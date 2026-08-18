হোঁচট খেয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পরের রাউন্ডে লক্ষ্য

হোঁচট খেয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পরের রাউন্ডে লক্ষ্য
বিশ্বের 128 নম্বরের কাছে প্রথম গেমে হারলেও পরের দু'টি গেমে কোর্টে ঝড় তুললেন 2021-এর ব্রোঞ্জজয়ী ৷
Published : August 18, 2026 at 8:38 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: উদ্বোধনের দিন বিশ্বের পয়লা নম্বরকে হারিয়ে প্রত্যাশার পারদটা চড়িয়ে দিয়েছিলেন আয়ুষ শেট্টি ৷ মহিলা সিঙ্গলসে প্রথমদিন জয় পেয়েছিলেন পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধুও ৷ মঙ্গলবার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয়দিন ভারতের ব্য়াডমিন্টন অনুরাগীদের নজর ছিল লক্ষ্য সেনের দিকে ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্য়াচে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের পোস্টার বয় মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্ট্রিয়ার কলিন্স ফিলিমনের ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেও প্রথম গেমে বিশ্বের 128 নম্বরের বিরুদ্ধে হোঁচট খেতে হল আলমোরা'র শাটলারকে ৷
বিশ্বের 14 নম্বর লক্ষ্য সেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ড অর্থাৎ রাউন্ড অব 32-এ পৌঁছলেন তিন গেমের লড়াই জিতে ৷ ভারতীয় তারকার পক্ষে ম্য়াচের ফল 16-21, 21-8, 21-4 ৷ ফলাফল দেখেই পরিষ্কার প্রথম সেট হেরে আশ্চর্যজনকভাবে পিছিয়ে পড়ার পর বাকি ম্য়াচে কতোটা আধিপত্য নিয়ে খেলেছেন তিনি ৷ পরের পর্বেও লক্ষ্য'র সহজ প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারেট ট্য়ান ৷
প্রবল জনসমর্থনের মধ্যে দিয়ে এদিন নয়াদিল্লিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ এরিনায় প্রবেশ করেন লক্ষ্য ৷ তখনও বোঝা যায়নি প্রথম গেমে 2021-এর পদকজয়ীকে এতোটা বেগ দেবেন ব়্য়াংকিং'য়ে 128তম স্থানে থাকা ফিলিমন ৷ প্রথম থেকে শুরু থেকে লড়াই চলে সেয়ানে-সেয়ানে ৷ একসময় প্রথম গেমের ফলাফল ছিল 10-10 ৷ সেখান থেকে টানা দু'পয়েন্ট সংগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণ লিড নেন অস্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ এরপর ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকেন ভারতীয় শাটলার ৷ একসময় 15-12 ব্যবধানে এগিয়ে যান ফিলিমন ৷ এরপর টানা চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিনি 19-14 ব্যবধানে এগিয়ে যেতেই প্রথম সেটে লক্ষ্য'র হার মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় ৷ একটি স্ম্যাশ মেরে ব্যবধান কমালেও হার এড়াতে পারেননি বছর পঁচিশের শাটলার ৷ 21-16 ব্য়বধানে প্রথম গেম জিতে নেন ফিলিমন ৷
LAKSHYA SEN WINS THE FIRST ROUND!— The Khel India (@TheKhelIndia) August 18, 2026
After a scary start, Lakshya totally dominated C Filimon 🇦🇹 16-21, 21-8, 21-4 at BWF World Championships 2026
- Qualifies for the Round of 32 ✅
WELL DONE! 🇮🇳👏 pic.twitter.com/iTEHNTN664
ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতীয় শাটলারের কামব্যাকটা দুর্ধর্ষ হয় ৷ তবে দ্বিতীয় গেমেও একটা সময় পর্যন্ত কড়া চ্য়ালেঞ্জ ছুড়ছিলেন ফিলিমন ৷ 7-7 থেকে 11-8 ব্যবধানে লিড নিয়ে দ্বিতীয় গেমের বিরতিতে যান লক্ষ্য ৷ ফিরে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর দাঁড়াতেই দেননি তিনি ৷ ম্য়াচের বাকি পর্বে আর মাত্র চার পয়েন্ট সর্বসাকুল্যে সংগ্রহ করেন ফিলিমন ৷ দ্বিতীয় গেমে বিরতির পর প্রতিপক্ষকে কোনও পয়েন্ট অর্জনের সুযোগ না-দিয়েই ম্য়াচে সমতা ফেরান লক্ষ্য ৷
21-8 ব্যবধানে ভারতীয় শাটলার দ্বিতীয় গেম জিতে নেওয়ায় ম্যাচ গড়ায় তৃতীয় তথা নির্ণায়ক গেমে ৷ সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিপত্য রেখে প্রথম রাউন্ডের হার্ডল পেরিয়ে যান লক্ষ্য ৷ মহিলা সিঙ্গলসে পরের রাউন্ডে পৌঁছেছেন উন্নতি হুডাও ৷ রাউন্ড অব 64-এর ম্য়াচে মায়ানমারের প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্ট্রেট গেমে এদিন হারান তিনি ৷ ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ফলাফল 22-20, 21-16 ৷