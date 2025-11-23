অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে 'লক্ষ্য'ভেদ, জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বছরের প্রথম খেতাব সেনের

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে 'লক্ষ্য'ভেদ, জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বছরের প্রথম খেতাব সেনের
বছরের প্রথম বিডব্লিউএফ খেতাব ধরা দিল লক্ষ্যকে ৷ এর আগে হংকং ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷
Published : November 23, 2025 at 12:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: সেমিফাইনালে 86 মিনিটের ম্যারাথন লড়াই জিতেছিলেন শনিবার ৷ তিন-তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে বিশ্বের ছ'নম্বর চিনের চৌ তিয়েন চেন'কে হারিয়েছিলেন তিনি ৷ রবিবার সেই জয়কে খেতাবে রূপ দিলেন লক্ষ্য সেন ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বছরের প্রথম খেতাব জয়ের পথে এদিন জাপানের ইয়ুসি তানাকাকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিলেন ভারতীয় শাটলার ৷ বিডব্লিউএফ 500 টুর্নামেন্টের ফাইনালে 21-15, 21-11 গেমে 'লক্ষ্য'ভেদ করলেন সেন ৷
বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে 26 নম্বরে থাকা তানাকার বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেই ফাইনাল শুরু করেছিলেন লক্ষ্য ৷ কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিল চলতি বছর একের পর এক ব্যর্থতার কারণে ৷ হংকং ওপেনের ফাইনালে পৌঁছেও হারতে হয়েছিল লক্ষ্যকে ৷ সিডনিতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তো ? আশঙ্কায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ পাশাপাশি ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তানাকা আবার প্রথম রাউন্ডে পরাজিত করেছিলেন বিশ্বের এক নম্বর জোনাথন ক্রিস্টিকে ৷ সবমিলিয়ে আশঙ্কার বাতাবরণ একটা ছিলই ৷ তবে সব আশঙ্কাকে স্ম্যাশ করে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন প্য়ারিস অলিম্পিক্সের চতুর্থ স্থানাধিকারী ৷
Never. In. Doubt.— BAI Media (@BAI_Media) November 23, 2025
Lakshya Sen defeats Yushi Tanaka 21-15, 21-11 to win the Sathio Australian Open 2025🥇 pic.twitter.com/BSMFSxcPXg
কতোটা আধিপত্য নিয়ে লক্ষ্য সেন ম্য়াচ জিতেছেন সেটা ম্য়াচের ফলাফলেই স্পষ্ট ৷ বছরের প্রথম বিডব্লিউএফ খেতাব জিততে ভারতীয় শাটলার এদিন ব্যয় করলেন মাত্র 38 মিনিট ৷ একপেশে ম্য়াচে লক্ষ্যর পক্ষে প্রথম গেমের ফল 21-15 ৷ টুর্নামেন্টে বেশ কিছু ভালো পারফরম্য়ান্স উপহার দিলে ফাইনালে জাপানি শাটলার ছিলেন ভুলে ভরা ৷ সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে বাজিমাত লক্ষ্যর ৷ প্রথম গেমে একটা সময় 13-15 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন তানাকা ৷ যা ফাইনালের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মুহূর্ত ছিল ৷ তাছাড়া লক্ষ্যর আধিপত্য ছাপিয়ে সেই অর্থে মাথাই তুলতে পারেননি জাপানের প্রতিযোগী ৷
FINAAAAAALLLLYYYYY 🥹🥹🥹— The Khel India (@TheKhelIndia) November 23, 2025
Lakshya Sen's First Title of the Year 2025 🏆 pic.twitter.com/jeQkzsJx8f
দ্বিতীয় গেম আরও সহজ ছিল 2021 সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় শাটলারের জন্য ৷ শেষমেষ 21-11 ব্যবধানে জিতে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে চলতি বছর বিডব্লিউএফ খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেন আলমোরার শাটলার ৷ এর আগে ইউএস ওপেনে (সুপার 300 টুর্নামেন্ট) খেতাব জিতেছিলেন আয়ুষ শেট্টি ৷ বর্ষশেষে লক্ষ্যর এই জয় নিঃসন্দেহে নতুন বছর ছন্দে শুরু করতে সাহায্য করবে তাঁকে ৷
রবিবার ম্যারাথন সেমিতে বিশ্বের ছ'নম্বর চিনের চৌ তিয়েন চেন'কে 17-21, 24-22, 22-16 ব্যবধানে হারিয়ে বছরের দ্বিতীয় ফাইনাল নিশ্চিত করেন লক্ষ্য ৷ অন্যদিকে শেষ চারে বিশ্বের পাঁচ নম্বর লিন চুন জি'কে স্ট্রেট গেমে হারিয়েছিলেন রানার্স-আপ ইয়ুসি তানাকা ৷