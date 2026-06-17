বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক এলএম টেনের, মেসি-ম্যাজিকে চূর্ণ আলজিরিয়া

বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক এলএম টেনের, মেসি-ম্যাজিকে চূর্ণ আলজিরিয়া
বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের নিরিখে মিরোস্লাভ ক্লোজেকে এদিন ছুঁয়ে ফেললেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ আলজিরিয়াকে তিন গোলে হারাল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : June 17, 2026 at 10:49 AM IST
কানসাস সিটি, 17 জুন: "তুমি কেমন করে গোল করো হে গুণী ''
বুধের সকালে লিয়োনেল মেসিকে দেখার পর আপামর বাঙালি হয়তো রবি ঠাকুরের লেখা এই লাইনই ধার করছে ৷
এদিন কানসাস সিটিতে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার সঙ্গেই নজিরটা গড়ে ফেলেছিলেন লিয়োনেল মেসি ৷ জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউজকে পিছনে ফেলে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন আর্জেন্তাইন ফুটবল মায়েস্ত্রো ৷ ঘটনাচক্রে আবার এদিন দেশের জার্সিতে 200তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন 'এলএম টেন' ৷ আর মাইলস্টোন ম্যাচ কীভাবে স্মরণীয় রাখতে হয় সেটা মেসির চেয়ে ভালো আর কে জানেন ? মাইলফলক ছোঁয়ার ম্যাচে তাই অনুরাগীদের বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক উপহার দিলেন লিও ৷ তাঁর হ্যাটট্রিকে ভর করেই আলজিরিয়াকে 3-0 গোলে চূর্ণ করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা ৷
আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এদিন হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যাও 16-তে নিয়ে গেলেন মেসি ৷ ছুঁয়ে ফেললেন প্রাক্তন জার্মান স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোজের সর্বাধিক (16) গোলের নজির ৷ অর্থাৎ, আরেকটি গোল করলেই এককভাবে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের মালিক হয়ে যাবেন 'এলএম টেন' ৷
Lionel Messi is now the joint top #FIFAWorldCup goalscorer 🔝📊 pic.twitter.com/0wtOUS2ylM— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
এদিন ম্যাচের ন'মিনিটে আলজিরিয়ার একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয় ৷ এর পর বাকি সময়টা জুড়ে কানসাস সিটি স্টেডিয়ামে শুধুই মেসি-ম্যাজিক ৷ 17 মিনিটে প্রথম গোল করেন ইন্টার মিয়ামি ফরোয়ার্ড ৷ রদ্রিগো দি পলের বাড়ানো বল ধরে বক্সের বাইরে থেকে তাঁর বাঁ-পায়ে নেওয়া শট গোলের ঠিকানা খুঁজে নেয় ৷ শরীর শূন্যে ছুড়েও সে বলের নাগাল পাননি জিনেদিন জিদান-পুত্র লুকা জিদান ৷ এক গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় গতবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026
⚽ #Argentina 3 (Lionel #Messi x3) 🆚 #Argelia 🇩🇿 0
👉 ¡Final del partido!
🔥 Imposible no ilusionarse...
👋 Nos vemos el próximo lunes en el duelo ante #Austria 🇦🇹 pic.twitter.com/nbZdacHDfz
মেসির দ্বিতীয় গোল ম্যাচের ঠিক একঘণ্টার মাথায় ৷ তার আগে ম্যাচ কব্জায় নিতে তিনটি পরিবর্তন নিয়ে ফেলেন আর্জেন্তিনা কোচ লিয়োনেল স্কালোনি ৷ তিনি মাঠে নামিয়ে দেন নাহুয়েল মোলিনা, নিকোলাস গঞ্জালেস ও হুলিয়ান আলভারেজকে ৷ 60 মিনিটে ম্যাক অ্যালিস্টারের দূরপাল্লার শট লুকা জিদান সেভ করলে ফিরতি বল ওত পাতা শিকারির মতো জালে রাখেন মেসি ৷
Messi again, again, and again...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ehQnZFHD4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
76 মিনিটে বক্সের সামান্য বাইরে থেকে নেওয়া মাপা শটে বিশ্বকাপের প্রথম হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷ খেতাব জিতলেও গত বিশ্বকাপে শুরুটা হার দিয়ে হয়েছিল 'লা-আলবিসেলেস্তে'র ৷ কিন্তু এবার বিশ্বকাপ অভিযানের শুরুটা হ্যাটট্রিকে মুড়ে দিলেন মেসি ৷ আর্জেন্তিনার টেট্রা কি আসছে ? অভিযানের শুরুতে স্বপ্নটা কিন্তু উঁচু তারে বেঁধে দিলেন তৃতীয় বিশ্বজয়ের নায়ক ৷