মেসির ঐতিহাসিক কীর্তির সন্ধিক্ষণে টেট্রা অভিযানে নামছে 'লা-আলবিসেলেস্তে'
গ্রহের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে নামতে চলেছেন লিয়োনেল মেসি ৷ অভিযানের শুরুতে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের সামনে আলজিরিয়া ৷
Published : June 16, 2026 at 7:56 PM IST
কানসাস সিটি, 16 জুন: কাতার বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে সর্বাধিক বিশ্বকাপ খেলার নিরিখে জার্মানির লোথার ম্যাথাউজ'কে ছুঁয়েছিলেন দু'জনে ৷ এবার প্রাক্তন জার্মান কিংবদন্তিকে টপকে সর্বাধিকবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার তালিকায় শীর্ষে ওঠার পালা লিয়োনেল আন্দ্রেস মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ৷ যার মধ্যে প্রথমজন রোনাল্ডোর আগেই নজিরটি স্পর্শ করবেন বুধবার সকালে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে ৷ সবমিলিয়ে আর্জেন্তিনার টেট্রা অভিযান শুরুর ম্যাচ হতে চলেছে লিও'র ব্যক্তিগত মাইলফলক স্পর্শের ম্য়াচও ৷
সাড়ে তিন দশকের (36 বছর) খরা কাটিয়ে 2022 সালে কাতারে মেসির নেতৃত্বে বিশ্বকাপ ট্রেবেল সম্পূর্ণ করেছে 'লা-আলবিসেলেস্তে' ৷ এবার সেটাকে টেট্রার রূপ দেওয়ার পালা ৷ যার পুরোধা সেই মেসিই ৷ কানসাস সিটিতে 2026 বিশ্বকাপে আর্জেন্তিনার প্রথম হার্ডল আলজিরিয়া ৷ বিশ্বকাপে সর্বাধিক ম্য়াচ খেলার নজির ইতিমধ্যে দখলে রাখা মেসির সামনে এবার সুযোগ বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলদাতার তালিকায় মিরোস্লাভ ক্লোজেকে পিছনে ফেলার ৷
আগামী 24 জুন উনচল্লিশে পা রাখতে চলা মেসির যে এটাই শেষ বিশ্বকাপ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ ফলত বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ারও এটাই শেষ সুযোগ আর্জেন্তাইন মহাতারকার সামনে ৷ একমাত্র ফুটবলার হিসেবে যিনি বিশ্বকাপে জোড়া গোল্ডেন বলের মালিকও বটে ৷ গত বিশ্বকাপে সাত গোল করে ট্য়ালিকে 12-তে নিয়ে এসেছেন মেসি ৷ অর্থাৎ, প্রাক্তন জার্মান তারকাকে ছুঁতে 'এলএম টেন'কে করতে হবে আরও চার গোল ৷ আর টপকে যেতে চাই পাঁচটি গোল ৷ কঠিন হলেও যা অসম্ভব নয় ৷
#SelecciónMayor Cerramos nuestra preparación para el debut. Todo listo. Todo preparado. Momento de disfrutar del inicio mundialista 😍🇦🇷#MásJuntosQueNunca 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/KfybIyF18Z— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026
বিশ্বকাপের আগে ক্লাব ইন্টার মিয়ামির হয়ে শেষ ম্য়াচে মাঝপথেই মাঠ ছেড়েছিলেন লিও ৷ উদ্বেগ দানা বেঁধেছিল অনুরাগীমহলে ৷ যদিও পরবর্তীতে জানা যায়, বিশ্বকাপের আগে তরতাজা থাকতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ওই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল ৷ গতবারের বিশ্বজয়ী স্কোয়াডের 19 জন ফুটবলারকে এবারও স্কোয়াডে রেখেছেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি ৷ অথচ চতুর্থবার আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ের আশা আবর্তিত হচ্ছে মূলত একজনকে কেন্দ্র করেই ৷ তিনি লিও মেসি ৷
🏆 #FIFAWorldCup— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 16, 2026
🗓 Grupo J - Fecha 1
⚽️ #Argentina 🇦🇷 - #Argelia 🇩🇿
⏱ 22
🧑⚖️ Szymon Marciniak 🇵🇱
📝 https://t.co/WIBnSvrry8
📣 ¡Todos juntos, a defender el título! 🙌 pic.twitter.com/C266jD9rgv
প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে স্কালোনি যেমন বলেন, "কেবল আর্জেন্তিনার মানুষই নন ৷ আমার মনে হয় বিশ্বের তামাম ফুটবল অনুরাগীরা ওকে মাঠে দেখার জন্য, খেলতে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে ৷ ও আমাদের জন্য সবসময়ই অপরিহার্য এবং হয়তো তার চেয়েও বেশি কিছু ৷"
গত বিশ্বকাপে খেতাব জিতলেও সৌদি আরবের কাছে 1-2 গোলে হেরে অভিযান শুরু হয়েছিল আর্জেন্তিনার ৷ যদিও আলজিরিয়ার বিপক্ষে চলতি বিশ্বকাপ অভিযানে সেরকম কোনও ভুলচুক করতে চাইবে না আর্জেন্তিনা ৷ আপফ্রন্টে একমাত্র অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া ছাড়া প্রয়োজনে গত বিশ্বকাপ ফাইনালের একাদশ অপরিবর্তিত রাখতে পারেন স্কালোনি ৷ মারিয়ার জায়গা নিতে পারেন লাউতারো মার্তিনেজ ৷
অন্যদিকে 2014 সালের পর ফের দ্য গ্রেটেস্ট শো আর্থ-এ আলজিরিয়া ৷ যা বিশ্বকাপে তাদের পঞ্চম আবির্ভাব ৷ বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে দলের ফরোয়ার্ড তথা বায়ার লেভারকুসেন তারকা ইব্রাহিম মাজা বলেন, "আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে প্রথম ম্য়াচ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ৷ ওরা আমাদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে ৷ কিন্তু সংযত থেকে আমাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলতে হবে ৷ আশা করি মেসিকে হারিয়ে শুরু করব আমরা ৷"