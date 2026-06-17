প্রবীণতম হিসেবে বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিক, আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে তিন গোলে গুচ্ছ রেকর্ডে লিও

প্রবীণতম হিসেবে বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিক, আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে তিন গোলে গুচ্ছ রেকর্ডে লিও
প্রথম বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিকে কোন কোন নজির গড়লেন লিয়োনেল মেসি ? চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক একনজরে ৷
Published : June 17, 2026 at 3:14 PM IST
কানসাস সিটি, 17 জুন: 'ম-এ মেসি, ম-এ ম্যাজিক' ৷ ফুটবলের জনপ্রিয় এই প্রবাদ আরও একবার মিলে গেল বুধের (ভারতীয় সময়) কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে ৷ কাতারে আর্জেন্তিনাকে বিশ্বসেরা করার কাণ্ডারী লিয়োনেল মেসি যে ঢং'য়ে 2026 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করলেন, তাতে আবারও আশান্বিত হতেই পারেন নীল-সাদা জার্সির সমর্থকেরা ৷ আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুতে আর্জেন্তিনাকে সহজ জয় এনে দিলেন এলএম টেন ৷ 'লা-আলবিসেলেস্তে' জিতল 3-0 গোলে ৷
চলতি বিশ্বকাপ লিও'র কেরিয়ারের শেষ ৷ অনুরাগীরা যাকে বলছেন 'দ্য লাস্ট-ডান্স' ৷ সেই লাস্ট-ডান্সের সূচনায় মেসি যেন মায়াজাল বুনলেন কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে ৷ বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক এদিন এল তাঁর পা থেকে ৷ যা তাঁকে টুর্নামেন্টের প্রবীণতম হ্যাটট্রিকধারীর তকমা এনে দিল ৷ সেইসঙ্গে একগুচ্ছ রেকর্ডে নাম তুলে ফেললেন আর্জেন্তাইন ফুটবল মায়েস্ত্রো ৷ দেখে নেওয়া যাক কোন কোন নজির এল লিও'র পা থেকে-
20 years of Messi ✨#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
- আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে তিন গোল করে বিশ্বকাপে যুগ্ম সর্বাধিক গোলদাতা হয়ে গেলেন লিও মেসি ৷ ছুঁয়ে ফেললেন প্রাক্তন জার্মান তারকা মিরোস্লাভ ক্লোজে'র 16 গোলের নজির ৷
- প্রবীণতম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের একটি ম্যাচে একাধিক গোল এল মেসির পা থেকে ৷ 38 বছর 357 দিন বয়সে এই নজির গড়লেন আর্জেন্তাইন তারকা ৷ ছাপিয়ে গেলেন ক্যামেরুন কিংবদন্তি রজার মিল্লার (38 বছর 34 দিন) রেকর্ড ৷
- প্রবীণতম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের নজিরও গড়ে ফেললেন 'এলএম টেন' ৷ এই নজিরটি তিনি ছিনিয়ে নিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর থেকে ৷
- বিশ্বকাপে মেসি প্রথম গোলটি করেছিলেন 2006 সালের 16 জুন ৷ অর্থাৎ ঠিক কুড়ি বছর বাদে 16 জুন, 2026 সালে (স্থানীয় সময়) ফের বিশ্বকাপে গোল করলেন তিনি ৷ যাকে প্রথম বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিকে রূপান্তর করলেন তিনি ৷
- 1966 পরবর্তী সময়ে বিশ্বকাপে সর্বাধিক বক্সের বাইরে থেকে পাঁচটি গোলের নজির গড়লেন মেসি ৷ এই নজিরে তিনি স্পর্শ করলেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রিভেলিনো'কে ৷
Leo Messi. 🇦🇷✨ pic.twitter.com/FT7MMMZKQ5— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 17, 2026
অভিযান শুরুর ম্যাচে এদিন আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে 76 মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন মেসি ৷ তার আগে যথাক্রমে 17 মিনিট ও 60 মিনিটে প্রথম দু'টি গোল আসে তাঁর পা থেকে ৷ মিরোস্লাভ ক্লোজে'র নজির স্পর্শ করার পর এবার এককভাবে বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার হাতছানি আর্জেন্তাইনের সামনে ৷ যে নজির অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আগামী 22 জুনের ম্যাচেই ছুঁয়ে ফেলতে পারেন লিও ৷