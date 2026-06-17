জোড়া গোলে নজির ছুঁলেন এমবাপে, জয় দিয়ে অভিযান শুরু ফ্রান্সের

জোড়া গোলে নজির ছুঁলেন এমবাপে, জয় দিয়ে অভিযান শুরু ফ্রান্সের
এই ম্যাচে এমবাপে 58 গোল করে ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ৷ যা অলিভিয়ের জিরুদের চেয়ে একটি বেশি ৷
Published : June 17, 2026 at 1:23 PM IST
ইস্ট রাদারফোর্ড (নিউ জার্সি), 17 জুন: শিল্পকলার দেশের ফুটবলের সেরা শিল্পীর নাম কিলিয়ান এমবাপে । গতি স্কিলের ভারসাম্যে রিয়াল মাদ্রিদের 'সুপারস্টার' বিশ্ব ফুটবলের সেরা রত্ন । ক্লাব ফুটবলে নিয়মিত মাতিয়ে থাকেন । চার বছর পরপর হওয়া বিশ্বকাপেও তিনি অনন্য ৷
বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি ইতিমধ্যে ক্যাবিনেটে । তা সত্ত্বেও এমবাপে অদম্য । চলতি বিশ্বকাপে সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু ফরাসিদের । 3-1 গোলে অনায়াস জয় দিয়ে যাত্রা শুরু গতবারের রানার্সদের । সেই জয়ে জোড়া গোল করে নায়ক এমবাপে । 66 এবং ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল তাঁর । মাঝে 82 মিনিটে ব্র্যাডলি বারকোলার গোল । সেনেগালের হয়ে গোল ইব্রাহি এমবায়ের ।
চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট ফ্রান্স । সেনেগালের বিরুদ্ধে দিদিয়ে দেশঁর ছেলেরা দারুণভাবে শুরু করেছে বলা যাবে না । তবুও দিনের শেষে তারা তিন গোলে জয়ী ৷ কারণ এমবাপে । প্রথমার্ধের ছন্দহীন দলকে প্রাণ দিলেন নেতা কিলিয়ান এমবাপে । ম্যাচের 66 মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়েই দেননি, ব্যক্তিগত নজিরও গড়লেন । এই গোলের মাধ্যমে জাতীয় দলের হয়ে নিজের গোলসংখ্যা 57-তে নিয়ে গিয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা অলিভিয়ের জিরুর রেকর্ড স্পর্শ কপেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড ।
এরপর আরও একটি গোল করে জিরুকে পিছনে ফেলে ফ্রান্সের ইতিহাসে এককভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার মুকুট পরেন তিনি । ম্যাচের শুরুতে প্রতি আক্রমণে ভর দিয়ে সেনেগালই অঘটনের শঙ্কা বাড়াচ্ছিল । 25 মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে । প্রথমার্ধে ফ্রান্সকে বিবর্ণই দেখিয়েছে । এমবাপের পেনাল্টির আবেদন নাকচ হয়ে যায় । ভিআরএ-তে দেখা যায় সাদিও মানের ট্যাকলের সময়ে এমবাপের সঙ্গে শারীরিক সংঘর্ষই হয়নি ৷ বিরতির আগে গোলের সহজতম সুযোগ নষ্ট করে সেনেগাল ৷
বিরতির পরে খেলতে নেমে বদলে যায় ফ্রান্স । একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে । 66 মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস থেকে বুদ্ধিদীপ্ত ফিনিশিংয়ে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন এমবাপে ৷
এই গোলের ফলে বিশ্বকাপে এমবাপের গোলসংখ্যা হয় 13 । বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরোস্লাভ ক্লোজের গোল 16টি । পিছিয়ে পড়ার এক মিনিটের মধ্যে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল সেনেগাল । এই সময় অফসাইডের কারণে গোল বাতিল হয় । ম্যাচের 79 মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা ব্র্যাডলি বারকোলা মাত্র তিন মিনিটের মাথায় 2-0 করেন ফ্রান্সের অনুকূলে ।
সংযুক্ত সময়ে সেনেগালের ইব্রাহিম 2-1 করেন । ব্যবধান কমে । এরপরেই ফের জ্বলে ওঠেন এমবাপে । দলের তৃতীয় এবং নিজের দুই নম্বর গোল করেন । এই গোলের ফলে ক্লোসে ও এমবাপের মধ্যে ব্যবধান এখন দু'গোলের । চলতি বিশ্বকাপেই হয়তো নতুন রেকর্ড গড়বেন ফ্রান্সের ক্যাপ্টেন । নিউ জার্সির রাত এমবাপের ইতিহাস লেখার রাতও, ফ্রান্সের দাপুটে উপস্থিতির ঘোষণাও বটে ।