ৷ 'লা নাসিওন'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি বলেছিলেন, "আমি বেশ কয়েকদিন ধরে কঠিন দিন পার করেছি। তবে তা খেলাধুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত না। আমার এই অত্যন্ত কঠিন জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমি পুরো দলকে এবং সতীর্থদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা সবসময় আমার পাশে ছিল এবং এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার শক্তি জুগিয়েছে।" কিন্তু এর প্রায় দেড় মাসের মাথায় এল দুঃসংবাদ ৷

হোর্হে মেসির জীবন-

হোর্হে মেসি কেবল লিওনেল মেসির বাবাই ছিলেন না, বরং তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লিওনেল মেসির ফুটবল ক্যারিয়ার যখন সাফল্যের পথে এগোতে শুরু করে, তখন হোর্হে তাঁর ছেলের এজেন্ট ও কৌশলগত পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব নেন; এর আগে তিনি একটি ইস্পাত কারখানায় সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতেন ৷

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