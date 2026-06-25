'মোহনবাগান রত্ন' প্রয়াত অঞ্জন মিত্র, বর্ষসেরা ফুটবলার আলবার্তো রড্রিগেজ

'মোহনবাগান রত্ন' প্রয়াত অঞ্জন মিত্র, বর্ষসেরা ফুটবলার আলবার্তো রড্রিগেজ
গত বছর মোহনবাগান রত্নে ভূষিত হয়েছিলেন টুটু বসু ৷ সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাগানের কিংবদন্তি প্রশাসক ৷
Published : June 25, 2026 at 1:07 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: বিষয়টি স্থির হয়ে গিয়েছিল গতবছরই ৷ বুধবার এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় 2026 'মোহনবাগান রত্ন' হিসেবে প্রাক্তন সচিব প্রয়াত অঞ্জন মিত্রের নাম ঘোষণা করা হল ক্লাবের পক্ষ থেকে ৷ একইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল একদিন নয় বরং দু'দিন ধরে এবার চলবে মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠান ৷ মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের কার্যকরী সমিতির ষষ্ঠ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
গতবছর স্বপনসাধন (টুটু) বসুকে 'মোহনবাগান রত্নে' ভূষিত করা হয়েছিল ৷ তখনই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালে এই সম্মান পাবেন প্রয়াত প্রাক্তন সচিব অঞ্জন মিত্র ৷ সেই ঘোষণাতেই সিলমোহর পড়ল বুধবার ৷ এছাড়া অন্য়ান্য পুরস্কার প্রাপকদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে এদিন ৷ 2025-26 মরশুমের সেরা ফুটবলার হিসেবে শিবদাস ভাদুড়ি পুরস্কার পাচ্ছেন ডিফেন্ডার আলবার্তো রড্রিগেজ ৷ সেরা ফরোয়ার্ড (সুভাষ ভৌমিক পুরস্কার) নির্বাচিত হয়েছেন লিস্টন কোলাসো ৷ সেরা যুব ফুটবলারের সম্মান পাচ্ছেন সুহেল আহমেদ ভাট ৷ এছাড়া সেরা ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে মতি নন্দী পুরস্কারে সম্মানিত হবেন গৌতম ভট্টাচার্য ৷ সেরা ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে অঞ্জন মিত্র পুরস্কার (মরণোত্তর সম্মান) পাচ্ছেন গোপীনাথ ঘোষ ৷
সেরা রেফারির সম্মান পাচ্ছেন সাগর সেন ৷ হকির বর্ষসেরা হিসেবে কেশব দত্ত পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে মহম্মদ রহিল মহসিন'কে ৷ অ্যাথলেটিক্সে প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার পাচ্ছেন তহুরা খাতুন ৷ ক্রিকেটে অরুণ লাল পুরস্কার পাচ্ছেন অভিষেক রমন ৷ বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হবে সদ্য প্রাক্তন হওয়া বাংলার ক্রিকেটার অনুষ্টুপ মজুমদারকে ৷ সেরা সমর্থকের (উমাকান্ত পালধি পুরস্কার) সম্মান তুলে দেওয়া হবে রাজীব রায় ও সৌরভ ঘোষ চক্রবর্তীর হাতে ৷ বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে 'মোহনবাগান রত্ন' প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিত চট্টোপাধ্যায়কে ক্লাবের সহ-সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে ৷
29 জুলাই মোহনবাগান মাঠে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মোহনবাগান দিবসের উৎসবের সূচনা হবে ৷ 30 জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৷ মোহনবাগানের সফলতম সচিব অঞ্জন মিত্র ৷ 2019 সালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি ৷ 1995 সালে মোহনবাগান ক্লাবের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অঞ্জন মিত্র ৷ পরে ক্লাবের সচিব পদে বসেন তিনি ৷
এদিকে মেয়েদের ফুটবলে মোহনবাগানের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানালেন সবুজ-মেরুন সভাপতি দেবাশিস দত্ত ৷ সঠিক পরিকাঠামো গড়ে মেয়েদের ফুটবল চালু করতে চায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ পাশাপাশি মোহনবাগান ক্লাবে টেনিস ফিরছে ৷ আগে ক্লাবে টেনিসের লন ছিল ৷ কিন্তু এখন তা নেই ৷ পুনরায় টেনিস চালু করতে মোহনবাগান সাই'য়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ৷