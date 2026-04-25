রিয়ালের হয়ে শততম ম্য়াচে চোট, বিশ্বকাপের আগে ফ্রান্সের উদ্বেগ বাড়ালেন এমবাপে

রিয়ালের হয়ে শততম ম্য়াচে চোট, বিশ্বকাপের আগে ফ্রান্সের উদ্বেগ বাড়ালেন এমবাপে
মাইলস্টোন ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি নিয়ে মাঠে ছাড়লেন ফরাসি তারকা ৷ যা দুশ্চিন্তায় রাখবে ফরাসি শিবিরকে ৷
Published : April 25, 2026 at 5:16 PM IST
মাদ্রিদ, 25 এপ্রিল: বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে বার্সেলোনার হয়ে চলতি মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন ল্য়ামিন ইয়ামাল ৷ বার্সেলোনা উইঙ্গারের মতোই এবার বিশ্বকাপের আগে চোট পেয়ে ফ্রান্স শিবিরে উদ্বেগ বাড়ালেন কিলিয়ান এমবাপে ৷
ঘটনাচক্রে শুক্রবার রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে শততম ম্য়াচ খেলতে নেমেছিলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড ৷ ইয়ামালের মতোই মাইলস্টোন ম্য়াচে হ্যামস্ট্রিংয়ে অস্বস্তি নিয়ে শেষমেশ মাঠ ছাড়তে হল 2018 বিশ্বজয়ের নায়ককে ৷ 81 মিনিটে কোচ তাঁকে তুলে নিতেই সোজা সাজঘরে চলে যান রিয়ালের দশ নম্বর ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বাঁ-পায়ের হ্য়ামস্ট্রিংয়ে টান ধরেছে তাঁর ৷ কিন্তু আদতে চোট কতোটা গুরুতর, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই জানা যাবে ৷
ম্য়াচের পর দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন রিয়াল কোচ আলভারো আর্বেলোয়া ৷ তিনি বলেন, "আমার কোনও ধারণা এই মুহূর্তে নেই ওর চোটের ধরন নিয়ে ৷ তবে ও অস্বস্তি অনুভব করছে ৷ আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতি কী হয় দেখা যাক ৷"
কিছু স্প্য়ানিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ওয়ার্কলোডের কারণেই এমন সমস্যা হয়েছে ৷ ক্লাব সূত্রে খবর শনিবারই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এমবাপের ৷ সেই রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে ফরাসি তারকার চোট কতোটা উদ্বেগের ৷ আর সেদিকেই তাকিয়ে ফ্রান্স শিবির ৷ কারণ গত দু'টি বিশ্বকাপের মতোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মাটিতে এবারও বিশ্বকাপে প্লাতিনির দেশের আশা-ভরসা আবর্তিত হচ্ছে এমবাপেকে কেন্দ্র করে ৷
🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has suffered an overload in the ischius of his left leg.— Madrid Universal (@MadridUniversal) April 24, 2026
— @JLSanchez78 pic.twitter.com/EJb561Hy0n
সেনেগালের বিরুদ্ধে আগামী 16 জুন বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হচ্ছে ফ্রান্সের ৷ সেনেগালের পাশাপাশি ইরাক, নরওয়ের সঙ্গে গ্রুপ-আই'তে রয়েছে দু'বারের বিশ্বজয়ীরা ৷ এদিকে রিয়াল বেটিসের বিরুদ্ধে শুক্রবার ড্র করে লা-লিগা খেতাব থেকে আরও দূরে সরল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়রের গোলে এগিয়ে থাকলেও সংযুক্তি সময়ে গোল হজম করে ম্য়াচ ড্র করে রিয়াল মাদ্রিদ ৷ যা এক ম্য়াচ বেশি খেলে বার্সার সঙ্গে আট পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করল ৷ 33 ম্য়াচে তাদের ঝুলিতে 74 পয়েন্ট ৷ বাকি আর পাঁচ ম্য়াচ ৷