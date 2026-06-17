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জোড়া গোলে নজির ছুঁলেন এমবাপে, জয় দিয়ে অভিযান শুরু ফ্রান্সের

এই ম্যাচে এমবাপে 58 গোল করে ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ৷ যা অলিভিয়ের জিরুদের চেয়ে একটি বেশি ৷

Kylian Mbappe
মঙ্গলবার নিউইয়র্কের কাছে নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডে ফ্রান্স এবং সেনেগালের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ গ্রুপ 'আই' ফুটবল ম্যাচে ফ্রান্সের তৃতীয় গোল করার পর কিলিয়ান এমবাপে (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 1:23 PM IST

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ইস্ট রাদারফোর্ড (নিউ জার্সি), 17 জুন: শিল্পকলার দেশের ফুটবলের সেরা শিল্পীর নাম কিলিয়ান এমবাপে । গতি স্কিলের ভারসাম্যে রিয়াল মাদ্রিদের 'সুপারস্টার' বিশ্ব ফুটবলের সেরা রত্ন । ক্লাব ফুটবলে নিয়মিত মাতিয়ে থাকেন । চার বছর পরপর হওয়া বিশ্বকাপেও তিনি অনন্য ৷

বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি ইতিমধ্যে ক্যাবিনেটে । তা সত্ত্বেও এমবাপে অদম্য । চলতি বিশ্বকাপে সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু ফরাসিদের । 3-1 গোলে অনায়াস জয় দিয়ে যাত্রা শুরু গতবারের রানার্সদের । সেই জয়ে জোড়া গোল করে নায়ক এমবাপে । 66 এবং ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল তাঁর । মাঝে 82 মিনিটে ব্র্যাডলি বারকোলার গোল । সেনেগালের হয়ে গোল ইব্রাহি এমবায়ের ।

চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট ফ্রান্স । সেনেগালের বিরুদ্ধে দিদিয়ে দেশঁর ছেলেরা দারুণভাবে শুরু করেছে বলা যাবে না । তবুও দিনের শেষে তারা তিন গোলে জয়ী ৷ কারণ এমবাপে । প্রথমার্ধের ছন্দহীন দলকে প্রাণ দিলেন নেতা কিলিয়ান এমবাপে । ম্যাচের 66 মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়েই দেননি, ব্যক্তিগত নজিরও গড়লেন । এই গোলের মাধ্যমে জাতীয় দলের হয়ে নিজের গোলসংখ্যা 57-তে নিয়ে গিয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা অলিভিয়ের জিরুর রেকর্ড স্পর্শ কপেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড ।

এরপর আরও একটি গোল করে জিরুকে পিছনে ফেলে ফ্রান্সের ইতিহাসে এককভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার মুকুট পরেন তিনি । ম্যাচের শুরুতে প্রতি আক্রমণে ভর দিয়ে সেনেগালই অঘটনের শঙ্কা বাড়াচ্ছিল । 25 মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে । প্রথমার্ধে ফ্রান্সকে বিবর্ণই দেখিয়েছে । এমবাপের পেনাল্টির আবেদন নাকচ হয়ে যায় । ভিআরএ-তে দেখা যায় সাদিও মানের ট্যাকলের সময়ে এমবাপের সঙ্গে শারীরিক সংঘর্ষই হয়নি ৷ বিরতির আগে গোলের সহজতম সুযোগ নষ্ট করে সেনেগাল ৷

বিরতির পরে খেলতে নেমে বদলে যায় ফ্রান্স । একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে । 66 মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস থেকে বুদ্ধিদীপ্ত ফিনিশিংয়ে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন এমবাপে ৷

এই গোলের ফলে বিশ্বকাপে এমবাপের গোলসংখ্যা হয় 13 । বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরোস্লাভ ক্লোজের গোল 16টি । পিছিয়ে পড়ার এক মিনিটের মধ্যে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল সেনেগাল । এই সময় অফসাইডের কারণে গোল বাতিল হয় । ম্যাচের 79 মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা ব্র্যাডলি বারকোলা মাত্র তিন মিনিটের মাথায় 2-0 করেন ফ্রান্সের অনুকূলে ।

সংযুক্ত সময়ে সেনেগালের ইব্রাহিম 2-1 করেন । ব্যবধান কমে । এরপরেই ফের জ্বলে ওঠেন এমবাপে । দলের তৃতীয় এবং নিজের দুই নম্বর গোল করেন । এই গোলের ফলে ক্লোসে ও এমবাপের মধ্যে ব্যবধান এখন দু'গোলের । চলতি বিশ্বকাপেই হয়তো নতুন রেকর্ড গড়বেন ফ্রান্সের ক্যাপ্টেন । নিউ জার্সির রাত এমবাপের ইতিহাস লেখার রাতও, ফ্রান্সের দাপুটে উপস্থিতির ঘোষণাও বটে ।

TAGGED:

FIFA 2026
ফিফা বিশ্বকাপ 2026
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