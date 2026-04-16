সময়ের আগেই থামল কেরিয়ার, অবসর ঘোষণা কিংবদন্তি অ্যাক্সেলসেনের

সময়ের আগেই থামল কেরিয়ার, অবসর ঘোষণা কিংবদন্তি অ্যাক্সেলসেনের
টানা 183 সপ্তাহ পুরুষ সিঙ্গলসে বিশ্বের এক নম্বর স্থানটা ধরে রেখেছিলেন ড্য়ানিশ শাটলার ৷ ঝুলিতে রয়েছে তিনটি অলিম্পিক্স পদক ৷
Published : April 16, 2026 at 11:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 16 এপ্রিল: মাত্র 32 বছর বয়সে বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি টানলেন ভিক্টর অ্য়াক্সেলসেন ৷ লাগাতার পিঠের সমস্য়ায় কাবু ড্যানিশ কিংবদন্তি আর সর্বোচ্চ পর্যায়ে লড়াইয়ের জায়গায় নেই ৷ ফলত সময়ের আগে পেশাদার কেরিয়ারে খানিকটা বাধ্য হয়েই দাড়ি টানতে হল বলে অবসর ঘোষণায় জানালেন অলিম্পিক্সে টানা দু'বারের সোনাজয়ী শাটলার ৷
2010 সালে জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয় ৷ এরপর কেরিয়ারে কুড়িয়েছেন বহু মণিমানিক্য ৷ তার মধ্যে তিন-তিনটি অলিম্পিক্স পদক যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে 183 সপ্তাহ ধরে ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ড্যানিশ শাটলারের কাছে সেমিফাইনাল হেরেই 2024 প্য়ারিস অলিম্পিক্সে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের লক্ষ্য সেনের ৷
1996 আটলান্টায় পল এরিক লারসেনের পর দ্বিতীয় ড্যানিশ শাটলার হিসেবে অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন অ্যাক্সেলসেন ৷ 2021 টোকিয়ো ও 2024 প্য়ারিসে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করে নজিরও গড়েছিলেন ছ'ফুট চার ইঞ্চির শাটলার ৷ ডেনমার্কের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তো বটেই, ইউরোপের প্রথম শাটলার হিসেবে অলিম্পিক্সে স্বর্ণপদক ধরে রাখার রেকর্ড তৈরি করেছিলেন অ্য়াক্সেলসেন ৷ তবে 2016-য় রিও'তে ব্রোঞ্জ জয় অলিম্পিক্সে তাঁর প্রথম সাফল্য ৷
2017 এবং 2022 সালে জোড়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাবও রয়েছে ভিক্টর অ্যাক্সেলসেনের ঝুলিতে ৷ টানা 183 সপ্তাহ ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখাটাও রেকর্ড ৷ মালয়েশিয়ার লি চং ওয়েই (398) ও চিনের লিন ড্যানের (211) পর সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে সিংহাসনে ছিলেন তিনি ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়ায় অবসর ঘোষণায় তিনি লেখেন, "আজকের দিনটা আমার কাছে খুব সহজ নয় ৷ লাগাতার পিঠের সমস্যার কারণে আমি শীর্ষ পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর সক্ষম নই ৷ এই সময়টা ভীষণ কঠিন কিন্তু আমি এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে শরীর আর সায় দিচ্ছে না ৷"
তিনি আরও লেখেন, "যেদিন ব়্য়াকেট হাতে তুলে নিয়েছিলাম সেদিন থেকে স্বপ্ন ছিল বিশ্বের পয়লা নম্বর হওয়া ৷ আমি এই খেলায় সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি ৷ কখনোই এটাকে কেরিয়ার মনে করিনি ৷ ব্য়াডমিন্টন ছিল আমার জীবন ৷ এর জন্য কোনওকিছুর খামতি রাখিনি আমি ৷"