শিশু ইয়ামালের সঙ্গে ভাইরাল ছবি দেখে ফাইনালের আগে 'হতবাক' মেসি

শিশু ইয়ামালের সঙ্গে ভাইরাল ছবি দেখে ফাইনালের আগে 'হতবাক' মেসি
বার্সেলোনার হয়ে আগামীতে ইয়ামালের সাফল্য কামনা করলেও ফাইনালে কোনওরকম ছাড় নয় ৷ জানিয়ে দিলেন আর্জেন্তাইন মায়েস্ত্রো ৷
Published : July 18, 2026 at 4:01 PM IST
নিউইয়র্ক, 18 জুলাই: লিয়োনেল মেসি বনাম ল্য়ামিন ইয়ামাল ৷ বার্সেলোনার দুই প্রজন্মের দুই তারকার মুখোমুখি দ্বৈরথ ঘিরে সরগরম বিশ্বকাপ ফাইনালের আবহ ৷ এমন সময় 16 বছরের পুরনো একটি ছবি ঘিরে তোলপাড় ফুটবল মহল ৷ যে ছবিতে তরুণ মেসিকে দেখা যাচ্ছে দুধের শিশু ইয়ামাল'কে বাথটাবে স্নান করাতে ৷ ইন্টারনেটে ভাইরাল সেই ছবি ঘিরে ফাইনালের আগে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন আর্জেন্তিনা দলনায়ক ৷
সোমবারের (ভারতীয় সময়) ফাইনালে মেসি এবং ইয়ামাল, দু'জনের সামনেই ইতিহাস গড়ার হাতছানি ৷ প্রথমজনের সামনে যখন সুযোগ প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টানা বিশ্বকাপ জয়ের ৷ ইয়ামালের সামনে হাতছানি দ্বিতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের ৷ এমন দু'দেশের দুই তারকার পুরনো ছবি হয়ে উঠেছে 'টক অব দ্য টাউন' ৷
আর বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে সেই ছবিকে 'অবিশ্বাস্য়' আখ্য়া দিলেন মেসি ৷ ফাইনালের আগে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক (আপাতত 21 গোল) গোলদাতা বলেন, "ওর যখন শিশুবয়স ছিল তখন এই ছবিটি তোলা হয়েছিল ৷ আর আজ আমরা বিশ্বকাপ ফাইনালে একে অপরের মুখোমুখি ৷ অবিশ্বাস্য ব্যাপার ৷"
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো এক চ্য়ারিটি ফটোশুটের অংশ হিসেবে 2010 সালে ইউনিসেফ-এর তরফে এই ছবিটি তোলা হয়েছিল ৷ বার্সেলোনার উদ্যোগে ছবিটি তুলেছিলেন ফটোগ্রাফার জোয়ান মোনফোর্ট ৷ প্রতিভা থাকলেও তখনও মেসির জগৎজোড়া খ্য়াতি হয়নি ৷ 16 বছর বাদে এসে মেসি বার্সেলোনায় আর না-থাকলেও কাতালান ক্লাবে তাঁর পরিবর্ত হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করছেন ইয়ামাল ৷ ছবি ঘিরে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পাশাপাশি ফুটবলার ইয়ামাল'কে নিয়েও তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেছেন মেসি ৷
❤️ Leo Messi: “That picture with Lamine… now we are facing each other in a final after a photo was taken of us when he was a baby, it's just insane!”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026
“We'll try to put on a good match, but I hope he and his team don't put on a good one”. pic.twitter.com/zuTqH1Qx6o
স্প্যানিশ তারকা'কে নিয়ে ফাইনালের আগে ফিফা ফ্যানাটিক ফেস্ট অনুষ্ঠানে মেসি বলেন, "এই মুহূর্তে ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ৷ আমি ওর সাফল্য কামনা করি কারণ ওর সাফল্য মানে বার্সেলোনার সাফল্য ৷ কিন্তু ফাইনালে আমরা ওকে সেরাটা খেলতে দেব না ৷ কেবল ইয়ামাল নয়, স্পেনের পুরো দলটাই দুর্দান্ত ৷ কিন্তু আমাদের হাতেও একাধিক অস্ত্র রয়েছে ৷" ইয়ামাল'কে নিয়ে মেসির সংযোজন, "ওর বয়স এখন মাত্র 19 ৷ গোটা কেরিয়ারটাই ওর সামনে পড়ে রয়েছে ৷ তবে বিশ্বকাপ ফাইনালে আমরা সেরাটা দেব যাতে ও চ্য়াম্পিয়ন না-হতে পারে ৷"