বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন তারকা পেসার, ঘোষিত পরিবর্ত
কিউয়ি স্কোয়াডে অ্যাডাম মিলনের পরিবর্ত কাইল জেমিসন ভারতের মাটিতে চলতি সিরিজে দলের সঙ্গেই রয়েছেন ৷
Published : January 23, 2026 at 1:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 23 জানুয়ারি: বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর সপ্তাহদু'য়েক ৷ এমন সময় বড় ধাক্কা খেল নিউজিল্যান্ড শিবির ৷ যাঁরা ভারতের মাটিতে এই মুহূর্তে শেষ প্রস্তুতি সিরিজে কম্বিনেশন ঝালিয়ে ব্যস্ত ৷ ভারতে বসে দলের স্পিডস্টার অ্য়াডাম মিলনের ছিটকে যাওয়ার খবর পেল কিউয়ি শিবির ৷ SA20'তে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে খেলছিলেন মিলনে ৷ সেখানেই গত রবিবার চোট পান 'ব্ল্যাকক্যাপস'-এর হয়ে 56টি টি-20 খেলা ক্রিকেটার ৷ যা ছিটকে দিল তাঁকে ৷
এমআই কেপটাউনের বিরুদ্ধে ম্য়াচে হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর স্ক্যান হয় কিউয়ি পেসারের ৷ স্ক্যানের রিপোর্ট গুরুতর হওয়ার ভারত-শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে চলা আইসিসি ইভেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন মিলনে ৷ চলতি SA20'তে দারুণ ফর্মে ছিলেন তিনি ৷ যেখানে আট ম্য়াচে 7.61 ইকনমি-রেটে 11 উইকেট নিয়েছেন এই ডানহাতি পেসার ৷ ফলত মিলনের ছিটকে যাওয়া বিরাট ধাক্কা নিউজিল্য়ান্ডের কাছে ৷ অবশ্য পরিবর্ত তাঁরা ঘোষণা করেছে ইতিমধ্যেই ৷
মিলনের পরিবর্তে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ঢুকলেন কাইল জেমিসন ৷ যিনি ভারতের মাটিতে এই মুহূর্তে সিরিজ খেলছেন ৷ ফলত মিলনের পরিবর্ত বাছতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি নির্বাচকদের ৷ তবে মিলনের জন্য আক্ষেপ ঝরে পড়েছে কিউয়ি কোচ রব ওয়াল্টারের গলায় ৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ হতাশ অ্যাডামের (মিলনে) জন্য ৷ বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতিতে ও নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিল ৷ সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের হয়ে আট ম্য়াচে তাঁকে সেরা ছন্দে পাওয়া গিয়েছে ৷ এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক অ্যাডামের জন্য ৷ দ্রুত সুস্থতা কামনা করি ওর ৷"
Wishing Adam all the best for his recovery 🖤— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 23, 2026
Full story at https://t.co/3YsfR1Y3Sm or the NZC app 📲 #T20WorldCup pic.twitter.com/AGvd4HKFRe
কাইল জেমিসন ভারতে থাকায় তাঁকে বিশ্বকাপের স্কোয়াডের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাড়তি কোনও কসরত করতে হবে না ৷ তাই মিলনেকে নিয়ে হতাশার পাশাপাশি ল্য়াঙ্কি পেসারকে নিয়ে আশাবাদী ওয়াল্টার ৷ কোচের কথায়, "চলতি সফরে আমাদের পেস বোলিং ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জেমিসন ৷ খুব পরিশ্রমী ৷ একইসঙ্গে ওর সেই দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে যাতে বিশ্বকাপে দল উপকৃত হবে ৷"
উল্লেখ্য ম্যাট হেনরি এবং লকি ফার্গুসন আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের মাঝে পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যেতে পারেন বলে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল ৷ কাইল জেমিসনকে তাই ট্রাভেলিং রিজার্ভ ঘোষণা করেছিল তাঁরা ৷ মিলনে ছিটকে যাওয়ায় পাকাপাকিভাবে স্কোয়াডে ঢুকে পড়লেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, নাগপুরে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20 ম্য়াচে জোড়া উইকেট নিলেও চার ওভারে 54 রান খরচ করেছেন জেমিসন ৷