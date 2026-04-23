উলভার্ডটের সেঞ্চুরিতে ম্য়ান্ডেলার দেশে সিরিজ হার হরমনপ্রীতদের

উলভার্ডটের সেঞ্চুরিতে ম্য়ান্ডেলার দেশে সিরিজ হার হরমনপ্রীতদের
প্রথম ব্য়াট করে 192 রান তুলেও এদিন ম্য়াচ হারতে হল 'উইমেন ইন ব্লু'কে ৷ জুনে বিশ্বকাপের আগে যা ওয়েক-আপ কল ৷
Published : April 23, 2026 at 9:58 AM IST
জোহানেসবার্গ, 23 এপ্রিল: ডু-অর-ডাই ম্য়াচে ব্য়াট হাতে জ্বলে উঠলেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করলেন ওপেনার শেফালি বর্মাও ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সর্বাধিক রান তুলেও বোলিং ব্যর্থতায় সফরের তৃতীয় ম্যাচেও পরাজিত ভারতীয় দল ৷ সেইসঙ্গে পাঁচ ম্য়াচের টি-20 সিরিজ হারল তারা ৷ যা আগামী জুনে ইংল্য়ান্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-20 বিশ্বকাপের আগে উইমেন ইন ব্লু'র জন্য ওয়েক-আপ কল ৷
তৃতীয় ম্যাচে বুধবার ভারতকে একাই হারিয়ে দিলেন লরা উলভার্ডট ৷ 193 রান তাড়া করতে নেমে 53 বলে 115 রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেললেন প্রোটিয়া অধিনায়িকা ৷ ভারত হারল নয় উইকেটে ৷ গত দু'ম্যাচের মতো জো'বার্গে সিরিজের তৃতীয় ম্য়াচেও টস হেরে প্রথম ব্য়াটিং করে ভারতীয় দল ৷ তবে গত দু'ম্য়াচের তুলনায় এদিন ব্যাট হাতে অনেকটাই উজ্জ্বল ছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররা ৷ ওপেনিং জুটিতে 68 রান তুলে শুরুটা ভালো করেন স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালি বর্মা ৷ সহঅধিনায়িকা 25 বলে 37 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন শেফালি ৷ জেমিমা শূন্য রানে ফেরার পর অধিনায়িকা হরমনপ্রীতের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 73 রান যোগ করেন তিনি ৷
আটটি চার ও দু'টি ছক্কায় 46 বলে 64 রান করে আউট হন ওপেনার ৷ এরপর চতুর্থ উইকেটে উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষের সঙ্গে 51 রানের জুটি গড়ে দলের রান দু'শোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন হরমন ৷ 38 বলে তাঁর ঝোড়ো 66 রানের ইনিংসে ছিল সাতটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ ইনিংসের শেষ বলে আউট হন তিনি ৷ 10 বলে 18 রানে অপরাজিত থাকেন রিচা ৷ 20 ওভারে চার উইকেটে 192 রান তোলে ভারতীয় দল ৷
A tough outing in Johannesburg
South Africa win the 3rd T20I by 9 wickets.
ব্য়াটারদের উজ্জ্বল দিনে চরম ব্যর্থ ভারতীয় বোলাররা ৷ রেণুকা সিং, দীপ্তি শর্মা, কাশ্বী গৌতমদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে ওপেনিং জুটিতে 183 রান তুলে দেন প্রোটিয়া অধিনায়িকা লরা উলভার্ডট ও সুনে লুস ৷ টি-20'তে যে কোনও উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ এটাই ৷ এক্ষেত্রে নিজেদেরই রেকর্ড এদিন ভেঙে দেন উলভার্ডট-লুজ ৷
A sensational century from Laura Wolvaardt, a masterclass in timing, temperament and total control!
47 বলে কেরিয়ারের তৃতীয় টি-20 সেঞ্চুরিটি এদিন পূর্ণ করেন উলভার্ডট ৷ শেষ পর্যন্ত 53 বলে 115 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে আউট হন তিনি ৷ 42 বলে 64 রানে অপরাজিত থেকে যান লুস ৷ 16.4 ওভারেই এক উইকেট হারিয়ে 193 রান তুলে নেয় প্রোটিয়া ব্রিগেড ৷ সেইসঙ্গে সিরিজও জিতে নেয় তারা ৷