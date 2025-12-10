ETV Bharat / sports

কলকাতায় মেসি মূর্তি, কিংবদন্তিকে স্বাগত জানাতে তৈরি তিলোত্তমা

নিরাপত্তার কারণে মেলেনি পুলিশের অনুমতি ৷ তাই হোটেল থেকেই ভার্চুয়ালি লেকটাউনে নিজের 70 ফুটের উঁচু মূর্তি উন্মোচন করবেন মেসি ৷

A colossal 50-foot Lionel Messi statue
লেক টাউনে মেসির মূর্তি (ইটিভি ভারত)
Published : December 10, 2025 at 7:02 PM IST

কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: লেক টাউনের ক্লক টাওয়ারের সামনে দাঁড়ালে জায়গাটা কলকাতা সংলগ্ন বলে মনে হয় না। বেশ যত্ন করে সাজানো ক্লক টাওয়ারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৷ সেখানে এতদিন বাড়তি সৌন্দর্য্য যোগ করত দিয়াগো মারাদোনার মূর্তি। এবার সেই তালিকায় যোগ হতে চলেছে লিওনেল মেসির নাম।

বিমানবন্দর থেকে কলকাতায় ঢোকার মুখে এই দুই ফুটবল কিংবদন্তির মূর্তির অবস্থান সাক্ষ্য দেবে এই শহর কতটা ফুটবলপ্রেমী । শিল্পী মন্টি পাল মেসির কাঠের মূর্তিটি গড়ছেন। উদ্যোগ রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর। এর আগে দিয়াগো মারাদোনার মূর্তিও মন্টি পাল গড়েছিলেন। বিশ্বকাপ হাতে দুই আর্জেন্তাইন অধিনায়কের অবয়ব প্রায় এক ।

শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতায় পা-রাখবেন মেসি (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার রাতে ক্রেনের সাহায্যে মূর্তিটি মঞ্চের ওপর স্থাপন হয়েছে । মুখ কাগজে ঢাকা । মূর্তির উচ্চতা 53 ফুট ৷ মঞ্চে ওপর বসানোর পরে উচ্চতা 70 ফুট । মোট 43 জন শিল্পী মেসির মূর্তি তৈরিতে কাজ করেছেন । মারাদোনার মূর্তিটি মারাদোনা স্বয়ং উদ্বোধন করেছিলেন। এই মুহূর্তে মেসির কলকাতায় আসা নিয়ে উন্মাদনার জ্বর বাড়তে শুরু করেছে ।

14 বছর আগে প্রথমবার কলকাতায় পা-রেখেছিলেন লিওনেল মেসি । মাঝের সময়ে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে । সেদিনের মেসি এখন কিংবদন্তি। ফুটবল জীবনের শেষভাগে উপস্থিত হয়েছেন । তবুও তাঁকে দেখার জন্য উন্মাদনা তুঙ্গে তিলোত্তমার ৷

শুক্রবার রাত 1টায় কলকাতা বিমানবন্দরে পা-রাখবেন মেসি ৷ সেখান থেকে স্টেডিয়াম সংলগ্ন তারকা হোটেলে রাত্রি যাপন ৷ শনিবার সকাল সাড়ে 10টায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি-শো ৷ যুবভারতীতে নাচে-গানে মেসিকে শ্রদ্ধা ৷ তারপর মোহনবাগান ‘মেসি’ অল স্টার বনাম ডায়মন্ড হারবার ‘মেসি’ অল স্টার ম্যাচ ৷

সকাল 10টা 50 মিনিটে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দুই দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ মেসির ৷ খুদেদের সঙ্গে ‘মাস্টার ক্লাস উইথ মেসি’ ৷ থাকবেন লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডে পল ৷ তারপর মেসিকে রাজকীয় সংবর্ধনা ৷ থাকতে পারেন শাহরুখ খান ৷ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও লিয়েন্ডার পেজ ৷ তারপর রয়েছে মেসির স্টেডিয়াম পরিক্রমা ৷

নিজের 70 ফুটের উঁচু মূর্তি উন্মোচনের জন্য যুবভারতী থেকে লেকটাউনে যাওয়ার কথা ছিল ফুটবলের রাজপুত্রের ৷ কিন্তু আর্জেন্টাইন মহাতারকার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই লেকটাউনে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। আর সেই কারণেই হোটেল থেকেই ভার্চুয়ালি নিজের মূর্তি উন্মোচন করবেন মেসি ৷ তারপর অর্থাৎ দুপুর 2টো 5 মিনিট নাগাদ হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবেন আর্জেন্তাইন কিংবদন্তি ৷

