আগামী বছর ড্রয়িংরুমে বসেও বিশ্বকাপ দেখতে পারেন, জানিয়ে দিলেন মেসি

আগামী বছর ড্রয়িংরুমে বসেও বিশ্বকাপ দেখতে পারেন, জানিয়ে দিলেন মেসি
বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রতিমুহূর্তে কোচ স্কালোনির সঙ্গে কথাবার্তা চলছে বলে জানালেন 'এলএম টেন' ৷
Published : December 5, 2025 at 2:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 ডিসেম্বর: চলতি মাসে ভারত সফরে আসছেন তিনি ৷ তাঁকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত কলকাতা, মুম্বই, নয়াদিল্লির মতো শহরগুলি ৷ তার ঠিক কয়েকদিন আগে আগামী বছর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করলেন লিয়োনেল আন্দ্রেস মেসি ৷ ইএসপিএন'কে 'এলএম টেন' যা জানালেন, তাতে 2026 বিশ্বকাপে যে খেলছেন; তা এখনই জোর দিয়ে বলতে পারছেন না তিনি ৷
ইউরোপ ছেড়ে 2023 সালে মেজর লিগ সকার ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে যোগদান করেছিলেন গত সংস্করণে আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ের নায়ক ৷ আর আগামী বছর কানাডা, মেক্সিকোর সঙ্গে বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ সেখানকার জলহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ায় আসন্ন বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার খেতাব ধরে রাখার ক্ষেত্রে মেসির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের ৷ তবে সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে থাকার পরিবর্তে আগামী বছর বিশ্বকাপ ড্রয়িংরুমে বসেও দেখতে পারেন তিনি ৷ ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসির এমন মন্তব্য জল্পনা বাড়িয়েছে ৷
ইএসপিএন'কে তিনি বলেন, "আগেও আমি বলেছি যে আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে আশাবাদী ৷ তবে খুব খারাপ হলে বড়জোর ঘরে বসে লাইভ ম্যাচ দেখব আমি ৷ সেটাও আমার কাছে বিশেষ হয়ে থাকবে ৷ বিশ্বকাপ সকলের কাছেই স্পেশাল, বিশেষ করে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর কাছে ৷ আর আমরা (আর্জেন্তিনা) তো বিশ্বকাপের সময় অন্যভাবে বাঁচি ৷" তবে তিনি থাকুন বা না-থাকুন, আর্জেন্তিনার খেতাব ধরে রাখার দারুণ সুযোগ রয়েছে বলে মত ইন্টার মিয়ামি ফুটবলারের ৷ কারণ হিসেবে মেসি জানিয়েছেন, তাঁর সতীর্থরা প্রত্যেকেই আবারও বিশ্বজয়ের ব্যাপারে ক্ষুধার্ত ৷
গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলারের কথায়, "আর্জেন্তিনা দলে সকলেই চ্যাম্পিয়ন ৷ সকলে দৃঢ় মানসিকতার এবং আরও জয়ের খিদে রয়েছে তাঁদের মধ্যে ৷ যেটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ৷ অনুশীলন দেখলেই সেটা বোঝা যাবে যে, ওরা সবটা উজাড় করে দেয় ৷"
'লা আলবিসেলেস্তে' দলটার মধ্যে সুস্থ একটা পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অবশ্য কোচ লিয়োনেল স্কালোনি এবং তাঁর সহযোগীদের কৃতিত্ব দিচ্ছেন মেসি ৷ আর আগামী বছর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে স্কালোনির সঙ্গে যে তিনি প্রতিমুহূর্তে আলোচনার মধ্যে থাকেন, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন আট বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী ৷ আটত্রিশের মেসির কথায়, "আমাকে পছন্দসই যে কোনও পজিশনে খেলানোর জন্য উনি তৈরি ৷ আমাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা খুবই বিশ্বস্ত ৷ যে কোনও বিষয়ে মন খুলে কথা বলতে পারি আমরা ৷"
সবমিলিয়ে আগামী বছর তাঁর বিশ্বকাপ খেলার নিয়ে অনুরাগীদের খানিক ধোঁয়াশার মধ্যে রাখলেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ এদিকে ভারতীয় সময় শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 2026 ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র ৷ অনুরাগীদের চোখ সেদিকেই ৷