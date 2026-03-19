রোনাল্ডোকে টপকে দ্রুততম 900 গোল মেসির, তবু ছিটকে গেল ইন্টার মিয়ামি

রোনাল্ডোকে টপকে দ্রুততম 900 গোল মেসির, তবু ছিটকে গেল ইন্টার মিয়ামি
গ্রহের দ্বিতীয় মানব হিসেবে 900 গোলের মাইলস্টোনে মেসি ৷ ছুঁলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর কীর্তি ৷
Published : March 19, 2026 at 12:50 PM IST
ফ্লোরিডা, 19 মার্চ: গ্রহের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো 900 গোলের নজির গড়েছিলেন 2024 সালের সেপ্টেম্বরে ৷ খানিকটা দেরিতে হলেও পর্তুগিজ মহাতারকার সেই নজিরে থাবা বসালেন লিয়োনেল মেসি ৷ শুধু তাই নয় এই দ্রুততম হিসেবে কেরিয়ারে 900 গোল পূর্ণ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেললেন আর্জেন্তাইন গ্রেট ৷
তবে মেসির অনন্য মাইলস্টোনের দিনেও খারাপ খবর ইন্টার মিয়ামির জন্য ৷ ন্যাশভিলের সঙ্গে কনকাকাফ কাপের (CONCACAF CUP) শেষ ষোলোর ফিরতি লেগ 1-1 ড্র করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল তারা ৷ ন্যাশভিলের ঘরের মাঠে প্রথম পর্ব গোলশূন্য ড্র হওয়ায় অ্যাওয়ে গোলের নিয়মে ছিটকে গেল ইন্টার মিয়ামি ৷ তবু বিরাট নজির গড়ে শিরোনামে রয়ে গেলেন মেসি ৷
900 career goals ⚽— Ballon d'Or (@ballondor) March 18, 2026
Lionel Andrés Messi 🇦🇷
Iconic ✨
গত দু'ম্য়াচে গোল না-পাওয়ায় বিশ্বের দ্বিতীয় ফুটবলার (পুরুষ) হিসেবে লিও'র 900 গোলের মাইলস্টোনের অপেক্ষা দীর্ঘ হচ্ছিল ৷ বুধবার অবশ্য নজির ছুঁতে বেশি সময় নেননি ম্য়াজিশিয়ন ৷ ম্য়াচের সাত মিনিটে সার্জিয়ো রেগুইলনের পাস ধরে বক্সের মধ্যে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারকে নাটমেগ করে ঐতিহাসির কীর্তি গড়ে ফেলেন আর্জেন্তিনার তৃতীয় বিশ্বজয়ের নায়ক ৷ 900 গোলের মাইলস্টোন ছুঁতে 1,142 ম্যাচ সময় নিলেন মেসি ৷ যেখানে একই নজির গড়তে 1,236 ম্য়াচে নিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো ৷
কেরিয়ারের 900 গোলের মধ্যে মেসির সিংহভাগ গোল এসেছে তাঁর প্রথম ক্লাব বার্সেলোনার জার্সিতে ৷ 2004 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত কাতালান ক্লাবের হয়ে 672 গোল করেছেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ এছাড়া পিএসজি এবং ইন্টার মিয়ামির হয়ে ক্লাব ফুটবলে যথাক্রমে 32 এবং 81টি (এখনও পর্যন্ত) গোল রয়েছে মেসির নামের পাশে ৷ কেরিয়ারে তাঁর বাকি 115টি গোল 'লা-আলবিসেলেস্তে'র হয়ে ৷
এর মধ্যে 2012 সালে দেশ এবং ক্লাবের হয়ে 91টি গোল করেছিলেন লিয়ো মেসি ৷ যা এখনও পর্যন্ত তাঁর কেরিয়ারের সবচেয়ে সফল ক্য়ালেন্ডার ইয়ার ৷ তবে তাঁর দুর্ধর্ষ এই মাইলস্টোন কাজে এল না দলের ৷ কারণ এদিন ম্য়াচের 74 মিনিটে ক্রিস্টিয়ান এসপিনোজার গোলে ম্য়াচে সমতা ফেরায় ন্য়াশভিল ৷ 1-1 গোলে ম্য়াচ শেষ হওয়ায় অ্যাওয়ে গোলের ভিত্তিতে পরের পর্বে চলে যায় তারা ৷