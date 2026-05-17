মাতৃহারা লিয়েন্ডার ! ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই থামল জেনিফার পেজের

মাতৃহারা লিয়েন্ডার ! ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই থামল জেনিফার পেজের
অলিম্পিয়ান বাস্কেটবলারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রীড়ামহলে ! কয়েক মাস আগেই বাবা ভেস পেজকে হারিয়েছেন লিয়েন্ডার ৷
Published : May 17, 2026 at 4:24 PM IST
কলকাতা, 27 মে: ভারতীয় ক্রীড়াজগতে নেমে এল শোকের ছায়া । প্রয়াত হলেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান ও দেশের অন্যতম সফল মহিলা বাস্কেটবল খেলোয়াড় জেনিফার পেজ । রবিবার সকালে দীর্ঘদিনের ক্যানসারের লড়াইয়ে হার মানলেন তিনি । বয়স হয়েছিল 72 বছর । পেজ পরিবারই তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ।
মাত্র কয়েক মাস আগেই প্রয়াত হয়েছেন তাঁর স্বামী, ভারতের প্রাক্তন হকি তারকা ভেস পেজ । সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই মা জেনিফারকেও হারালেন ভারতের টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ ।
ভারতীয় মহিলা বাস্কেটবলের উজ্জ্বল নাম ছিলেন জেনিফার । 1972 সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতীয় বাস্কেটবল দলে স্বামীর সঙ্গী হয়েছিলেন জেনিফার । পরে 1980-82 সালের এশিয়ান বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলকে নেতৃত্বও দেন তিনি । দীর্ঘ ক্রীড়াজীবনে দেশের মহিলা বাস্কেটবলে তাঁর অবদান আজও স্মরণীয় ।
পরিবার সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন জেনিফার । অস্ত্রোপচারও হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লড়াই জেতা হল না । শেষ কয়েক বছরে শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি খেলাধুলোর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন । সামাজিক মাধ্যমেও ছিলেন সক্রিয় । তরুণ প্রজন্মকে নিয়মিত উৎসাহ দিতেন, খেলার প্রতি ভালবাসা ছড়িয়ে দিতেন নিজের মতো করে ।
জেনিফারের জীবন শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িয়ে । তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর বংশধর । অন্যদিকে তাঁর স্বামী ভেস পেজ ছিলেন ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক পদকজয়ী হকি খেলোয়াড় । 1972 সালের মিউনিখ অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি । 1971 সালের বিশ্বকাপেও ব্রোঞ্জজয়ী দলের অংশ ছিলেন ভেস ।
তাঁদের সন্তান লিয়েন্ডার পেজও দেশের অন্যতম সফল অলিম্পিয়ান । বাবা-মা এবং সন্তান তিন জনেরই অলিম্পিক্সে প্রতিনিধিত্ব করার নজির ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে কার্যত বিরল ।
যদিও জীবনের শেষ পর্বে ভেস ও জেনিফার একসঙ্গে থাকতেন না । বহু বছর আগেই সম্পর্কে ভাঙন ধরেছিল । তবু ক্রীড়া ও পরিবারের ইতিহাসে 'পেজ পরিবার' এক অনন্য অধ্যায় হিসেবেই থেকে যাবে ।
কলকাতার ক্রীড়ামহলেও জেনিফারের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত পরিচিত । প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব, খেলাধুলার প্রতি আবেগ এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতার জন্য তিনি বহু মানুষের কাছে ছিলেন শ্রদ্ধার ও ভালবাসার মানুষ । তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় ক্রীড়াজগতে এক যুগের অবসান হল ।
