আজ উত্তপ্ত হতে পারে সিএবি'র বার্ষিক সভা, ইরানি ট্রফিতে অবশিষ্ট ভারতের কোচ লক্ষ্মী
সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় অভিষেক ডালমিয়া একাধিক প্রশ্ন নিয়ে সরব হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷
Published : September 24, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: প্রয়াত বোর্ড প্রেসিডেন্ট বিশ্বনাথ দত্ত'র প্রয়াণবার্ষিকী পালন করে সিএবি সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দেবেন বৃহস্পতিবার ৷ বিকেল তিনটেয় প্রয়াত প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্টকে স্মরণের পর পাঁচটা থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হওয়ার কথা । বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন হবে না ৷ তবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সভা উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ৷ বিশেষ করে বয়স কারচুপি নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তা নিয়ে সদস্যদের প্রশ্নের মুখে পড়তে পারেন সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
বৃহস্পতিবারের বার্ষিক সভায় অভিষেক ডালমিয়া একাধিক প্রশ্ন নিয়ে সরব হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বুধবার অনেক রাত পর্যন্ত প্রশ্নের গোলাবারুদ সামলানোর প্রস্তুতি নিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট ৷ সভা ঘিরে তোড়জোরের মধ্যে অবশ্য বাংলা দল রঞ্জি ট্রফির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ৷ কল্যাণীতে আগামী 11 অক্টোবর থেকে প্রথম ম্যাচটি খেলবে তারা ৷ তার আগে বুধবার বৃষ্টির জন্য প্রস্তুতি ম্যাচে একটি বলও গড়ায়নি ৷ এদিকে বাংলা দল অভিষেক পোড়েলকে ক্রিকেটমুখী করতে উদ্যোগী ৷ দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শিবিরে রয়েছেন স্টাম্পার-ব্য়াটার। ৷ যদিও বাংলা দলে তিনি নেই মাঠের বাইরের ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ৷ যা বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এবং বাংলা দল বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ ৷
এরই মধ্যে ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের কোচ নির্বাচিত হলেন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সিএবি'কে এবিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের ব্যাটিং কোচ হচ্ছেন লক্ষ্মীরতন ৷ বোলিং কোচ হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ওড়িশার দেবাশিস মোহান্তিকে ৷ ইরানি কাপ ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সেরা লাল বলের টুর্নামেন্ট ৷ যেখানে ফি বছর রঞ্জি চ্যাম্পিয়নদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামলাতে হয় অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে ৷ যে দলের নেতৃত্বে এবার ঋষভ পন্ত ৷ গত মরশুমে রঞ্জি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর ৷
প্রথমবার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে সেমিফাইনালে বাংলাকে হারিয়েছিল আকিব নবি'রা ৷ অর্থাৎ, বাংলা দলের কোচ হিসাবে জম্মু-কাশ্মীরকে হারাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন লক্ষ্মী ৷ এবার জম্মু-কাশ্মীরের ডেরায় গিয়ে তাদের রুখে ট্রফি আনার চ্যালেঞ্জ সামলাতে দেখা যেতে পারে লক্ষ্মীরতনকে ৷ ইরানি কাপের দলে বাংলার সুদীপ কুমার ঘরামি, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ'রা রয়েছেন ৷ আকাশের খেলার বিষয়টি অবশ্য ফিটনেসের উপর নির্ভর করছে ৷ আগামী 1-5 অক্টোবর শ্রীনগরের শের-ই কাশ্মীর স্টেডিয়ামে জম্মু-কাশ্মীর বনাম অবশিষ্ট ভারত একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ইরানি কাপ ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দল গড়ার আগে ইরানি কাপের পারফরম্যান্সে চোখ থাকবে নির্বাচকদের ৷