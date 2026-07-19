ফাইনাল শেষেই কি অবসর ? সতীর্থদের লেখা খোলা চিঠিতে জল্পনা বাড়ালেন লিয়ো

ফাইনাল শেষেই কি অবসর ? সতীর্থদের লেখা খোলা চিঠিতে জল্পনা বাড়ালেন লিয়ো
জাতীয় দলকে 'পরিবার' আখ্যা দিয়ে ফাইনালের আগে সতীর্থদের চাপমুক্ত রাখার কৌশল মেসি'র ৷ যে বার্তায় কু গাইছে অনুরাগীদের মন ৷
Published : July 19, 2026 at 6:16 PM IST
নিউইয়র্ক, 19 জুলাই: "আগামিকাল ফলাফল যাই হোক না কেন, এই দলটা ইতিমধ্যেই যে সকল কীর্তি গড়েছে তা কখনও মুছে যাওয়ার নয় ৷" স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালে নামার আগে সতীর্থদের উদ্দেশে এই ভাষাতেই খোলা চিঠি লিখলেন লিয়োলেন আন্দ্রেস মেসি ৷
চলতি বিশ্বকাপটা যে তাঁর কেরিয়ারের অন্তিম, সেটা অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ কিন্তু ফলাফল যাই হোক, বর্ণময় কেরিয়ারের যবনিকাও কি মেসি বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষ হতেই টানবেন ? সতীর্থদের উদ্দেশে খোলা চিঠি কিন্তু অনেকটা তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ এমনিতে স্পেন'কে হারিয়ে ভারতীয় সময় সোমবার নিউইয়র্কে বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুললে ইতিহাসে নাম খোদাই করবেন মেসি ৷ ব্রাজিল, ইতালির পর তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জয়ের নজির গড়বে 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ কিন্তু মেসি হবেন প্রথম অধিনায়ক, যিনি এই কীর্তি ছোঁবেন ৷
কিন্তু ইতিহাস যদি না-ও বা ছোঁয়া হয়, তাতেই বা কম কী ? তাই ইনস্টাগ্রামে রবিবার পুরো দলের সঙ্গে এক ছবি পোস্ট করে লিয়ো লেখেন, "এই দলটার সঙ্গে এতগুলো বছর কাটানো একমাত্র খেতাবের জন্য নয় ৷ বরং দৈনন্দিন সমস্ত বিষয় ভাগ করে নেওয়া, একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, কঠিন সময়ে একসঙ্গে রুখে দাঁড়ানো, সবমিলিয়ে প্রত্য়েকটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি একত্রে ৷ ধন্যবাদ আমার সকল সতীর্থ, টেকনিক্যাল স্টাফ এবং আরও সকলকে যারা প্রতিনিয়ত আমাদের জাতীয় দলটাকে পরিবারের রূপ দিয়েছেন ৷ আগামিকাল যাই হোক, এই দলটা যা অর্জন করেছে সেটা কখনও ভোলার নয় কিংবা মুছে ফেলার নয় ৷ এগিয়ো চলো আর্জেন্তিনা ৷"
খোলা চিঠিতে লেখা বার্তায় সতীর্থদের কাঁধ থেকে চাপের প্রেসার কুকারটা যে মেসি অনেকটা নামিয়ে দিয়েছেন, সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷ কিন্তু এই বার্তা কি জাতীয় দলের জন্য তাঁর বিদায়ী বার্তাও বটে ? কু ডাকছে অনুরাগীদের মন ৷ যদিও ফাইনালে নামার আগে কেরিয়ারের ভবিষ্যতের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন আর্জেন্তাইন মায়েস্ত্রো ৷ তিনি জানিয়েছেন, তিনি আপাতত ফাইনালেই মনোনিবেশ করতে চান ৷
আর্জেন্তিনাকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেওয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্তরে আরও কিছু নজিরের হাতছানি ফাইনালে মেসির সামনে রয়েছে ৷ ফাইনালে হ্য়াটট্রিক করতে পারলে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে'কে টপকে প্রথমবার গোল্ডেন বুট জিতবেন তিনি (জোড়া গোল করলে একটি অ্য়াসিস্ট করতে হবে মেসি'কে) ৷ পাশাপাশি জোড়া গোল করলে বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতার দৌড়েও ফরাসি তারকাকে পিছনে ফেরবেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷