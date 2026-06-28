জর্ডানের বিরুদ্ধে পরিবর্ত নেমেও গোল, বিশ্বকাপে আরও এক নজিরে লিয়ো

জর্ডানের বিরুদ্ধে পরিবর্ত নেমেও গোল, বিশ্বকাপে আরও এক নজিরে লিয়ো
প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে টানা সাত ম্যাচে গোল করলেন মেসি ৷ বিশ্বকাপে তাঁর এখন গোলসংখ্য়া 19 ৷
Published : June 28, 2026 at 2:00 PM IST
ডালাস, 28 জুন: একেকটি ম্যাচে মাঠে নামছেন আর নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছেন তিনি ৷ বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্য়াচেও নিয়মের অন্যথা করলেন না লিয়োনেল মেসি ৷ নিয়মরক্ষার ম্য়াচ হওয়ায় শনিবার গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচে বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলস্কোরারকে প্রথম একাদশে রাখেননি কোচ লিয়োনেল স্কালোনি ৷ তাতে কী ? দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নামলেন এবং গোল করে ফের রেকর্ডবুকে নাম তুললেন আর্জেন্তাইন ফুটবল মায়েস্ত্রো ৷
প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপের টানা সাত ম্য়াচে গোলের নজির গড়লেন 'এলএম টেন' ৷ টপকে গেলেন ফ্রান্সের জাঁ ফতেঁ (1958) ও জাইর্জিনহো'র (1970) টানা ছ'ম্য়াচে গোল করার রেকর্ড ৷ মিরোস্লাভ ক্লোজে'কে টপকে গত অস্ট্রিয়া ম্য়াচেই বিশ্বকাপে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা হয়ে গিয়েছিলেন ৷ শনিবার রেকর্ড বর্ধিত করে বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যা 19-এ নিয়ে গেলেন আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷ সক্রিয় ফুটবলার হিসেবে কিলিয়ান এমবাপে'র থেকে বিশ্বকাপে তিন গোলে এগিয়ে গেলেন মেসি ৷
আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল নকআউট ৷ এদিন তাই মেসিকে ছাড়াই একাদশ নামিয়েছিলেন স্কালোনি ৷ তবে নকআউট শুরুর আগে পুরো ম্যাচে তারকা ফুটবলারকে বেঞ্চে রাখার সাহসও তিনি দেখাননি ৷ 60 মিনিটে মেসি যখন মাঠে নামেন তখন 'লা-আলবিসেলেস্তে' নবাগত জর্ডানের বিরুদ্ধে 2-1 গোলে এগিয়ে ৷ 19 মিনিটে জিয়োভানি লো সেলসোও এদিন ফ্রি-কিক থেকে গোল করে এগিয়ে দেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷
Lionel Messi becomes the first player to score in seven consecutive #FIFAWorldCup games 🌟 pic.twitter.com/pMhHcidn7H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
এরপর 31 মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান 2-0 করেন লাউতারো মার্তিনেজ ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি হজম করে আর্জেন্তিনা রক্ষণ ৷ সে যাইহোক 80 মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে চলতি বিশ্বকাপের ষষ্ঠ গোলটি তুলে নেন মেসি ৷ জর্ডান রক্ষণের ফাঁক খুঁজে এবং গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে 3-0 করেন তিনি ৷
Argentina end the group stage unbeaten 🔒#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
2014 সালের পর এই প্রথম এবং সর্বমোট পঞ্চমবারের জন্য গ্রুপ পর্বের সব ম্য়াচ জিতে নকআউটে রা রাখল আর্জেন্তিনা ৷ আগামী 4 জুলাই ভারতীয় সময় রাত সাড়ে তিনটেয় কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে রাউন্ড অব-32'র ম্য়াচে মুখোমুখি হবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷