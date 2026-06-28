ভাঙবে বিশ্বকাপে সর্বাধিক আট গোলের লক্ষ্মণরেখা ? মেসি-এমবাপেদের গোলক্ষুধায় মিলছে ইঙ্গিত

ভাঙবে বিশ্বকাপে সর্বাধিক আট গোলের লক্ষ্মণরেখা ? মেসি-এমবাপেদের গোলক্ষুধায় মিলছে ইঙ্গিত
বিশ্বকাপের একটি মরশুমে সর্বাধিক আটটি গোলের নজির রয়েছে ব্রাজিলের রোনাল্ডো নাজারিয়ো'র ৷ 24 বছরের সেই রেকর্ড কি ভাঙবে এবার ?
Published : June 28, 2026 at 5:56 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে সর্বাধিক গোলের রেকর্ড কি এবার ভাঙতে চলেছে ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় চলতি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হতে না-হতেই সেই রেকর্ড ভাঙার জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ৷ কারণ, শনিবার গ্রুপের তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচে চলতি টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ গোলটি করে 2002 সালে রোনাল্ডো নাজারিয়ো'র নজির ভাঙার দিকে অনেকটাই এগিয়েছেন লিয়োনেল মেসি ৷ মেসির ছ'গোলের পর চারটি গোল করে নজির ভাঙার দৌড়ে রয়েছেন চার-চার জন ৷
গ্রুপ পর্ব শেষে চার গোলের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন নরওয়ের আর্লিং হ্যালান্ড, ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে ও ওসমানে দেম্বেলে এবং ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ অর্থাৎ, বলাই যায় এক মরশুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে মেসিকে মরিয়াভাবে তাড়া করছেন এমবাপে-ভিনিসিয়াসরা ৷ তবে রোনাল্ডো নাজারিয়ো'র রেকর্ড ভাঙার বিষয়টি মূলত আবর্তিত হচ্ছে লিয়োকে কেন্দ্র করেই ৷ মেসিই একমাত্র ফুটবলার, যাঁর দখলে বিশ্বকাপের জোড়া গোল্ডেন বল অর্থাৎ প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারের সম্মান রয়েছে ৷ এবার তিন ম্য়াচে ইতিমধ্যেই ছ'গোল করে নেওয়ার পর প্রথমবার গোল্ডেন বুটও আর দূর অস্ত নয় তাঁর জন্য ৷
রাউন্ড অব-32'তে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ কেপ ভের্দে'কে পেয়েছে 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ প্রতিপক্ষের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেও বলতে দ্বিধা নেই সেই ম্য়াচে রোনাল্ডোর আট গোলের রেকর্ড মেসি ছুঁয়ে ফেললে বা ভেঙে দিলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না ৷ এক্ষেত্রে এও বলে রাখা ভালো যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টি মিস করেছেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ শনিবার জর্ডানের বিরুদ্ধে শুরু থেকে খেলেননি তিনি ৷ নইলে হয়তো রেকর্ডের আরও কাছে পৌঁছে যেতেন মেসি ৷
বিশ্বকাপে সাধারণত টপ স্কোরার হওয়া যায় পাঁচ থেকে আট গোল করলে ৷ ফাইনাল পর্যন্ত সব ম্য়াচ খেলে ব্রাজিলের রোনাল্ডো আট গোল করার নজিরটি গড়েছিলেন জাপান ও দঃ কোরিয়ার মাটিতে শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপে (2002) ৷ অর্থাৎ, মেসি সর্বাধিক গোলস্কোরার হওয়ার বলয়ে ঢুকে পড়েছেন মাত্র তিন ম্যাচ খেলে ৷ তবে মেসির সর্বাধিক গোলস্কোরার হওয়ার সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে আর্জেন্তিনার দৌড় টুর্নামেন্টে কতদূর পর্যন্ত হয় তার উপর ৷ কারণ সেমিফাইনাল না-খেলে বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুট জয়ের নজির বিরল ৷
উপরোক্ত চার-পাঁচটি নামের বাইরে গিয়ে সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে আছেন আরও অনেকে ৷ ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন, স্পেনের ল্যামিন ইয়ামাল, কানাডার জোনাথন ডেভিডরাও কমবেশি গোল পেয়েছেন ৷ বিশ্বকাপের ইতিহাস বলছে, শুরুতে যাঁকে টপস্কোরার হিসেবে ভাবা হয়, তাঁকে টপকে আচমকা কেউ উঠে আসেন শেষদিকে ৷ 1990 সালে ইতালিতে বিশেষজ্ঞরা ধরে ছিলেন গিয়ানলুকা ভিয়ালি হবেন, কিন্তু গোল্ডেন বুট পেয়েছিলেন সিলভাতোর শিলাচি ৷ চারবছর বাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে রবার্তো বাজ্জিও এবং রোমারিয়ো ছিলেন ফেভারিট ৷ কিন্তু ছ'টি গোল করে সোনার বুট পেয়েছিলেন ওলেজ সালেঙ্কো ।
2022 সালে কাতারে গোল্ডেন বুট মেসি পেতে পারতেন ৷ কিন্তু ফাইনালে তাঁকে টপকে যান এমবাপে। সম্প্রতি উনচল্লিশে পা রেখেছেন মেসি ৷ ছ'বার বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন, এবার তাঁর 'দ্য লাস্ট ডান্স' ৷ বেলাশেষে তিনি বিশ্ব ফুটবলকে রাঙিয়ে দিচ্ছেন ফুটবল নৈপুণ্যে ৷ তাই বলাই যায়, মেসিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে বিশ্বকাপের 24 বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙার বিষয়টি ৷