পেশি ছিঁড়ল ইয়ামালের ! বিশ্বকাপে অনিশ্চিত স্পেনের 'ওন্ডার কিড'

পেশি ছিঁড়ল ইয়ামালের ! বিশ্বকাপে অনিশ্চিত স্পেনের 'ওন্ডার কিড'
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে হ্য়ামস্ট্রিংয়ের পেশি ছিঁড়েছে 18 বছরের ফুটবলারের ৷ তবে স্ক্যানের রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে চোট কতোটা গুরুতর ৷
Published : April 23, 2026 at 3:35 PM IST
বার্সেলোনা, 23 এপ্রিল: সম্প্রতি লরিয়াস অ্য়াওয়ার্ডের মঞ্চে বর্ষসেরা তরুণ অ্য়াথলিটের সম্মান জিতেছেন তিনি ৷ দু'বছর আগে স্পেনের ইউরো সেরা হওয়ার নেপথ্যে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য ৷ চলতি বছর বিশ্বকাপেও অনুরাগীরা স্প্যানিশ আর্মাডার উপর বাজি ধরছে তাঁর কারণেই ৷ এমন সময় গুরুতর চোট পেয়ে বসলেন স্পেনের সেই 'ওন্ডার কিড' ল্যামিন ইয়ামাল ৷ বুধবার সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে চোট পেলেন বার্সেলোনা উইঙ্গার ৷ যা তাঁকে অনিশ্চিত করে তুলল বিশ্বকাপের জন্য ৷
এদিন সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ইয়ামালের গোলেই ন'পয়েন্টের ব্যবধান বজায় রেখে লিগে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বার্সেলোনা ৷ সূত্রের খবর, ইয়ামালের বাঁ-পায়ে হ্য়ামস্ট্রিংয়ের বেশি ছিঁড়েছে বলে মনে করছেন ক্লাব আধিকারিকরা ৷ বৃহস্পতিবার স্ক্যানের রিপোর্ট সামনে এলেই পরিষ্কার হবে চিত্রটা ৷ জানা যাবে কতোটা গুরুতর ইয়ামালের চোট ৷
ইয়ামাল ছিটকে গেলে তা স্পেন যেমন বিশ্বকাপের আগে বিরাট ধাক্কা খাবে, তেমনই মরশুমের শেষ পথে এসে বার্সেলোনার জন্যও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে ৷ পেশি ছিঁড়লে মরশুমের বাকি পর্বে বার্সার হয়ে খেলার আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না স্প্যানিশ ফুটবলারের ৷ ম্য়াচের 18 মিনিটে এদিন বক্সের মধ্যে ইয়ামালকে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা ৷ স্পটকিক থেকে স্প্যানিশ তারকাই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ৷ তবে পেনাল্টি নেওয়ার সময়েই চোটের কবলে পড়েন কিশোর ফুটবলার ৷ গোল করার পর সেলিব্রেশন না-করে মাটিতে শুয়ে পড়েন চলতি লা-লিগায় 16তম গোল করা ফুটবলার ৷
ম্য়াচের পর উদ্বিগ্ন বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক বলেন, "ঠিক কী হয়েছে জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ৷ তবে কিছু তো একটা হয়েইছে ৷ নইলে গোলের পর ওভাবে মাঠ ছাড়বে না ৷" ইয়ামালের ক্লাব ও জাতীয় দলের সতীর্থ পেদ্রি ইএসপিএন'কে বলেন, "মনে হচ্ছে কয়েকটা সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে ওকে ৷ ওর বয়স কম, তাই বলব ধৈর্য্য রাখতে ৷ নিঃসন্দেহে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে ও ৷"
পেনাল্টি থেকে করা ইয়ামালের একমাত্র গোলেই এদিন তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে বার্সা ৷ জয়ের পর 32 ম্যাচে কাতালান ক্লাবের ঝুলিতে 82 পয়েন্ট ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ন'পয়েন্ট পিছনে ৷ হাতে রয়েছে আরও ছ'টি ম্য়াচ ৷