মিগুয়েলের আগমনের দিনেই মোহনবাগানে চূড়ান্ত ছাংতে

মিগুয়েলের আগমনের দিনেই মোহনবাগানে চূড়ান্ত ছাংতে
মুম্বই সিটি এফসি'র সঙ্গে চুক্তি ভেঙে ফ্রি প্লেয়ার হিসেবে কলকাতা জায়ান্টদের হয়ে সই করলেন তারকা উইঙ্গার ৷
Published : July 11, 2026 at 12:05 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: গত মরশুমে আইএসএলে ব্যর্থতার জের ৷ আসন্ন মরশুম শুরুর আগে দলবদলে তাই বাড়তি তৎপর হয়েছে মোহনবাগান ৷ ইস্টবেঙ্গলের ঘরে ভেঙে মিগুয়েল ফিগেরা কিংবা এফসি গোয়া থেকে দেজান দ্রাজিচ'কে তুলে নিয়ে সেই বার্তাই দিয়েছে সুপার জায়ান্ট ৷ শুক্রবার মিগুয়েল ফিগেরার আগমনের দিনে আরও একটি চমক দিল সবুজ-মেরুন ৷ মুম্বই সিটি এফসি থেকে তারকা উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে'কে ছিনিয়ে নিল তারা ৷
বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ছাংতে'কে পেতে আসরে নেমেছিল দু'বারের আইএসএল জয়ীরা ৷ মুম্বই'য়ের সঙ্গে জাতীয় দলের তারকা আরও একবছর চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ৷ কিন্তু সিটি গ্রুপের হাত মাথার উপর থেকে সরে যাওয়ায় আর্থিকভাবে এখন দুর্বল 'আইল্য়ান্ডার্স' ৷ তাই ছাংতে'কে মোহনবাগানের হাতে তুলে দিতে সবরকম পথই খোলা রেখেছিল মুম্বই সিটি এফসি ৷
শেষমেশ চুক্তি ভঙ্গ করে তারকা উইঙ্গার'কে ফ্রি-ফুটবলার হিসেবে ছেড়ে দিল তারা ৷ অর্থাৎ, ছাংতে'কে পেতে কোনও ট্রান্সফার-ফি খরচ করতে হল না সবুজ-মেরুন'কে ৷ ছ'কোটিরও বেশি অর্থে তিনবছরের জন্য তাঁকে সই করাল ট্রান্সফার মার্কেটে সবচেয়ে সক্রিয় থাকা মোহনবাগান ৷ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-এলেও বিভিন্ন রিপোর্ট মোতাবেক চুক্তি চূড়ান্ত ৷ খুব শীঘ্রই মেগাস্টারের আগমনও ঘোষণা করে দেবে মোহনবাগান ৷
এদিকে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাংতে'কে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানাল মুম্বই সিটি এফসি ৷ গত সাড়ে চার বছরে আইল্যান্ডার্সের হয়ে আইএসএল কাপ এবং শিল্ড সবই জিতেছেন ছাংতে ৷ মুম্বই এক বিবৃতিতে লিখেছে, "এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা মোটেই সহজ ছিল না ৷ তবে ক্লাবের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত শেষমেশ গৃহিত হয়েছে ৷" তবে হাতের চোটের কারণে 23 জুলাই থেকে শুরু হতে চলা ডুরান্ডের শুরু থেকে ছাংতে'কে পাচ্ছে না বাগান ৷ জুলাইয়ের শেষদিকে সম্ভবত দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি ৷
Club Statement: Lallianzuala Chhangte #ThankYouChhangte #AamchiCity 🔵 pic.twitter.com/XNebe5EynT— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) July 10, 2026
এর আগে নয়া মরশুমের জন্য দুই বিদেশির ঘোষণা সেরে ফেলেছে মোহনবাগান ৷ সমীর জেলজকোভিচ এবার মিগুয়েল ফিগেরা'র নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে তারা ৷ দ্রাজিচের ঘোষণাও চলে আসবে শীঘ্রই ৷ তারপর ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে সবুজ-মেরুনে কে আসেন, তাও দেখার ৷ এরইমধ্যে ভারতীয় ব্রিগেডের সবচেয়ে বড় সাইনিংটা সম্পূর্ণ করে স্কোয়াডকে আরেকটু শক্তিশালী করল মোহনবাগান ৷