প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে হংকং ওপেনের শেষ চারে লক্ষ্য
হাইলো ওপেন ও জাপান মাস্টার্সের পর হংকংয়ে টানা তৃতীয় খেতাব জয়ের 'লক্ষ্য' সেনের ৷
Published : November 20, 2026 at 7:50 PM IST
হংকং, 20 নভেম্বর: দিনকয়েক আগে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি ৷ প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসেবে জাপান মাস্টার্সে জিতে নিয়েছিলেন খেতাব ৷ শুক্রবার জাপান মাস্টার্স পরবর্তী হংকং ওপেনের সেমিফাইনালেও পৌঁছে গেলেন লক্ষ্য সেন ৷ এদিন শেষ চারে পৌঁছনোর পথে সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লোহ কিন ইউ-কে হারালেন ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার বয় ৷
তিন গেমের লড়াইয়ে লক্ষ্যর পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-17, 10-21, 21-13 ৷ শুধু কি তাই ? বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুরে এই নিয়ে টানা 13 ম্য়াচে অপরাজিত রইলেন ভারতীয় শাটলার ৷ দ্বিতীয় গেমে অসহায় আত্মসমর্পণ করলেও 55 মিনিটের লড়াইয়ে এদিন শেষ হাসি হাসলেন লক্ষ্যই ৷
জাপান মাস্টার্সে খেতাব জয়ের পর সেনের লক্ষ্য ছিল হংকং ওপেনে ভালো ফলাফল করে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে জায়গা করে নেওয়া ৷ গত 18 নভেম্বর হংকং ওপেন থেকে জাপানের কোকি ওয়াতানাবের অবাক বিদায়ের পর যা ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছে লক্ষ্যর ৷ উল্লেখ্য, ওয়াতানাবেকে হারিয়েই প্রথম ভারতীয় হিসেবে দিনপাঁচেক আগে জাপান মাস্টার্সে খেতাব জিতেছিলেন লক্ষ্য ৷ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালসে জায়গা করে নেওয়ার পর বৃহস্পতিবার অবশ্য হংকং ওপেনের শেষ ষোলোয় ড্য়ানিশ প্রতিদ্বন্দ্বী রাসমুস গেমকেকে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷
শুক্রবার শেষ আটের লড়াই সহজ ছিল না ভারতীয় শাটলারের জন্য ৷ কারণ সামনে ছিলেন 2021 সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের বিজেতা ৷ ওই বছরই লক্ষ্যও পদক জিতেছিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ৷ সে যাইহোক এদিন ব়্যাংকিংয়ে এক ধাপ পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন বিশ্বের 11 নম্বর লক্ষ্য ৷ 11-7 ব্যবধানে তিনি লিড নিলেও বিরতির পর জোরালো প্রত্যাবর্তনে একসময় সমতা (14-14) ফিরিয়ে আনেন ইউ ৷ তবে হতোদ্যম না-হয়ে ফের গিয়ার চেঞ্জ করেন লক্ষ্য ৷ সেইসঙ্গে 21-17 ব্যবধানে প্রথম গেম নিজের নামে করে নেন ৷
Loh Kean Yew 🇸🇬 competes against Lakshya Sen 🇮🇳 for a spot in the semifinals. #BWFWorldTour #HongKongOpen2026 https://t.co/vUToXodV5G— BWF (@bwfmedia) November 20, 2026
যদিও দ্বিতীয় গেমে একপ্রকার অসহায় আত্মসমর্পণ করেন চলতি বছর জোড়া ওয়ার্ল্ড ট্যুর খেতাবজয়ী ভারতীয় ৷ 21-10 ব্যবধানে সিঙ্গাপুরের শাটলার দ্বিতীয় গেম জিতে নেওয়ায় ম্য়াচ গড়ায় নির্ণায়ক গেমে ৷ সেখানে দ্বিতীয় গেম হারের হতাশা ভুলে ফের জোরালো প্রত্যাবর্তন ঘটে লক্ষ্যর ৷ বিরতিতে 11-5 ব্যবধানে লিড নিয়ে জয় মোটামুটি পাকা করে ফেলেছিলেন তিনি ৷
বিরতির পর সেই অ্যাডভান্টেজ ধরে রেখে 21-13 ব্যবধানে গেম এবং ম্য়াচ জিতে নেন লক্ষ্য ৷ ফাইনালের ওঠার পথে বিশ্বের তিন নম্বর অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনের কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ভারতীয় ৷ উল্লেখ্য, জাপান মাস্টার্সের ঠিক আগেই হাইলো ওপেনে খেতাব জিতেছিলেন অলিম্পিক্সের চতুর্থ স্থানাধিকারী ৷