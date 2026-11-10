শামির অবসরে লক্ষ্মীর নিশানায় প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান

শামির অবসরে লক্ষ্মীর নিশানায় প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান
মুস্তাক আলি ট্রফিতে অংশগ্রহণের জন্য সরাসরি মুম্বইয়ে বাংলা দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শামি ৷
Published : November 10, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: ভারতীয় বোর্ড নয়, বরং নির্বাচকদের অনীহার কারণে মহম্মদ শামির টেস্ট কেরিয়ার হঠাৎ থমকে গেল ৷ সোমবার ইডেনে বাংলা দলের মুস্তাক আলি ট্রফির প্রথমদিনের অনুশীলন শেষে এমনটাই মন্তব্য বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার ৷
বাংলা দলের কোচ সবসময়ই দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পেসারের প্রশংসা পঞ্চমুখ থেকেছেন ৷ বাংলা দলের জার্সিতে শামির নিজেকে নিংড়ে দেওয়ার মানসিকতা বাকিদের অনুপ্রেরণা বলে বারংবার জানিয়েছেন তিনি ৷ এমনকী গত দু'বছরে কার্যত চোটহীনভাবে ক্রিকেট খেলে যাওয়ার পরেও কেন ভারতীয় দলে ডাকা হচ্ছে না বঙ্গ পেসারকে, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন লক্ষ্মী ৷ তবে লক্ষ্মী একা নন, ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াট থেকে শামির এহেন বিদায় নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে চর্চা চলছেই ৷ প্রাক্তন ভারতীয় কোচ রবি শাস্ত্রী যেমন ঘুরিয়ে ভারতীয় দলের নির্বাচক কমিটি এবং টিম ম্যানেজমেন্টকে কাঠগড়ায় তুলেছেন ৷ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, কমপক্ষে আরও চল্লিশ টেস্ট উইকেট শামির থেকে প্রত্যাশিত ছিল ৷
প্রাক্তনদেরই কথার রেশ শামির বাংলা দলের কোচর মুখে ৷ টেস্ট ক্রিকেটে শামির বুটজোড়া তুলে রাখা নিয়ে লক্ষ্মী বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমি আগেও বলেছি যে ওর আরও কয়েকটি টেস্ট খেলে অবসর নেওয়া উচিত ছিল ৷ শামি অসাধারণ ক্রিকেটার ৷ এত বড় মাপের ক্রিকেটার, ঝুলিতে এতগুলো আর্ন্তজাতিক উইকেট থাকার পরেও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলে যাচ্ছে ৷ নিয়মিত উইকেট নেওয়ার পরেও ভারতীয় দলে ডাকা হয়নি তাঁকে ৷ তবে এখনও সুযোগ রয়েছে সাদা-বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের ৷ আমাদের শুভেচ্ছা সবসময় শামির সঙ্গে থাকবে।"
একইসঙ্গে শামির প্রতি বঞ্চনার জন্য ভারতীয় বোর্ডকে দায়ী করতে রাজি নন বাংলার কোচ ৷ তাঁর কথায়, "শামিকে দলে ফেরানোর ব্যাপারে অজিত আগরকরের সমস্যা ছিল ৷ এখন আগরকর নেই ৷ শামি টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছে কিন্তু সাদা-বলে ও ফের খেলবে বলেই বিশ্বাস ৷ ভুবনেশ্বর কুমার ফিরতে পারলে শামিকে নিয়েও আশাবাদী হওয়া যায় ৷" এদিকে কলকাতায় দু'দিনের শিবির করে বাংলা দল মুম্বই উড়ে যাচ্ছে মুস্তাক আলি ট্রফিতে অংশ নিতে ৷ ওয়াংখেড়েয় প্রথম ম্য়াচে বাংলার সামনে কর্ণাটক ৷ সোমবার শিবিরের প্রথমদিন সুদীপ ঘরামি ছাড়া সকলেই ছিলেন ৷ আকাশদীপকে পাওয়া যাবে না ৷ মুকেশ কুমার এবং মহম্মদ শামি সরাসরি মুম্বইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৷
অনুশীলনে বাংলা দলের ক্রিকেটারদের মানসিকতায় খুশি লক্ষ্মী ৷ রঞ্জিতে টানা তিনটি জয়ের পরে ইডেনে মহারাষ্ট্রের কাছে হারতে হয়েছে ৷ ব্যাটার-বোলারদের সামগ্রিক ব্যর্থতায় বাংলা দল ভেঙে পড়েছিল। এবার লাল-বল ছেড়ে সাদা-বলের ক্রিকেটে চ্যালেঞ্জ ৷ যেখানে দ্রুত রান তুলতে হবে ৷ তাই প্রথম প্র্যাকটিস সেশনে মারকুটে ব্যাটিংয়ের প্রস্তুতি সারল বাংলা ৷ 2011 সালে একবারই মুস্তাক আলি ট্রফি জিতেছিল দল ৷ তারপর দেড়যুগ চলে গিয়েছে ৷ ফাঁকা হাতে বাংলা ৷ বিষয়টি মেনে নিয়ে লক্ষ্মী জানালেন, সেমিফাইনাল বা ফাইনালে যোগ্যতা অর্জনে থেমে থাকলে হবে না। এবার ট্রফি জয়ের স্বপ্ন সফল করতে হবে ৷