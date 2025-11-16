ETV Bharat / sports

ফুটবলের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কোচিং মেয়াদ, মাত্র 10 মিনিটে চাকরি গিয়েছিল রোসেনিয়রের !

কত নজিরেরই না সাক্ষী ফুটবল বিশ্ব ৷ তবে এই রেকর্ডটির বিষয়ে না-জানা থাকলে হতবাক হতেই হবে অনুরাগীদের ৷

LEROY ROSENIOR
লেরয় রোসেনিয়র (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 16 নভেম্বর: কোচ যত খারাপই হোক না কেন, একটিও ম্যাচ ডাগআউটে না-বসে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কথা শুনেছেন কখনও ? হ্যাঁ, এমন ঘটনারও সাক্ষী রয়েছে ফুটবল বিশ্ব ৷ নিয়োগের পর কোনও ম্য়াচে সাইডলাইনে দাঁড়ানো তো দূর, দলের ফুটবলারদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগটুকুও বোধহয় পাননি লেরয় রোসেনিয়র ৷ কোচের পদে নিয়োগ হওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই চাকরি গিয়েছিল কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স, ফুলহ্য়াম, ওয়েস্ট হ্যামে খেলা প্রাক্তন ফুটবলারের ৷

ফুটবল বিশ্ব আশ্চর্য এই ঘটনার সাক্ষী ছিল 2007 সালে ৷ পরবর্তীতে বিবিসি রেডিয়ো'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন রোসেনিয়র নিজেই ৷ যা কোনও কোচের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মেয়াদ হিসেবে ফুটবল ইতিহাসে খোদাই হয়ে আছে ৷

  • ঘটনাটি ঠিক কী: অতীতেও সংশ্লিষ্ট ক্লাবে কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলানো লেরয় রোসেনিয়রকে 2007 সালে পুনরায় কোচের পদে বসিয়েছিল টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি (যারা বর্তমানে ইংল্যান্ডের ষষ্ঠ টিয়ার লিগ খেলছে) ৷ তবে দ্বিতীয়বারের জন্য দায়িত্বে এনে 10 মিনিট বাদে রোসেনিয়রকে ছেঁটে ফেলেছিল ইংল্য়ান্ডের ক্লাবটি ৷

1984 সালে ডেভ বাসেট ক্রিস্টাল প্যালেসকে চারদিনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন ৷ রোসেনিয়রের সংক্ষিপ্ত মেয়াদ ছাপিয়ে যায় সেই রেকর্ডও ৷ সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা শোনাতে গিয়ে বিবিসি রেডিয়োকে পরবর্তীতে রোসেনিয়র বলেন, "কোচের পদে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নীচে নামার দশ মিনিট বাদে চেয়ারম্যান মাইক বেটসন আমাকে ডেকে পাঠান ৷ তারপর তিনি যেটা জানান সেটা শুনে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম উনি মজা করছেন ৷ উনি আমায় বলেন, 'তুমি হয়তো শুনলে বিশ্বাস করবে না ৷ কিন্তু যেটা আমি চাইছিলাম, তিনি আমায় সেই প্রস্তাবটাই দিয়েছেন ৷"

LEROY ROSENIOR
ওয়েস্ট হ্যাম জার্সিতে রোসেনিয়র (GETTY)
  • কী সেই প্রস্তাব: আসলে লেরয় রোসেনিয়রের চাকরি যাওয়ার বিষয়টি জড়িয়ে ছিল ক্লাবের মালিকানা হস্তান্তরের সঙ্গে ৷ ক্রিস বয়েস নেতৃত্বাধীন স্থানীয় একটি সংস্থা স্টেক কিনে নিয়ে টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি'র নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনক্ষমতা হাতে নিয়েছিল ৷ আর মালিকানা স্বত্ত্ব হাতে পেয়ে ক্লাবে আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছিল তাঁরা ৷ যার প্রথম 'বলি' হতে হয়েছিল রোসেনিয়রকে ৷

'দ্য গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্লাবের সিংহভাগ (51%) স্টেক বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল নয়া সংস্থার কাছে ৷ তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের মত করে দল সাজাতে উদ্যোগী হয়েছিল ৷ এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে, লিগ-টু থেকে টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি অবনমনের পরপরই ঘটনাগুলি ঘটেছিল ৷ রোসেনিয়রকে ক্লাবের তরফে এক্সিট গেট দেখিয়ে দেওয়া হলেও টরকুয়াই এফসি'র তৎকালীন ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর ডেবি হ্যানকক্স অবশ্য দাবি করেছিলেন রোসেনিয়রকে দায়িত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেঁটে ফেলা হয়নি ৷

LEROY ROSENIOR
2015 সালে ইংল্যান্ডে এক অনুষ্ঠানে রোসেনিয়র (GETTY)

ক্লাবের ডিরেক্টর অফ ফুটবল কলিন লি নয়া মালিক সংস্থার সাহচর্যে থেকে পুনরায় নিজে কোচের পদে বসার কথা ভাবছিলেন বলেও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ৷ কিন্তু হ্যানকক্স সেই রিপোর্ট নস্যাৎ করে জানিয়েছিলেন লেরয় কোচের পদে এখনও রয়েছেন ৷ নয়া সংস্থার সঙ্গে ক্লাবের ফুটবল ডিরেক্টরের সদ্ভাবের বিষয়টিও মিথ্যে বলে দাবি করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু দ্বিতীয়বার টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি'র কোচের পদে বসে ম্য়ানেজার হিসেবে রোসেনিয়রের কোনও রেকর্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় না ৷ ফলত বিবিসি রেডিয়োর সাক্ষাৎকারে খোদ রোসেনিয়র যা বলেছিলেন, তার ভিত্তিতে টরকুয়াই ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে তাঁর 10 মিনিটের মেয়াদকে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মেয়াদ হিসেবে ধরা হয় ৷

তার আগে চার বছর ওই ক্লাবেই কোচিং করিয়েছিলেন রোসেনিয়র ৷ 2004 সালে লিগ-ওয়ানে উন্নীত হয়েছিল টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি ৷ তবে পরের মরশুমেই ফের অবনমনের কবলে পড়ায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন লেরয় রোসেনিয়র ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

LEROY ROSENIOR
SHORTEST STINT AS FOOTBALL MANAGER
লেরয় রোসেনিয়র
UNIQUE RECORD IN FOOTBALL
LEROY ROSENIOR RECORD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.