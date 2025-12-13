ETV Bharat / sports

'কলকাতায় কেলেঙ্কারি' পেরিয়ে নিজামের শহরে মেসি, নামছেন বল পায়ে

যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলা দেখে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন মেসি ৷ বিকেলে কলকাতা থেকে হায়দরাবাদ পৌঁছন ৷ রাত আটটায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ম্যাচ খেলতে নামছেন LM10 ৷

উপ্পল (হায়দরাবাদ), 13 ডিসেম্বর: GOAT Tour of India-র দ্বিতীয় পর্যায়ে হায়দরাবাদে পৌঁছনোর কথা ছিল লিওনেল মেসির ৷ যুবভারতীর ঝক্কি সামলে শনিবার বিকেলে তিনি নিজামের শহরে পৌঁছন ৷ হায়দরাবাদে ফুটবল তারকার প্রায় 1ঘণ্টার সফরে নানা অনুষ্ঠান রয়েছে ৷ কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ঘটনা দেখে সদাসতর্ক রয়েছে হায়দরাবাদ পুলিশ। লিওনেল মেসি হায়দরাবাদ পৌঁছনোর আগেই সংবাদমাধ্যমকে নিরাপত্তা বৃদ্ধির কথা জানিয়ে দেন হায়দরাবাদ পুলিশের ডিজি শিবধর রেড্ডি।

এদিন বিকেলে ইভেন্টের আয়োজক এবং সরকারি কর্মকর্তারা তেলেঙ্গানার শামশাবাদ বিমানবন্দরে তাঁকে জমকালো অভ্যর্থনা জানান। মেসি সেখান থেকে সরাসরি তাজ ফলকনুমা প্যালেসে পৌঁছন ৷ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন, ইন্টার মিয়ামি দলের দুই সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো ডি'পল ৷ মেসির সফর উপলক্ষে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে বিনজির বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তাই আগের থেকে পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করেছে। তাজ ফলকনুমা প্যালেসে গিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। রাহুল গান্ধী এবং রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে লিওনেল মেসির।

