টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচ গড়াপেটা কাণ্ডে জুড়ল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং'য়ের নাম !

টি-20 বিশ্বকাপের ম্য়াচ গড়াপেটা কাণ্ডে জুড়ল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং'য়ের নাম !
আইসিসি'র স্ক্যানারে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড ম্য়াচে কানাডা অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার একটি ওভার ৷ যা নিয়ে তদন্ত করছে দুর্নীতিদমন শাখা ৷
Published : April 21, 2026 at 9:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 এপ্রিল: গত মাসে শেষ হওয়া টি-20 বিশ্বকাপে গড়াপেটার অভিযোগ নিউজিল্যান্ড বনাম কানাডা ম্য়াচ ঘিরে ৷ আতস কাচের তলায় সেই ম্য়াচে কানাডা অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার একটি ওভার ৷ যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে আইসিসি'র দুর্নীতিদমন শাখা (ICC ACU) ৷ এবার সেই গড়াপেটা কাণ্ডে নাম জুড়ল লরেন্স বিষ্ণোই গ্য়াং'য়ের ৷
সম্প্রতি কানাডা ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (CBC) তরফে সম্প্রচারিত 43 মিনিটের একটি তথ্যচিত্রে সেদেশের ক্রিকেট প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ বিশ্বকাপে ম্যাচ গড়াপেটা তারই অংশ ৷ এবার সেই সিবিসি নিউজের তরফেই প্রকাশিত একটি রিপোর্টে গড়াপেটায় অভিযুক্ত করা হয়েছে সিধু মুসেওয়ালার হত্য়াকারী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে ৷ সেখানে বলা হয়েছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং'য়ের হুমকি টি-20 বিশ্বকাপে কানাডা দলের বেশ কিছু সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে ৷
অভিযোগের মূলে বিশ্বকাপে কানাডা দলনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার একটি ওভার ৷ নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে কানাডা অধিনায়ক ওই ওভারে অতিরিক্ত-সহ 15 রানে দিয়ে ম্য়াচ ঘুরিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে 'কোরাপশন, ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিকেট' নামক তথ্যচিত্রে ৷ উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের দিনকয়েক আগে বাজওয়াকে অধিনায়ক পদে বসানোকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছে প্রশ্ন ৷ সিবিসি নিউজের দাবি, বিষ্ণোই গ্য়াং'য়ের হুমকির জেরে দলের ক্রিকেটাররা নয়া অধিনায়ককে সমর্থন করতে বাধ্য ছিলেন ৷ সমর্থন না-করলে ফলাফল মারাত্মক হতে পারে, এমন হুমকিও ছিল ৷
এ বিষয়ে 'নোয়াহ' নামে এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সিবিসি'র সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে জানানো হয়েছে, একাংশ ক্রিকেটারকে দলে রাখা হয়েছিল গ্যাং'য়ের নির্দেশেই ৷ অন্যথায় পরিণাম মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ অর্থাৎ, গ্য়াং'য়ের নির্দেশমতোই বিশ্বকাপে পরিচালিত হয় কানাডা টিম; এমনটাই দাবি করা হয়েছে সিবিসি নিউজের রিপোর্টে ৷ তবে ম্যাচ গড়াপেটার বিষয়টি আপাতত তদন্তাধীন ৷
⚡️ CANADA CRICKET FIXING SCANDAL
Documentary exposes Lawrence Bishnoi gang threatening Cricket Canada officials to install Dilpreet Bajwa as captain weeks before T20 World Cup 2026. Bajwa then allegedly spot-fixed the New Zealand match in Chennai.
উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে ওই ম্য়াচে 174 রান তাড়া করতে নেমে 35 রানে একসময় দুই উইকেট হারিয়ে চাপে ছিল নিউজিল্যান্ড ৷ কিন্তু পঞ্চম ওভারে এসে নো-বল দিয়ে শুরু করেন বাজওয়া ৷ এরপর ওয়াইডও করেন ৷ শেষমেশ সংশ্লিষ্ট ওভারে 15 রান খরচ করেন কানাডা অধিনায়ক ৷ সেই ম্য়াচে পরবর্তীতে আর কোনও উইকেট হারায়নি কিউয়িরা ৷ 15.1 ওভারে দুই উইকেট হারিয়েই 174 রানের টার্গেট তাড়া করে তারা ৷ উল্লেখ্য ওই ম্যাচেই নজির গড়েছিলেন কানাডা ব্য়াটার যুবরাজ সামরা ৷ শতরান হাঁকিয়ে বিশ্বকাপের কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন হয়েছিলেন তিনি ৷
সে যাইহোক, গড়াপেটার অভিযোগ প্রসঙ্গে আইসিসি ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের অন্তর্বর্তী জেনারেল ম্য়ানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ সম্প্রতি ক্রিকইনফো'কে দেওয়া বিবৃতিতে বলেন, "কানাডা ব্রডকাস্ট কর্পোরেশনের তরফে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে তারা অবগত ৷ কিন্তু তদন্ত প্রক্রিয়ার স্বার্থে দুর্নীতিদমন শাখা এই অভিযোগ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে এখন মন্তব্য করার জায়গায় নেই ৷"