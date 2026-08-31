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নীল সাদা জার্সি তুলে রাখলেন মেসি, আবেগঘন বার্তায় বিদায় নিলেন লিও

মাস দেড়েক আগে আমেরিকা বিশ্বকাপে ফাইনাল খেলেছিলেন। হারতে হয়েছিল স্পেনের কাছে । তারপরই মেসির অবসর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল

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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 9:45 PM IST

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হায়দরাবাদ, 31 অগস্ট: নীল সাদা জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্তিনার জার্সিতে তাঁকে আর খেলতে দেখা যাবে না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে তিন বারের বিশ্বকাপ জয়ী দেশের ফুটবলের একটা সোনালি অধ্যায়ে দাড়ি পড়ল। জাতীয় দলকে বিদায় জানালেন আর্জেন্টিনা তথা বিশ্ব ফুটবলর এই মহাতারকা । অবসরের ঘোষণা করলেন সোশাল মিডিয়ায়, আবেগঘন বার্তায় ।

মাস দেড়েক আগে আমেরিকা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিলেন। জেতা হয়নি। হারতে হয়েছে স্পেনের কাছে । তারপর মেসির অবসর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। এই বিষয়ে নানা জনের নানা মত ছিল। শেষ পর্যন্ত মেসিই বুট জোড়া তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন। সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টের হলেও সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার।

বিদায়ী বার্তায় তিনি বলেছেন, জাতীয় দলের হয়ে কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন তিনি পূরণ করতে পেরেছেন। দেশের জার্সি পরে বহু বছর মাঠে নেমে সমর্থকদের আনন্দ দিতে পেরেছেন, সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তিনি জানান, জাতীয় দলের সঙ্গে তাঁর যাত্রা শেষ হলেও আর্জেন্টিনার প্রতি ভালোবাসা কখনও শেষ হবে না।

বিদায়ী বার্তায় এল এম টেন লিখেছেন, "এই বিদায় আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু আমি গর্বিত, কারণ মাঠে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। এখন নতুন প্রজন্ম আসছে, যারা দেশের হয়ে গর্বের সঙ্গে খেলবে। আমি মাঠে না থাকলেও একজন সমর্থক হিসেবে সবসময় দলের পাশে থাকব ।"

তিনি পরিবারের সদস্য, কোচ, সতীর্থ এবং কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি সমর্থকদের উদ্দেশে বলেছেন, গত 20 বছর ধরে যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তা তিনি কখনও ভুলবেন না। জাতীয় দলের ড্রেসিংরুম, সতীর্থদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত এবং দেশের হয়ে খেলার স্মৃতি সারাজীবন তাঁর সঙ্গে থাকবে।

জানা গিয়েছে, ফাইনালের দু’দিন পর অর্থাৎ 21 জুলাই তিনি এই বার্তাটি লিখেছিলেন। পরে আরও ভেবে দেখার পর তিনি নিশ্চিত হন যে অবসরের সিদ্ধান্তই সঠিক। তাই কিছুদিন পর সেই বার্তাই প্রকাশ করেন । সমর্থকদের উদ্দেশে শেষবারের মতো তিনি বলেন, “ধন্যবাদ আর্জেন্তিনা। তোমাদের ভালোবাসা আমি কখনও ভুলব না। এগিয়ে চলুক আর্জেন্তিনা।”

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