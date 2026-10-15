মেসির নজির ভেঙে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে অনন্য় কীর্তি এমবাপের, টপকালেন রাউলকেও

মেসির নজির ভেঙে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে অনন্য় কীর্তি এমবাপের, টপকালেন রাউলকেও
মেসিকে টপকে কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শততম ম্য়াচ খেলে ফেললেন এমবাপে ৷
Published : October 15, 2026 at 4:09 PM IST
মাদ্রিদ, 15 অক্টোবর: চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অনন্য কীর্তি কিলিয়ান এমবাপের ৷ বৃহস্পতিবার ইতালি জায়ান্ট এএস রোমা-র বিরুদ্ধে রোমহর্ষকের প্রত্য়াবর্তনের নজির রেখেছে রিয়াল মাদ্রিদ ৷ 1-3 গোলে পিছিয়ে পড়ে 4-3 গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবির ৷ গোল করে দলের সেই জয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন এমবাপে ৷ তবে ফরাসি তারকা নজির গড়লেন অন্য় কারণে ৷ এমনকী সেই নজিরে তিনি পিছনে ফেললেন লিওনেল মেসিকে ৷
এদিন রোমার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শততম ম্য়াচ খেলতে নেমেছিলেন এমবাপে ৷ কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন ফরাসি তারকা ৷ আর কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে শততম ম্যাচ খেলার নিরিখেই লিও মেসিকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ 2015 সালের সেপ্টেম্বরে 28 বছর 84 দিন বয়সে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে শততম ম্যাচটি খেলেছিলেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ সে সময় বার্সেলোনায় তিনি ৷ আর এদিন 27 বছর 298 দিন বয়সে সেই কীর্তি ছুঁয়ে ফেললেন এমবাপে ৷ কাকতালীয়ভাবে মেসিও চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে তাঁর সেঞ্চুরি ম্য়াচটি খেলেছিলেন রোমার বিরুদ্ধে ৷ এদিন এমবাপেও সেই রোমার বিরুদ্ধে অনন্য কীর্তি গড়লেন ৷
এদিন মেসির পাশাপাশি ক্লাবের প্রাক্তন তারকা রাউল গঞ্জালেসকেও একটি নজিরে পিছনে ফেললেন এমবাপে ৷ রোমার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 72তম গোলটি করেন তিনি ৷ যা স্প্যানিশ কিংবদন্তিকে টপকে প্রতিযোগিতায় সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতার তালিকায় পঞ্চমস্থানে তুলে আনে এমবাপেকে ৷ 2016 সালে মাত্র 17 বছর বয়সে মোনাকোর হয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি ৷ 57তম ফুটবলার হিসেবে এদিন চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে শততম ম্যাচ খেললেন ফিফা বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলস্কোরার ৷
Mbappé becomes the youngest player to reach 100 Champions League appearances 👊 #UCL https://t.co/PWOIvfZKA4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 14, 2026
এদিন অ্যাওয়ে ম্য়াচে 80 মিনিট পর্যন্ত রোমার বিরুদ্ধে 1-3 গোলে পিছিয়ে ছিল রিয়াল ৷ কিন্তু নির্ধারিত সময়ের শেষ সাত মিনিটের একটা স্পেলে বিপক্ষ রক্ষণকে তছনছ করে দেয় হোসে মোরিনহোর ছেলেরা ৷ 83, 85 ও 90 মিনিটে যথাক্রমে গোল করে যান কার্লোস এস্পি, এন্ড্রিক এবং আন্তোনিও রুডিগার ৷ 25 মিনিটে প্রথম গোলটি আসে এমবাপের পা থেকে ৷
অন্য ম্যাচে কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 60 গোল করার নিরিখে মেসিকে পিছনে ফেলেন আর্লিং হ্য়ালান্ডও ৷ তাও মাত্র একদিনের ব্যবধানে ৷ প্য়ারিস সাঁজাঁ-র বিরুদ্ধে ম্য়ান সিটি এদিন 2-4 গোলে ম্য়াচ হারলেও জোড়া গোলই করেন হ্য়ালান্ড ৷ সেইসঙ্গে কনিষ্ঠ হিসেবে প্রতিযোগিতায় 60 গোলের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন নরওয়ে তারকা ৷ 26 বছর 85 দিন বয়সে এই কীর্তি গড়লেন তিনি ৷ যে নজিরে মেসি পৌঁছেছিলেন 26 বছর 86 দিন বয়সে ৷