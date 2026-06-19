বিশ্বকাপের পরেই 'ফের' অবসরে, ঘোষণা জার্মান কিংবদন্তি ন্যুয়েরের

বিশ্বকাপের পরেই 'ফের' অবসরে, ঘোষণা জার্মান কিংবদন্তি ন্যুয়েরের
2024 ইউরো থেকে বিদায়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছিলেন তারকা শট-স্টপার ৷ গত মরশুমে ক্লাব ফুটবলে দুরন্ত পারফরম্য়ান্স ফের দলে ফিরিয়েছে তাঁকে ৷
Published : June 19, 2026 at 5:02 PM IST
টরন্টো, 19 জুন: চলতি বিশ্বকাপে দলের সবক'টি ম্যাচে গোলের নীচে দাঁড়াতে চান তিনি ৷ তবে বিশ্বকাপ শেষ হলেই গ্লাভস এবং বুটজোড়া তুলে রাখবেন ৷ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে নামার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে দিলেন জার্মানির কিংবদন্তি গোলরক্ষক ম্য়ানুয়েল ন্যুয়ের ৷
এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2024 ইউরো কাপের শেষ আট থেকে বিদায়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন ন্যুয়ের ৷ অবসর ভেঙে পরবর্তীতে ফের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন বছর চল্লিশের শট-স্টপার ৷ সেদিক থেকে দেখতে দ্বিতীয়বার অবসর ঘোষণা করলেন 2014 সালে বিশ্বজয়ী জার্মান দলের অন্যতম সদস্য ৷
যদিও দু'বছর আগে নেওয়া তাঁর সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল বলেই সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন জার্মানির জার্সিতে 125 ম্যাচ খেলা গোলরক্ষক ৷ ম্য়ানুয়েল ন্যুয়ের বলেন, "ঘরের মাঠে ইউরো খেলার পর 2024 সালে আমি সরে দাঁড়িয়েছিলাম ৷ আমার জন্য সেটা সঠিক সিদ্ধান্তই ছিল ৷ নাহলে গত দু'বছরে জাতীয় দলের জার্সিতে অনেক চাপ আমাকে সামলাতে হত ৷"
অবসর ঘোষণায় তাঁর সংযোজন, "এটা যে আমার শেষ টুর্নামেন্ট সেটা স্পষ্ট ৷ দু'বছর বাদে ইউরো খেলার কোনও পরিকল্পনা নেই আমার ৷ আমার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার যে জার্মানির হয়ে এই মুহূর্তে কেরিয়ারের শেষ ম্য়াচগুলো খেলছি আমি ৷ তবে হ্য়াঁ, বিশ্বকাপে সব ম্য়াচগুলোতেই মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি এবং কোনও বিদায়ী জার্সি আমি পেতে চাই না ৷"
➡️🚨Manuel Neuer CONFIRMS - this will be his LAST tournament with Germany! 🇩🇪— Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) June 19, 2026
This is well and truly his last dance with the national team. pic.twitter.com/MRaegnp4fE
ন্যুয়েরের পঞ্চম বিশ্বকাপে আবির্ভাব খানিকটা আকস্মিকই বলা চলে ৷ প্রাথমিকভাবে চলতি বিশ্বকাপে চারবারের চ্য়াম্পিয়নদের দলে প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক ছিলেন অলিভার বাউম্য়ান ৷ তবে বায়ার্ন জার্সিতে গত মরশুমের শেষভাগে ন্যুয়েরের পারফরম্যান্স মনে ধরেছিল জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে চল্লিশ বছরের গোলরক্ষককে রেখে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ঘোষণা করেন তিনি ৷ আর বাউম্য়ানকে সরিয়ে চলতি বিশ্বকাপে এখন প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক ন্যুয়েরই ৷ তবে বাউম্য়ানের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বায়ার্ন ফুটবলার বলেন, "দলের স্বার্থে আমরা অনুশীলনে একে অপরকে সাহায্য করেছি ৷ জাতীয় দলে আমার প্রত্যাবর্তন নিয়েও ওর সঙ্গে আমার বিভিন্নরকম আলোচনা হয়েছে ৷"
নবাগত কুরাসাও'কে গোলের মালা পরিয়ে চলতি বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করেছে জার্মানি ৷ নকআউট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী 21 জুন (ভারতীয় সময়) আইভরি কোস্টের মুখোমুখি হবে চারবারের বিশ্বসেরারা ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচটি জার্মানি খেলবে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে আগামী 26 জুন ৷