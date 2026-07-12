স্বদেশি মুচোভা'কে হারিয়ে উইম্বলডনের নতুন রানি নসকোভা

স্বদেশি মুচোভা'কে হারিয়ে উইম্বলডনের নতুন রানি নসকোভা
পেত্রা কিতোভা'র পর গত 15 বছরের কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডন জয়ের নজির গড়লেন নসকোভা ৷
Published : July 12, 2026 at 1:30 PM IST
লন্ডন, 12 জুলাই: 2009 সালে উইলিয়ামস সিস্টার্সের পর এই প্রথম উইম্বলডন ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন একই দেশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ তাই বড় নাম না-থাকলেও শনিবাসরীয় অল ইংল্যান্ড ক্লাবে চেক প্রজাতন্ত্রের কারোলিনা মুচোভা বনাম লিন্ডা নসকোভা'র লড়াই ঘিরে তৈরি হয়েছিল আগ্রহ ৷ যেখানে স্বদেশি মুচোভা'কে হারিয়ে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের স্বাদ পেলেন বছর একুশের নসকোভা ৷
দু'ঘণ্টা 28 মিনিটের লড়াইয়ে মুচোভা'কে এদিন 6-2, 5-7, 6-3 সেটে হারালেন নসকোভা ৷ সেইসঙ্গে 2011 সালে স্বদেশি পেত্রা কিতোভা'র পর কনিষ্ঠ হিসেবে উইম্বলডন খেতাব জয়ের নজির গড়লেন তিনি ৷ 2023 মার্কেটা ভন্দ্রৌসোভা ও 2024 বারবোরা ক্রেজিকোভা'র পর গত চার বছরে চেক প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় প্লেয়ার হিসেবে উইম্বলডন খেতাব ঘরে তুললেন নসকোভা ৷
সেন্টার কোর্টে এদিন মেগা ফাইনাল হারলেও দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত প্রত্য়াঘাতের নজির রাখেন মুচোভা ৷ তার আগে প্রথম সেটে 6-2 ব্যবধানে একপেশে জয় ছিনিয়ে নেন নসকোভা ৷ দ্বিতীয় সেটেও একসময় 5-2 ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন তিনি ৷ সেখান থেকে পাঁচ-পাঁচটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট খোয়াতে হয় নসকোভা'কে ৷ এর আগে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মঞ্চে যাঁর সেরা পারফরম্য়ান্স ছিল 2024 অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ৷ সেবার মেলবোর্ন পার্কে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন তিনি ৷
Heart. Desire. Belief.— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
After a stunning final on Centre Court, Linda Noskova is the 2026 Ladies' Singles Champion#Wimbledon pic.twitter.com/CDk1Oi3QmS
সে যাইহোক, টানা পাঁচ সেট জিতে দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ম্য়াচ তৃতীয় সেটে নিয়ে যাম মুচোভা ৷ কিন্তু সেখানে ফের অসহায় আত্মসমর্পণ করেন তিনি ৷ উল্টোদিকে 6-3 ব্যবধানে তৃতীয় তথা নির্ণায়ক সেট জিতে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাং খেতাব মুঠোয় পুরে নেন নসকোভা ৷
Linda Noskova thanking her mom who passed away from a long fight with cancer before Wimbledon in 2024.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2026
Today, she’s a Wimbledon champion.
“I would not be standing here without her.”
Her mom is surely smiling down on her.
🥹 pic.twitter.com/e6LVA9dGDL
প্রথম গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম খেতাব প্রয়াত মা'কে এদিন উৎসর্গ করেন নসকোভা ৷ ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর 2024 সালে প্রয়াত হয়েছেন নসকোভা'র মা ৷ এদিন খেতাব হাতে উইম্বলডনের নতুন রানি জানান, মা'র সহযোগিতা না-পেলে তাঁর পক্ষে আজ এই মঞ্চে দাঁড়ানো সম্ভব হত না ৷