এমবাপে'র জোড়া গোলে লা-লিগায় জয়ের সরণিতে রিয়াল

এমবাপে'র জোড়া গোলে লা-লিগায় জয়ের সরণিতে রিয়াল
এক ম্য়াচ বেশি খেলে পয়েন্টের নিরিখে বার্সেলোনাকে ছুঁয়ে ফেলল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷ তবে রবিবার লেভান্তেকে হারিয়ে ফের শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ বার্সার সামনে ৷
Published : September 13, 2026 at 2:46 PM IST
মাদ্রিদ, 13 সেপ্টেম্বর: গত ম্য়াচে রিয়াল বেটিসের কাছে হেরে লিগ অভিযানের গোড়ার দিকে বড়সড় ধাক্কা খেতে হয়েছিল তাদের ৷ তবে ভুল শুধরে পরবর্তী ম্য়াচে ঘুরে দাঁড়াল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ ঘরের মাঠে শনিবার রায়ো ভ্যালেকোনো'কে 4-1 গোলে উড়িয়ে দিল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবির ৷ জয়ের ফলে এক ম্য়াচ বেশি খেলে পয়েন্টের নিরিখে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনাকে ছুঁয়ে ফেলল তারা ৷
জোড়া গোল করে এদিন রিয়ালের জয়ের নায়ক কিলিয়ান এমবাপে ৷ বাকি দু'টি গোল আলভারো কারেরাস এবং জুড বেলিংহ্যামের ৷ রায়ো ভ্যালেকোনা'কে হারিয়ে পাঁচ ম্য়াচে খেলে রিয়ালের ঝুলিতে 12 পয়েন্ট ৷
ঘরের মাঠে এদিন গোল পেতে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়নি রিয়ালকে ৷ 13 মিনিটে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের পাস ধরে কারেরাস বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁকে অবৈধ ট্যাকল করেন এক বিপক্ষ ডিফেন্ডার ৷ পেনাল্টি পায় রিয়াল ৷ স্পটকিক থেকে নিশানায় অব্যর্থ থাকেন ব্যালন ডি'অর জয়ের অন্যতম দাবিদার এমবাপে ৷ তিন মিনিট বাদে স্কোরশিটে নাম তোলেন কারেরাস ৷
বার্নার্দো সিলভা'র বাড়ানো বল ধরে বক্সের মধ্যে এমবাপের সঙ্গে ওয়াল খেলে নেন তিনি ৷ এরপর দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন স্প্যানিশ লেফট-ব্য়াক ৷ রিয়ালের হয়ে তৃতীয় গোলটি জুড বেলিংহ্য়ামের ৷ এক্ষেত্রে বাঁ-দিক থেকে ইংরেজ ফরোয়ার্ডকে গোলের বলটি সাজিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ তিন গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে হোম টিম ৷ এমবাপের শট পোস্টে প্রতিহত না-হলে সংখ্যাটা বাড়ত ৷
✅ ¡Gran victoria en casa!@Emirates pic.twitter.com/SARCRXIsp8— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2026
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অবশ্য একটি গোল শোধ করে অতিথি দল ৷ রিয়াল রক্ষণে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে 1-3 করেন সার্জিও ক্য়ামেলো ৷ তবে রায়ো ভ্যালেকোনো'কে এরপর আর ম্য়াচে ফিরতে দেয়নি 36 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ উল্টে ম্য়াচের সংযুক্তি সময়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন এমবাপে ৷ আর্দা গুলেরের পাস ধরে বক্সের মধ্যে কোনাকুনি শটে 4-1 করেন ফরাসি তারকা ৷
ম্য়াচ জিতে শীর্ষস্থানে থাকা বার্সার পয়েন্ট ছুঁলেও এক ম্য়াচ কম খেলেছে কাতালান ক্লাবটি ৷ রবিবার লেভান্তের মুখোমুখি হবে বার্সা ৷ সেই ম্য়াচ জিতলে ফের এককভাবে শীর্ষে চলে যাবেন রাফিনহা'রা ৷