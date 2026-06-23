সর্বাধিক গোলদাতা হয়ে আর্জেন্তিনাকে নকআউটে তুললেন অপ্রতিরোধ্য মেসি

সর্বাধিক গোলদাতা হয়ে আর্জেন্তিনাকে নকআউটে তুললেন অপ্রতিরোধ্য মেসি
মেসির জোড়া গোলে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে পরের পর্বে পৌঁছে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ পেনাল্টি মিস করেও আর্জেন্তিনার জয়ের নায়ক সেই লিয়ো ৷
Published : June 23, 2026 at 6:53 AM IST
ডালাস, 23 জুন: 'দ্য লাস্ট ড্যান্স' ৷ লিয়োনেল মেসির কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ আবির্ভাবকে অনুরাগীরা আদর করে এই নামেই ডাকছেন ৷ কিন্তু মেসি যা খেলছেন তা দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এটি তাঁর শেষ বিশ্বকাপ নাকি প্রথম ৷ উনচল্লিশে পা দেওয়ার প্রাক-মুহূর্তে সোমবার চলতি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে নেমেছিল আর্জেন্তিনা ৷ প্রথম ম্যাচে বিশ্বকাপের প্রথম হ্যাটট্রিকের পর দ্বিতীয় ম্যাচে একাধিক নজিরের হাতছানি ছিল রোজারিও'র যুবকের সামনে ৷ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে একে একে সব বক্সে টিক দিলেন লিয়ো ৷
লিয়োনেল মেসির জোড়া গোলে এদিন অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে চতুর্থ দল হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা ৷ দুই অর্ধে এদিন দু'টি গোল করেন বাঁ-পায়ের ম্যাজিসিয়ন ৷ এর মধ্যে প্রথম গোলটি করে বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতার তালিকায় মিরোস্লাভ ক্লোজে'কে পিছনে ফেলেন মেসি ৷ প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিকের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন জার্মান তারকার বিশ্বকাপে সর্বাধিক 16 গোলের রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন 'লা-আলবিসেলেস্তে' অধিনায়ক ৷ এদিন 38 মিনিটে প্রথম গোলের সঙ্গে সঙ্গে এককভাবে শীর্ষে পৌঁছে যান মেসি ৷
নজিরটা এদিন মেসি গড়ে ফেলতে পারতেন ন'মিনিটেই ৷ কিন্তু পেনাল্টি থেকে নিশানায় অব্যর্থ থাকতে না-পারায় অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হয় তাঁর ৷ শেষমেশ ফাকুন্দো মেদিনার মাইনাস ধরে বক্সের মধ্যে নিখুঁত প্লেসিংয়ে বল জালে রাখেন মেসি এবং সেইসঙ্গে বিশ্বকাপে 17 গোলের মালিক হয়ে যান তিনি ৷
শুধু কী তাই ? এই নিয়ে বিশ্বকাপে টানা ছ'টি ম্যাচে গোল করলেন লিয়ো ৷ ফ্রান্সের জাস্ত ফতেঁ (1958) এবং ব্রাজিলের জাইর্জিনহো'র (1970) পর তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে এই কীর্তি গড়ে ফেললেন গত বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক ৷ প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে থেকে এদিন বিরতিতে যায় আর্জেন্তিনা ৷ ম্যাচে আর্জেন্তিনা এবং মেসির দ্বিতীয় গোল দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে ৷
🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
এক্ষেত্রে কার্যত একক দক্ষতায় স্কোরশিটে নাম তোলেন মেসি ৷ জুলিয়ান আলভারেজের একটি শট বিপক্ষ গোলরক্ষক আলেকজান্ডার স্ল্যাগার প্রতিহত করলে বল জমা পড়ে মেসির পায়ে ৷ বিপক্ষের প্রায় চার-পাঁচ ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে মেসির নেওয়া প্রথম শটটি বাধা পায় ৷ এরপর বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারকে নাটমেগ করে দ্বিতীয় শটে বল জালে রাখেন ইন্টার মিয়ামি তারকা ৷ যা বিশ্বকাপে তাঁর 18 এবং কেরিয়ারের 122তম গোল ৷ মেসির দ্বিতীয় গোলের সঙ্গে জয়ও নিশ্চিত হয় আর্জেন্তিনার ৷
Lionel Messi has broken the record for all-time goals at the #FIFAWorldCup 💫 pic.twitter.com/JqUCGxomAF— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
লোথার ম্যাথাউজকে টপকে বিশ্বকাপে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব মেসি গতবারই অর্জন করেছেন ৷ চলতি বিশ্বকাপে তাঁর আবির্ভাব রেকর্ড ষষ্ঠবারের জন্য ৷ উপরোক্ত জোড়া রেকর্ডের পর সোমবার জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি নজিরে নাম তুললেন মেসি ৷ বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত স্তরে সর্বাধিক 18 ম্যাচ জয়ের নজিরও এদিন জুড়ে গেল লিয়ো'র নামে ৷ এক্ষেত্রেও ক্লোজে'কে (17 ম্যাচে জয়) টপকে গেলেন তিনি ৷ মেসির একাধিক নজিরের দিনে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানির পর চলতি বিশ্বকাপের রাউন্ড অব-32 নিশ্চিত হল আর্জেন্তিনার ৷