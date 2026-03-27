জিরৌকে ছোঁয়ার খুব কাছে এমবাপে, দশজনের ফ্রান্সের কাছে হারল সেলেকাও

জিরৌকে ছোঁয়ার খুব কাছে এমবাপে, দশজনের ফ্রান্সের কাছে হারল সেলেকাও
'আনফিট' নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপের আগে জোড়া প্রীতি ম্য়াচের দলঘোষণা করেছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ৷ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে পরবর্তী ফ্রেন্ডলি খেলবে ব্রাজিল ৷
Published : March 27, 2026 at 10:02 AM IST
মাসাচুসেটস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), 27 মার্চ: কিলিয়ান এমবাপের নাকি ভুল হাঁটুতে এমআরআই হয়েছে ৷ রিয়াল মাদ্রিদ মেডিক্যাল টিমের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগে দিনকয়েক আগে শোরগোল পড়ে যায় ফুটবলবিশ্বে ৷ সেই অভিযোগকে অবশ্য পরবর্তীতে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এমবাপে নিজেই ৷ আর শুক্রবার (ভারতীয় সময়) ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্য়াচে গোল করে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করলেন ফরাসি তারকা ৷ এমবাপের পাশাপাশি স্কোরশিটে নাম তুললেন হুগো একিতিকে ৷ যা দশজনে হয়েও 2-1 গোলে জয় এনে দিল দিদিয়ের দেশঁ'র দলকে ৷
অন্যদিকে কার্যত পুরো দ্বিতীয়ার্ধটা সংখ্যাতত্ত্বে এগিয়ে থেকেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হার ৷ যা বিশ্বকাপের আগে অনেক প্রশ্ন তুলে দিল কার্লো আন্সেলোত্তি প্রশিক্ষণাধীন ব্রাজিল শিবিরে ৷ সেলেকাও'দের বিরুদ্ধে স্কোরশিটে নাম তুলে ফ্রান্সের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে ওলিভিয়ের জিরৌকে ছোঁয়ার খুব কাছেও পৌঁছে গেলেন এমবাপে ৷ দেশের হয়ে 95তম ম্য়াচে এদিন কেরিয়ারের 56তম গোলটি করলেন রিয়াল স্ট্রাইকার ৷ ফ্রান্সের সর্বাধিক গোলদাতা জিরৌর ঝুলিতে রয়েছে 57টি আন্তর্জাতিক গোল ৷ অর্থাৎ, আর দু'টি গোল করলেই ফ্রান্সের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা হয়ে যাবেন এমবাপে ৷
নিরপেক্ষ ভেন্যু মাসাচুসেটসের জিলেট স্টেডিয়ামে এদিন বিশ্ব ফুটবলের দুই পাওয়ার হাউসের ম্য়াচ দেখতে হাজির ছিলেন 66 হাজারেরও বেশি দর্শক ৷ অবশ্য সমর্থনের পাল্লা ভারী ছিল ব্রাজিলের দিকে ৷ কিন্তু 32 মিনিটে ম্য়াচের প্রথম গোলটি করে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন নয়নের মণি এমবাপে ৷ ওসমানে দেম্বেলের ডিফেন্স চেরা থ্রু বল বিপক্ষের আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে লব করে 1-0 করেন 27 বছরের তারকা স্ট্রাইকার ৷ এক গোলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে 'লেস ব্লুজ' ৷
দ্বিতীয়ার্ধে 55 মিনিটে বক্সের সামান্য বাইরে গোলমুখে আগুয়ান ব্রাজিলের এক ফুটবলারকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন দায়ত উপামেকানো ৷ প্রাথমিকভাবে রেফারি তাঁকে হলুদ কার্ড দেখালেও ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পরবর্তীতে তাঁকে মার্চিং অর্ডার দেন রেফারি ৷ দশজনে হয়েও মিনিট দশেকের মধ্যে ম্য়াচে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফ্রান্স ৷ 65 মিনিটে মাইকেল ওলিসের পাস ধরে স্কোরশিটে নাম তোলেন একিতিকে ৷
ইনস্যুরেন্স গোল তুলে নেওয়ার পরেই এমবাপেকে তুলে নেন দেশঁ ৷ বাকি সময়টা নেইমারহীন ব্রাজিল অবশ্য সমতা ফেরাতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি ৷ 78 মিনিটে গ্লেইসন ব্রিমার ব্যবধানও কমান ৷ কিন্তু ফরাসিদের রক্ষণ দ্বিতীয়বার কোনও ভুল করেনি ৷ শেষ পর্যন্ত সাম্বার দেশকে 2-1 গোলে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
- ফ্রান্সের সর্বকালের প্রথম পাঁচ সর্বাধিক গোলদাতা:
- ওলিভিয়ের জিরৌ- 57 গোল
- কিলিয়ান এমবাপে- 56 গোল
- থিয়েরি অঁরি- 51 গোল
- আতোয়াঁ গ্রিজম্যান- 44 গোল
- মিশেল প্লাতিনি- 41 গোল