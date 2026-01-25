অজি ওপেনে ইন্দ্রপতন, মেদভেদেভকে আবার হারিয়ে নজিরে বছর কুড়ির টিয়েন

অজি ওপেনে ইন্দ্রপতন, মেদভেদেভকে আবার হারিয়ে নজিরে বছর কুড়ির টিয়েন
গতবছরও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে টিয়েনের কাছে হেরেছিলেন রুশ তারকা ৷
Published : January 25, 2026 at 4:22 PM IST
মেলবোর্ন, 25 জানুয়ারি: প্রথম দু'সেটে হোঁচট খেয়েও টানা তিন সেট জিতে পা রেখেছিলেন চতুর্থ রাউন্ডে ৷ রবিবারও প্রথম দু'সেট খোয়ানোর পর মনে হয়েছিল প্রত্যাবর্তন করবেন দানিল মেদভেদেভ ৷ কিন্তু হল না ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লার্নার টিয়েনের কাছে ফের হার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে ছিটকে দিল তিনবারের ফাইনালিস্ট মেদভেদেভ ৷ স্ট্রেট সেটে রুশ তারকার বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 4-6, 0-6, 3-6 ৷ টিয়েনের বিরুদ্ধে ম্য়াচে এদিন 30টি আনফোর্সড এরর করলেন মেদভেদেভ ৷
এই মেলবোর্ন পার্কে একবছর আগে একই প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ছুটি হয়েছিল মেদভেদেভের ৷ তখন টিয়েন ছিলেন বিশ্বের 121 নম্বর ৷ আর একবছর বাদে এটিপি ক্রমতালিকায় 29তম স্থানে তিনি ৷ গত একবছরে প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও ব়্য়াংকিংয়ে 12 নম্বরে থাকা মেদভেদেভের বিরুদ্ধে এরকম একপেশে জয় যে টিয়েন পাবেন, তা কল্পনা করতে পারেননি অনুরাগীরা ৷ গতবছর পাঁচ সেটের ম্য়ারাথন লড়াই চলেছিল দু'জনের মধ্যে ৷ কিন্তু রবিবার মাত্র এক ঘণ্টা 42 মিনিটেই 2021 যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ীকে হারিয়ে দিলেন বছর কুড়ির টিয়েন ৷ একইসঙ্গে একটি নজিরেও নাম তুলে ফেললেন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস প্লেয়ার ৷ 2015 সালে নিক কিরগিয়সের পর কনিষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের (পুরুষ সিঙ্গলস) শেষ আটে পা রাখলেন তিনি ৷
Learner Tien gets the best of the Daniil Medvedev for the second straight year! 👏 pic.twitter.com/K7EWdoWx67— US Open Tennis (@usopen) January 25, 2026
গতবছর অজি ওপেনের পর আরও দু'বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলেন টিয়েন ও মেদভেদেভ ৷ যেখানে দু'জনে একটি করে ম্য়াচ জিতে নিয়েছিলেন ৷ বেজিংয়ে ট্যুর-লেভেল ফাইনালেও হারের পর সাংহাই মাস্টার্সের শেষ ষোলোয় অবশ্য জয় পেয়েছিলেন মেদভেদেভ ৷ এদিন জয়ের ফলে মুখোমুখি সাক্ষাতে 3-1 ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন টিয়েন ৷
প্রথম কোনও মেজরের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিমান তারকা বলেন, "অসাধারণ অনুভূতি ৷ এখানে ফেরাটা আমার কাছে স্পেশাল ৷ তাই ভালো খেলতে মুখিয়ে থাকি ৷ আজ কোয়ার্টারে পৌঁছে ব্যাপক খুশি ৷" কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য আরও কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে টিয়েনের জন্য ৷ শেষ আটে গতবারের ফাইনালিস্ট আলেকজান্ডার জেরেভের মুখোমুখি হবেন তিনি ৷
First Grand Slam quarterfinal appearance ever ✅⁰— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026
The youngest man to reach the #AusOpen quarterfinals since 2015 ✅
Nothing less than A++ from Learner Tien today! pic.twitter.com/6C9zTJEZOl
মেদভেদেভ হারলেও স্ট্রেট সেটে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর কার্লোস আলকারাজ ৷ প্রথম তিন রাউন্ডের মতোই চতুর্থ রাউন্ডে কোনও সেট খোয়ালেন না তিনি ৷ তবে প্রথম সেটে তাঁকে বেগ দিলেন টমি পল ৷ তা সামলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বীকে 7-6(8-6), 6-4, 7-5 সেটে হারালেন স্প্যানিয়ার্ড ৷ প্রথমবার অজি ওপেনে সেমিফাইনালে পৌঁছনোর লক্ষ্যে ঘরের ছেলে অ্যালেক্স ডি মিনাউরের মুখোমুখি হবেন ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক ৷