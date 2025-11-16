ফুটবলের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কোচিং মেয়াদ, মাত্র 10 মিনিটে চাকরি গিয়েছিল রোসেনিয়রের !

ফুটবলের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কোচিং মেয়াদ, মাত্র 10 মিনিটে চাকরি গিয়েছিল রোসেনিয়রের !
কত নজিরেরই না সাক্ষী ফুটবল বিশ্ব ৷ তবে এই রেকর্ডটির বিষয়ে না-জানা থাকলে হতবাক হতেই হবে অনুরাগীদের ৷
Published : November 16, 2025 at 7:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 নভেম্বর: কোচ যত খারাপই হোক না কেন, একটিও ম্যাচ ডাগআউটে না-বসে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার কথা শুনেছেন কখনও ? হ্যাঁ, এমন ঘটনারও সাক্ষী রয়েছে ফুটবল বিশ্ব ৷ নিয়োগের পর কোনও ম্য়াচে সাইডলাইনে দাঁড়ানো তো দূর, দলের ফুটবলারদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগটুকুও বোধহয় পাননি লেরয় রোসেনিয়র ৷ কোচের পদে নিয়োগ হওয়ার 10 মিনিটের মধ্যেই চাকরি গিয়েছিল কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স, ফুলহ্য়াম, ওয়েস্ট হ্যামে খেলা প্রাক্তন ফুটবলারের ৷
ফুটবল বিশ্ব আশ্চর্য এই ঘটনার সাক্ষী ছিল 2007 সালে ৷ পরবর্তীতে বিবিসি রেডিয়ো'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন রোসেনিয়র নিজেই ৷ যা কোনও কোচের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মেয়াদ হিসেবে ফুটবল ইতিহাসে খোদাই হয়ে আছে ৷
- ঘটনাটি ঠিক কী: অতীতেও সংশ্লিষ্ট ক্লাবে কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলানো লেরয় রোসেনিয়রকে 2007 সালে পুনরায় কোচের পদে বসিয়েছিল টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি (যারা বর্তমানে ইংল্যান্ডের ষষ্ঠ টিয়ার লিগ খেলছে) ৷ তবে দ্বিতীয়বারের জন্য দায়িত্বে এনে 10 মিনিট বাদে রোসেনিয়রকে ছেঁটে ফেলেছিল ইংল্য়ান্ডের ক্লাবটি ৷
1984 সালে ডেভ বাসেট ক্রিস্টাল প্যালেসকে চারদিনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন ৷ রোসেনিয়রের সংক্ষিপ্ত মেয়াদ ছাপিয়ে যায় সেই রেকর্ডও ৷ সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা শোনাতে গিয়ে বিবিসি রেডিয়োকে পরবর্তীতে রোসেনিয়র বলেন, "কোচের পদে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নীচে নামার দশ মিনিট বাদে চেয়ারম্যান মাইক বেটসন আমাকে ডেকে পাঠান ৷ তারপর তিনি যেটা জানান সেটা শুনে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম উনি মজা করছেন ৷ উনি আমায় বলেন, 'তুমি হয়তো শুনলে বিশ্বাস করবে না ৷ কিন্তু যেটা আমি চাইছিলাম, তিনি আমায় সেই প্রস্তাবটাই দিয়েছেন ৷"
- কী সেই প্রস্তাব: আসলে লেরয় রোসেনিয়রের চাকরি যাওয়ার বিষয়টি জড়িয়ে ছিল ক্লাবের মালিকানা হস্তান্তরের সঙ্গে ৷ ক্রিস বয়েস নেতৃত্বাধীন স্থানীয় একটি সংস্থা স্টেক কিনে নিয়ে টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি'র নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনক্ষমতা হাতে নিয়েছিল ৷ আর মালিকানা স্বত্ত্ব হাতে পেয়ে ক্লাবে আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছিল তাঁরা ৷ যার প্রথম 'বলি' হতে হয়েছিল রোসেনিয়রকে ৷
'দ্য গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্লাবের সিংহভাগ (51%) স্টেক বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল নয়া সংস্থার কাছে ৷ তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের মত করে দল সাজাতে উদ্যোগী হয়েছিল ৷ এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে, লিগ-টু থেকে টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি অবনমনের পরপরই ঘটনাগুলি ঘটেছিল ৷ রোসেনিয়রকে ক্লাবের তরফে এক্সিট গেট দেখিয়ে দেওয়া হলেও টরকুয়াই এফসি'র তৎকালীন ম্য়ানেজিং ডিরেক্টর ডেবি হ্যানকক্স অবশ্য দাবি করেছিলেন রোসেনিয়রকে দায়িত্ব থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছেঁটে ফেলা হয়নি ৷
ক্লাবের ডিরেক্টর অফ ফুটবল কলিন লি নয়া মালিক সংস্থার সাহচর্যে থেকে পুনরায় নিজে কোচের পদে বসার কথা ভাবছিলেন বলেও রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ৷ কিন্তু হ্যানকক্স সেই রিপোর্ট নস্যাৎ করে জানিয়েছিলেন লেরয় কোচের পদে এখনও রয়েছেন ৷ নয়া সংস্থার সঙ্গে ক্লাবের ফুটবল ডিরেক্টরের সদ্ভাবের বিষয়টিও মিথ্যে বলে দাবি করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু দ্বিতীয়বার টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি'র কোচের পদে বসে ম্য়ানেজার হিসেবে রোসেনিয়রের কোনও রেকর্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় না ৷ ফলত বিবিসি রেডিয়োর সাক্ষাৎকারে খোদ রোসেনিয়র যা বলেছিলেন, তার ভিত্তিতে টরকুয়াই ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে তাঁর 10 মিনিটের মেয়াদকে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মেয়াদ হিসেবে ধরা হয় ৷
তার আগে চার বছর ওই ক্লাবেই কোচিং করিয়েছিলেন রোসেনিয়র ৷ 2004 সালে লিগ-ওয়ানে উন্নীত হয়েছিল টরকুয়াই ইউনাইটেড এফসি ৷ তবে পরের মরশুমেই ফের অবনমনের কবলে পড়ায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন লেরয় রোসেনিয়র ৷