পিছিয়ে পড়েও 'লক্ষ্য'পূরণ, প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান মাস্টার্সে খেতাব জিতলেন সেন

পিছিয়ে পড়েও 'লক্ষ্য'পূরণ, প্রথম ভারতীয় হিসেবে জাপান মাস্টার্সে খেতাব জিতলেন সেন
দেশের প্রথম শাটলার হিসেবে জাপান মাস্টার্সে খেতাব জিতে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়লেন আলমোরার তরুণ ৷
Published : November 15, 2026 at 1:38 PM IST
কুমামোতো, 15 নভেম্বর: জোনাথন ক্রিস্টিকে হারিয়ে চলতি মাসের শুরুতেই জিতে নিয়েছিলেন হাইলো ওপেন ৷ যা ছিল চলতি বছরে তাঁর প্রথম ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব ৷ দিনকয়েকের ব্যবধানে সংখ্য়াটা দ্বিগুণ করলেন লক্ষ্য সেন ৷ প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে রবিবার জাপান মাস্টার্সে খেতাব জিতলেন ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার বয় ৷ জাপানের ঘরের ছেলে কোকি ওয়াতানাবের বিরুদ্ধে ফাইনালে পিছিয়ে পড়েও বাজিমাত করে গেলেন লক্ষ্য ৷
বিডব্লিউএফ 500 টুর্নামেন্টের ফাইনালে আলমোরার শাটলারের পক্ষে এদিন ফলাফল 13-21, 21-18, 21-14 ৷ বিশ্বের পনেরো নম্বরকে হারিয়ে বছরের দ্বিতীয় ট্যুর খেতাব জিততে এদিন এক ঘণ্টা চার মিনিট সময় নিলেন বছর পঁচিশের লক্ষ্য ৷ একইসঙ্গে কেরিয়ারে এই প্রথমবার একই ক্যালেন্ডার ইয়ারে জোড়া ওয়ার্ল্ড ট্যুর জয়ের নজিরও গড়ে ফেললেন ভারতীয় শাটলার ৷ আর সবমিলিয়ে ষষ্ঠ ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাব এল লক্ষ্যর ঝুলিতে ৷
চলতি বছর এর আগে দু'বার ওয়াতানাবের মুখোমুখি হয়েছিলেন লক্ষ্য ৷ দু'টি ক্ষেত্রেই হারতে হয়েছিল ভারতীয় তারকাকে ৷ কিন্তু জাপান মাস্টার্সের ফাইনালে বদলা নিয়ে ওয়াতানাবের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে 5-3 ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন লক্ষ্য ৷ যদিও জাপান মাস্টার্সের ফাইনালে শুরুটা এদিন দুর্ধর্ষ করেন ওয়াতানাবে ৷ প্রথম সেটে লক্ষ্যকে এদিন একবারের জন্যও লিড পেতে দেননি তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত ব্যবধান ক্রমেই বাড়িয়ে নিয়ে 21-13 ব্যবধানে প্রথম গেম নিজের নামে করে নেন হোম ফেভারিট ৷
Lakshya Sen wins Kumamoto Masters Japan! 🏆 Lakshya beat Japan’s Koki Watanabe 13-21, 21-18, 21-14 in the final of the Super 500 tournament. With this win, he secures his second consecutive BWF Super 500 title. 🇮🇳 #KumamotoMasters https://t.co/UZYKEXrBK6— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) November 15, 2026
কিন্তু প্রত্যুত্তরটা যে এমন জোরালো আসবে ভাবেননি জাপানি শাটলার ৷ দ্বিতীয় গেমে একসময় 13-10 লিড নিয়ে নেন লক্ষ্য ৷ এরপর টানা ছ'টি পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিড বাড়িয়ে 19-10 করে ফেলেন তিনি ৷ কিন্তু লড়াই ততোটা সহজ হয়নি ৷ কারণ, ওয়াতানাবে এরপর টানা সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করে জোরালো প্রত্যাবর্তন করেন ৷ কিন্তু শেষ হাসি হাসেন লক্ষ্যই ৷ 21-18 ব্যবধানে জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক গেমে নিয়ে যান প্যারিস অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালিস্ট ৷
Lakshya Sen 🇮🇳 goes for gold against Koki Watanabe 🇯🇵. #BWFWorldTour #KumamotoMasters2026 https://t.co/H8JONftZsj— BWF (@bwfmedia) November 15, 2026
একসময় তৃতীয় গেমের ফলাফল ছিল 5-5 ৷ সেখান থেকে 11-7 ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যান লক্ষ্য ৷ এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে ৷ 21-14 ব্যবধানে তৃতীয় গেম এবং সেইসঙ্গে খেতাব জিতে বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা জোরালো করেন ভারতীয় শাটলার ৷ আসন্ন হংকং ওপেনে ভালো ফলাফল করে ফাইনালসে জায়গা পাকা করার সুযোগ রয়েছে লক্ষ্যর সামনে ৷