বিশ্বকাপে মেসি-রোনাল্ডোর জার্সিতে বিশেষ 'লেগ্যাসি' ব্যাজ, কী এর মাহাত্ম্য ?
কমপক্ষে পাঁচবার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ফুটবলারদের জার্সিতে থাকছে বিশেষ লেগ্য়াসি প্যাচ ৷ তালিকায় মেসি-রোনাল্ডো ছাড়া আর কারা ?
Published : June 18, 2026 at 7:34 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুন: ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে গ্রুপ পর্বে প্রথম রাউন্ডের সবক'টি ম্যাচ ৷ ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় রাউন্ড ৷ নয়া সব রীতি-নীতির সঙ্গে ধাতস্থ হচ্ছে 2026 ফুটবল বিশ্বকাপ এবং তার অনুরাগীরা ৷ আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে লিয়োনেল মেসি সাড়া ফেললেও কঙ্গোর বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছে পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ তবে একটি বিষয় নজর কেড়েছে মেসি-রোনাল্ডো উভয়ের জার্সিতে ৷ যা নিয়ে অনুরাগীমহলে আগ্রহ তুঙ্গে ৷
আর্জেন্তাইন ও পর্তুগিজ তারকার জার্সিতে বিশেষ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ লেগ্যাসি ব্যাজ ব্যবহৃত হচ্ছে ৷ যা ঘিরে চর্চা নেটাগরিক ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ৷ কেন এই বিশেষ ব্যাজ ব্যবহার করছেন এলএম টেন এবং সিআর সেভেন, আসুন জেনে নেওয়া যাক ৷
- জনাকয়েকের জন্য সংরক্ষিত: ফিফা বিশ্বকাপের লেগ্যাসি ব্যাজ সংরক্ষিত হয়েছে হাতে গোনা কয়েকজন ফুটবলারের জন্যই ৷ যে সকল ফুটবলার কেরিয়ারে লম্বা সময় ধরে বিশ্বকাপ খেলছেন (কমপক্ষে পাঁচবার) এবং ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে একটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তাঁদের জন্য ৷ অর্থাৎ, প্রতিযোগিতায় তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মেসি-রোনাল্ডোর জার্সিতে দেখা যাচ্ছে বিশেষ লেগ্য়াসি ব্যাজ ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রথম দুই ফুটবলার হিসেবে এই নিয়ে কেরিয়ারে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছেন আধুনিক ফুটবলের দুই কিংবদন্তি ৷
- আর কোন ফুটবলারের জার্সিতে রয়েছে লেগ্য়াসি ব্যাজ: কেবল মেসি এবং রোনাল্ডোর জার্সিতেই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ লেগ্যাসি ব্য়াজ রয়েছে ভাবলে অবশ্য ভুল হবে ৷ একই সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেছে আরও কিছু ফুটবলারের ৷ তালিকায় রয়েছে ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিচ, জার্মানির ম্য়ানুয়েল ন্যুয়ের এবং জাপান ফুটবলার ইউতো নাগাতোমো'র জার্সিতেও ৷ এরা সকলেই এবার পঞ্চম বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছেন ৷
🇦🇷 During his historic World Cup hat-trick against Algeria, Lionel Messi wore two special patches on his sleeves.— Soccer Jersey News (@soccerjerseynws) June 17, 2026
On the right sleeve, Argentina's captain wore a personalized Legacy patch. The patch is reserved for players who have appeared in at least five World Cups. Messi… pic.twitter.com/vUrxj0XN2b
- অন্যান্য কী ব্যাজ ব্যবহৃত হচ্ছে: কেবল লেগ্য়াসি নয়, ফিফা চলতি বিশ্বকাপের জন্য আরও বেশ কিছু বিভাগীয় ব্য়াজের বন্দোবস্ত করেছে ফুটবলারদের স্বীকৃতি প্রদানের স্বার্থে ৷ সেখানে যেমন এযাবৎ বিশ্বকাপের যে সকল দল খেতাব জিতেছে, সেই দলের ফুটবলাররা স্লিভে গোল্ড ওয়ার্ল্ড কাপ ব্যাজ পরে খেলছেন ৷ 2026 বিশ্বকাপে আত্মপ্রকাশ করছেন যে সকল ফুটবলাররা, তাঁদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ ডেবিউ প্যাচ ৷ অতীতের গোল্ডেন বুট, গোল্ডেন গ্লাভ বিজয়ীদের জার্সিতেও শোভা পাচ্ছে বিশেষ প্যাচ ৷
- গোল্ডেন বুট বিজয়ী প্যাচ পাচ্ছেন যাঁরা: হ্য়ারি কেন (ইংল্যান্ড), কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স), জেমস রড্রিগেজ (কলম্বিয়া) ৷
- গোল্ডেন গ্লাভ বিজয়ী প্যাচ পাচ্ছেন যাঁরা: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (আর্জেন্তিনা), থিবো কুর্তোয়া (বেলজিয়াম), ম্য়ানুয়েল ন্যুয়ের (জার্মানি) ৷