চোট শঙ্কা উড়িয়ে বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার নেতৃত্বে মেসি, খেলবেন রেকর্ড ষষ্ঠবার

চোট শঙ্কা উড়িয়ে বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার নেতৃত্বে মেসি, খেলবেন রেকর্ড ষষ্ঠবার
ইন্টার মিয়ামি তারকাকে অধিনায়ক বেছে শুক্রবার বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করল আর্জেন্তিনা ৷ এই নিয়ে রেকর্ড ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ খেলবেন মেসি ৷
Published : May 29, 2026 at 1:08 PM IST
বুয়েনস আয়রস, 29 মে: বিশ্বকাপের আগে ক্লাব ফুটবলে শেষ ম্য়াচ খেলতে গিয়ে গত রবিবার বাঁ-পায়ে অস্বস্তি অনুভব করেন তিনি ৷ বাধ্য হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে ৷ যা উদ্বেগ বাড়িয়েছিল আর্জেন্তিনা শিবিরে ৷ কিন্তু অনুরাগীদের সবরকম উদ্বেগ সরিয়ে বিশ্বকাপের 26 জনের দলে জায়গা করে নিলেন লিয়োনেল আন্দ্রেস মেসি ৷
শুধু জায়গা করে নেওয়াই নয়, ইন্টার মিয়ামি তারকাকেই অধিনায়ক ঘোষণা করে শুক্রবার বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করলেন আর্জেন্তিনা কোচ লিয়োনেল স্কালোনি ৷ এই নিয়ে রেকর্ড ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন 'এলএম টেন' ৷ যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে এই নজির তিনি ভাগ করে নেওয়ার পথে ৷
গত বিশ্বকাপে খেতাবজয়ী দলের 17 জন ফুটবলারকে রেখে আসন্ন বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করলেন স্কালোনি ৷ 1962 সালে ব্রাজিলের পর প্রথম দল হিসেবে বিশ্বকাপে খেতাব ধরে রাখার হাতছানি 'লা-আলবিসেলেস্তে'র সামনে ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেসির ক্লাব ফুটবলের সতীর্থ রদ্রিগো দি পল, চেলসির এঞ্জো ফার্নান্দেজ, অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজের নাম ৷ ইউরোপা লিগ ফাইনালে খেলতে গিয়ে ডান-হাতের কনিষ্ঠায় চিড় ধরলেও স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন গত বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক দুর্গের শেষ প্রহরী এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ৷
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
26 জনের স্কোয়াডে স্কালোনি রাখেননি রিয়াল মাদ্রিদের কিশোর উইঙ্গার ফ্র্যাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো, অ্যাস্টন ভিলা'র আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া'কে ৷ এছাড়া গতবার বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য হয়েও উল্লেখযোগ্যভাবে বাদ পড়েছেন পাওলো দিবালা ৷ বিশ্বকাপে আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের সঙ্গে গ্রুপ-জে'তে রয়েছে আর্জেন্তিনা ৷ 17 জুন আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
উল্লেখ্য, অনুরাগীদের উৎকণ্ঠা অবসানে ইন্টার মিয়ামি রবিবার মেসির চোট সংক্রান্ত একটি বিবৃতি পোস্ট করে ৷ সেখানে তারা লেখে, "পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে ওভারলোডের কারণে মেসির বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে পেশির ক্ষমতা সাময়িক কমে গিয়েছে ৷ তাঁর মাঠে ফেরার বিষয়টি নির্ভর করছে কত দ্রুত সে সুস্থ হতে উঠতে পারে তার উপর ৷"
আর্জেন্তিনার 26 সদস্যের স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: মার্তিনেজ, রুলি, মুসো
- ডিফেন্ডার: মন্টিয়েল, মোলিনা, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, ওটামেন্ডি, বালের্দি, রোমেরো, তাগলিয়াফিকো, মেদিনা
- মিডফিল্ডার: লো সেলসো, পারেদেস, দি পল, পালাসিয়স, এঞ্জো, ম্য়াক অ্য়ালিস্টার, বার্কো
- ফরোয়ার্ড: মেসি, গঞ্জালেস, সিমোনে, লাউতারো মার্তিনেজ, ম্য়ানুয়েল লোপেজ, আলভারেজ, আলমাদা, পাজ ৷