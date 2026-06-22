মেসির নজির টপকে বিশ্বকাপে প্রথম গোল ইয়ামালের, 'লা-রোজা'য় ধরাশায়ী সৌদি

মেসির নজির টপকে বিশ্বকাপে প্রথম গোল ইয়ামালের, 'লা-রোজা'য় ধরাশায়ী সৌদি
নবম কনিষ্ঠ হিসেবে বিশ্বকাপে গোলের নজির গড়লেন ল্যামিন ইয়ামাল ৷ স্পেন জিতল 4-0 গোলে ৷
Published : June 22, 2026 at 2:46 AM IST
আটলান্টা, 22 জুন: প্রথম ম্যাচে ভোজিনহা'র দস্তানায় আটকে গিয়েছিল তাদের যাবতীয় প্রয়াস ৷ নবাগত কেপ ভের্দে'র বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্ট পেতে ব্যর্থ হয়েছিল স্পেন ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য স্বমহিমায় ফিরল ইউরো চ্যাম্পিয়নরা ৷ সৌদি আরবকে চার গোলে চূর্ণ করল 'লা-রোজা' ৷ চলতি বিশ্বকাপে দলের প্রথম জয়ের দিনে কেরিয়ারের পয়লা বিশ্বকাপ গোলটি তুলে নিলেন ল্যামিন ইয়ামাল ৷
কেবল গোল তুলে নেওয়াই নয় ৷ কনিষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে বিশ্বকাপে লিয়োনেল মেসির নজির টপকে গেলেন বার্সেলোনা ফুটবলার ৷ ইয়ামালের পাশাপাশি এদিন জোড়া গোলে স্পেনের জয়ের নায়ক মাইকেল ওয়্যার্জাবাল ৷ আর স্প্যানিশ আর্মাডার চতুর্থ গোলটি আত্মঘাতী ৷ কেপ ভের্দে ম্যাচের হতাশা ভুলে এশিয়ান জায়ান্টদের বিরুদ্ধে এদিন গোল করতে মাত্র 10 মিনিট সময় নেয় 2010-এর চ্যাম্পিয়নরা ৷ সৌজন্যে প্রথমবার একাদশে শুরু করা ইয়ামাল ৷
ওয়্যার্জাবালের সাজিয়ে দেওয়া বল ফাঁকা গোলে ঠেলে 1-0 করেন ইউরো জয়ের নায়ক ৷ নবম কনিষ্ঠ হিসেবে 18 বছর 343 দিন বয়সে বিশ্বকাপে গোল করে লিয়োনেল মেসিকে টপকে গেলেন ইয়ামাল ৷ 18 বছর 357 দিন বয়সে বিশ্বকাপে প্রথম গোলটি করেছিলেন আর্জেন্তাইন ফুটবল মায়েস্ত্রো ৷ এরপর 21 থেকে 24 মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল তুলে নিয়ে স্পেনের প্রথম জয় নিশ্চিত করে দেন ওয়্যার্জাবাল ৷ 21 মিনিটে স্পেনের একটি নিরীহ প্রয়াস আংশিক প্রতিহত হলে বক্সে জটলার মধ্যে থেকে সুযোগসন্ধানী গোল করেন রিয়াল সোসিয়েদাদ ফরোয়ার্ড ৷
Spain pick up their first win at the #FIFAWorldCup 🇪🇸✔️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
24 মিনিটে পেদ্রোর ক্রস মার্ক কুকুরেয়া বক্সে ড্যানি ওলমো'র উদ্দেশে বাড়ালে তিনি হেডে তা সাজিয়ে দেন ওয়্যার্জাবালের জন্য ৷ ফাঁকা গোলের সামনে অরক্ষিত ওয়্যার্জাবাল 3-0 করতে ভুল করেননি ৷ ওখানেই জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আত্মঘাতী গোল সৌদির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় ৷ 49 মিনিটে কর্নার থেকে কুকুরেয়ার নেওয়া জোরালো শট সৌদি গোলরক্ষক সেভ করলে তা হাসান আলতামবাক্তির গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করে ৷
ব্যবধান বাড়তে পারত স্পেনের ৷ কিন্তু সৌদি গোলরক্ষক মহম্মদ আল-ওয়েইসের তৎপরতার আর গোলসংখ্যা বাড়েনি ৷ সবমিলিয়ে 4-0 গোলে জিতেই মাঠ ছাড়ে স্প্যানিশ আর্মাডা ৷ জোড়া গোলে ম্যাচের সেরা ওয়্যার্জাবাল ৷ দু'ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে আপাতত গ্রুপ-এইচের শীর্ষে স্পেন ৷