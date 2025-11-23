ETV Bharat / sports

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে 'লক্ষ্য'ভেদ, জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে বছরের প্রথম খেতাব সেনের

বছরের প্রথম বিডব্লিউএফ খেতাব ধরা দিল লক্ষ্যকে ৷ এর আগে হংকং ওপেনের ফাইনালে পৌঁছে হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷

LAKSHYA SEN
লক্ষ্য সেন (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 23 নভেম্বর: সেমিফাইনালে 86 মিনিটের ম্যারাথন লড়াই জিতেছিলেন শনিবার ৷ তিন-তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে বিশ্বের ছ'নম্বর চিনের চৌ তিয়েন চেন'কে হারিয়েছিলেন তিনি ৷ রবিবার সেই জয়কে খেতাবে রূপ দিলেন লক্ষ্য সেন ৷ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বছরের প্রথম খেতাব জয়ের পথে এদিন জাপানের ইয়ুসি তানাকাকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিলেন ভারতীয় শাটলার ৷ বিডব্লিউএফ 500 টুর্নামেন্টের ফাইনালে 21-15, 21-11 গেমে 'লক্ষ্য'ভেদ করলেন সেন ৷

বিশ্ব ব়্যাংকিংয়ে 26 নম্বরে থাকা তানাকার বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেই ফাইনাল শুরু করেছিলেন লক্ষ্য ৷ কিন্তু দুশ্চিন্তা ছিল চলতি বছর একের পর এক ব্যর্থতার কারণে ৷ হংকং ওপেনের ফাইনালে পৌঁছেও হারতে হয়েছিল লক্ষ্যকে ৷ সিডনিতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তো ? আশঙ্কায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷ পাশাপাশি ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তানাকা আবার প্রথম রাউন্ডে পরাজিত করেছিলেন বিশ্বের এক নম্বর জোনাথন ক্রিস্টিকে ৷ সবমিলিয়ে আশঙ্কার বাতাবরণ একটা ছিলই ৷ তবে সব আশঙ্কাকে স্ম্যাশ করে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন প্য়ারিস অলিম্পিক্সের চতুর্থ স্থানাধিকারী ৷

কতোটা আধিপত্য নিয়ে লক্ষ্য সেন ম্য়াচ জিতেছেন সেটা ম্য়াচের ফলাফলেই স্পষ্ট ৷ বছরের প্রথম বিডব্লিউএফ খেতাব জিততে ভারতীয় শাটলার এদিন ব্যয় করলেন মাত্র 38 মিনিট ৷ একপেশে ম্য়াচে লক্ষ্যর পক্ষে প্রথম গেমের ফল 21-15 ৷ টুর্নামেন্টে বেশ কিছু ভালো পারফরম্য়ান্স উপহার দিলে ফাইনালে জাপানি শাটলার ছিলেন ভুলে ভরা ৷ সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে বাজিমাত লক্ষ্যর ৷ প্রথম গেমে একটা সময় 13-15 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন তানাকা ৷ যা ফাইনালের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মুহূর্ত ছিল ৷ তাছাড়া লক্ষ্যর আধিপত্য ছাপিয়ে সেই অর্থে মাথাই তুলতে পারেননি জাপানের প্রতিযোগী ৷

দ্বিতীয় গেম আরও সহজ ছিল 2021 সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় শাটলারের জন্য ৷ শেষমেষ 21-11 ব্যবধানে জিতে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে চলতি বছর বিডব্লিউএফ খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেন আলমোরার শাটলার ৷ এর আগে ইউএস ওপেনে (সুপার 300 টুর্নামেন্ট) খেতাব জিতেছিলেন আয়ুষ শেট্টি ৷ বর্ষশেষে লক্ষ্যর এই জয় নিঃসন্দেহে নতুন বছর ছন্দে শুরু করতে সাহায্য করবে তাঁকে ৷

রবিবার ম্যারাথন সেমিতে বিশ্বের ছ'নম্বর চিনের চৌ তিয়েন চেন'কে 17-21, 24-22, 22-16 ব্যবধানে হারিয়ে বছরের দ্বিতীয় ফাইনাল নিশ্চিত করেন লক্ষ্য ৷ অন্যদিকে শেষ চারে বিশ্বের পাঁচ নম্বর লিন চুন জি'কে স্ট্রেট গেমে হারিয়েছিলেন রানার্স-আপ ইয়ুসি তানাকা ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

LAKSHYA SEN
LAKSHYA SEN BEATS YUSHI TANAKA
LAKSHYA SEN FIRST TITLE OF THE YEAR
লক্ষ্য সেন
LAKSHYA SEN WINS AUSTRALIAN OPEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.