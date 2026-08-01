'জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত', মোহনবাগানে যোগ দিয়ে বললেন ছাংতে

'জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত', মোহনবাগানে যোগ দিয়ে বললেন ছাংতে
2029-30 সাল পর্যন্ত সবুজ-মেরুনে চুক্তিবদ্ধ হলেন জাতীয় দলের তারকা উইঙ্গার ৷
Published : August 1, 2026 at 3:16 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: দিন কুড়ি আগেই মুম্বই সিটি এফসি'র তরফে চলে এসেছিল বিদায় ঘোষণা ৷ নয়া মরশুমে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে'র গন্তব্যও জেনে গিয়েছিলেন ফুটবল অনুরাগীরা ৷ কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছিল না ৷ অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ৷ তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুনে যোগ দিলেন জাতীয় দলের তারকা উইঙ্গার ছাংতে ৷ আইল্যান্ডার্স'দের থেকে তাঁকে মোহনবাগান একপ্রকার ছিনিয়ে নিল বলা চলে ৷
বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ছাংতে'কে পেতে আসরে নেমেছিল দু'বারের আইএসএল জয়ীরা ৷ মুম্বই'য়ের সঙ্গে জাতীয় দলের তারকা আরও একবছর চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ৷ কিন্তু সিটি গ্রুপের হাত মাথার উপর থেকে সরে যাওয়ায় আর্থিকভাবে এখন দুর্বল 'আইল্য়ান্ডার্স' ৷ তাই ছাংতে'কে মোহনবাগানের হাতে তুলে দিতে সবরকম পথই খোলা রেখেছিল মুম্বই সিটি এফসি ৷ শেষমেশ চুক্তি ভঙ্গ করে তারকা উইঙ্গার'কে ফ্রি-ফুটবলার হিসেবে ছেড়ে দিয়েছে মুম্বই ৷ অর্থাৎ, ছাংতে'কে পেতে কোনও ট্রান্সফার-ফি খরচ করতে হল না সবুজ-মেরুন'কে ৷ ছ'কোটিরও বেশি অর্থে ছাংতে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন বলে খবর ৷ যদিও এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোথাও উল্লেখ নেই ৷ চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল ৷ আর শনিবার চলে এল ঘোষণা ৷
2022 সালে জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোয় ছাংতে'কে লোনে দলে নিয়েছিল মুম্বই ৷ এরপর 2022-23 মরশুমের শুরুতে দেজ বাকিংহ্যাম প্রশিক্ষণাধীন মুম্বই শিবিরে পাকাপাকিভাবে যোগ দেন ছাংতে ৷ গত পাঁচ মরশুমে আইল্য়ান্ডার্সের হয়ে 123 ম্য়াচে 42 গোল এবং 20টি অ্য়াসিস্ট রয়েছে ছাংতে'র নামের পাশে ৷ জিতেছেন আইএসএল শিল্ডও ৷ ভারতের দলের হয়ে 55 ম্যাচে ছাংতে'র গোলসংখ্যা নয় ৷
সবুজ মেরুন আকাশে নতুন তারা, স্বাগতম Chhangte 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/IblAWsAZ2X— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 1, 2026
মোহনবাগানে যোগ দিয়ে ছাংতে বলেন, "ভারতের যে কোনও ফুটবলারের মনেই সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলার স্বপ্ন থাকে ৷ ছোটবেলা থাকেই ভাবতাম কলকাতায় গেলে মোহনবাগানেই খেলব ৷ সেই স্বপ্ন আমার পূরণ হল। অন্য ক্লাবের প্রস্তাব থাকলেও মোহনবাগানকে বেছে নেওয়ার কারণ ঐতিহ্য এবং সাফল্যের নিরিখে এটাই দেশের সেরা ক্লাব ৷ এশীয় পর্যায়েও এই ক্লাবের নাম সবাই জানে ৷ মোহনবাগানে না-খেললে আমার ফুটবল জীবনই অসম্পূর্ণ থেকে যেত ৷ তাই প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সাড়া দিয়েছি ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে খেলেছি বহুবার ৷ যুবভারতীতে খেলতে নেমে দেখেছি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ক্লাবের প্রতি আবেগ এবং ভালোবাসা। ভারতের আর কোনও ক্লাবে এটা দেখতে পাইনি ৷"
ছাংতে'র সংযোজন, "কলকাতায় কখনও না-খেললেও কলকাতার ডার্বি নিয়ে আমি বরাবরই খুব আগ্রহী ৷ ছোটবেলা থেকে আমি ডার্বি দেখে আসছি ৷ প্রায় সব ডার্বি দেখেছি টিভিতে ৷ আসাধারণ একটা পরিবেশ থাকে মাঠে ৷ যা বিশ্ব ফুটবলে দেখে আমরা অভ্যস্ত ৷ মাঠ ভর্তি সমর্থকের সামনে সেই ডার্বি খেলার জন্য মুখিয়ে আছি ৷ এটা শুধু এশিয়ার নয়, বিশ্বের ক্লাব ফুটবলের একটা সেরা ম্যাচ ৷ কলকাতা ডার্বি ভারতীয় ফুটবলের আইকনিক ম্যাচ ৷ সেখানে এবার খেলব ভেবে আমি রোমাঞ্চিত ৷ সবুজ মেরুন সমর্থকদের বলব, শুধু এই ম্যাচটা জেতার জন্য আমি জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত ৷ যা দল হয়েছে তাতে শুধু ডার্বি নয়, সব ট্রফি আমরা জিততে পারি ৷"