মিয়ামি'র হয়ে একাদশে ফিরতেই জোড়া গোল, লিগস কাপে নজিরে মেসি

মিয়ামি'র হয়ে একাদশে ফিরতেই জোড়া গোল, লিগস কাপে নজিরে মেসি
মেসির জোড়া গোলে প্রতিপক্ষকে 4-1 গোলে গুঁড়িয়ে দিল ইন্টার মিয়ামি ৷
Published : August 6, 2026 at 5:04 PM IST
মিয়ামি, 6 অগস্ট: বিশ্বকাপে তাঁর দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের রেশ এখনও টাটকা ৷ সেই দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সের আত্মবিশ্বাস নিয়েই দিনচারেক আগে ক্লাব ফুটবলে প্রত্যাবর্তন হয়েছে লিয়োনেল মেসির ৷ মেজর লিগ সকারে কলম্বাসের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে অবশ্য সেভাবে কিছু করতে পারেননি ৷ তবে বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) ইন্টার মিয়ামির হয়ে একাদশে প্রত্যাবর্তন করেই নজিরে নাম তুললেন 'এলএম টেন' ৷
মেসির জোড়া গোলে ভর করে এদিন পিছিয়ে পড়েও লিগস কাপে অ্য়াটলেটিকো স্যান লুইস'কে 4-2 গোলে হারাল ইন্টার মিয়ামি ৷ জোড়া গোলে এদিন লিগস কাপে নজিরও তৈরি করলেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ লস অ্যাঞ্জেলস এফসি'র ডেনিস বৌয়াঙ্গা'কে টপকে লিগস কাপের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলদাতা হয়ে গেলেন মেসি ৷ 12 ম্যাচে এখন তাঁর নামের পাশে এখন 14টি গোল ৷
এদিন ম্য়াচের চার মিনিটের মধ্যে গোল তুলে অবশ্য এগিয়ে যায় স্যান লুইস ৷ হেডে গোল করে অতিথি দলকে এগিয়ে দেন ডেভিড রড্রিগেজ ৷ তবে পাল্টা দিতে দেরি করেনি মিয়ামি ৷ 11 মিনিটের মাথায় দলকে সমতায় ফেরান মেসি ৷ নোয়াহ অ্য়ালেনের বামপ্রান্তিক ক্রস থেকে দুরন্ত ভলিতে 1-1 করেন বাঁ-পায়ের জাদুকর ৷ 26 মিনিটে টেলাস্কো সেগোভিয়া'র গোলে ম্য়াচে প্রথমবারের জন্য লিড নেয় মিয়ামি ৷ এরপর 41 মিনিটে মেসির দ্বিতীয় গোলে জয় কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে আয়োজকরা ৷ ফের নোয়াহ অ্য়ালেনের সঙ্গে ওয়াল খেলে ক্লোজ-রেঞ্জ থেকে ম্য়াচে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতা ৷ প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে মেসির ভাসানো কর্নার থেকে 4-1 করেন ডিফেন্ডার মাইকেল ৷
MESSI SCORES A BRACE IN HIS FIRST START SINCE THE WORLD CUP 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2026
(via @LeaguesCup) pic.twitter.com/E1pgfLEsML
এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এক গোলের ব্য়বধান কমিয়ে এনে ম্য়াচে ফেরার বার্তা দিয়েছিল স্যান লুইস ৷ কিন্তু ইন্টার মিয়ামির আঁটোসাটো রক্ষণ ম্য়াচে তৃতীয়বারের জন্য আর ভুল করেনি ৷ ফলে 4-2 গোলে জিতে মাঠ ছাড়ে মিয়ামি ৷ উল্লেখ্য, খেতাব ধরে রাখতে ব্য়র্থ হলেও 2026 বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনা'কে ফাইনালে তুলেছিলেন মেসি ৷ আট গোল করে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতাও হয়েছেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ ছ'টি সংস্করণে অংশ নিয়ে 21টি গোল করে বিশ্বকাপ কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন মেসি ৷